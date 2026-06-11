Ajker Patrika
ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বকাপের আয়োজক বানানোয় অনুশোচনা নেই ফিফার

ক্রীড়া ডেস্ক    
যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বকাপের আয়োজক বানানোয় অনুশোচনা নেই ফিফার
সংবাদ সম্মেেলনে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো—তিন দেশের যৌথ আয়োজনে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বসছে ৪৮ দলের ফুটবল বিশ্বকাপ। তবে মাঠের খেলা গড়ানোর আগেই আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে মাঠের বাইরের নানা বিতর্ক। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর ভিসা নীতি ও রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে টুর্নামেন্টের সার্বিক আবহ কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেও অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড় ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে সহ-আয়োজক হিসেবে বেছে নেওয়া নিয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই।

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের ঠিক আগে মেক্সিকোয় এক সংবাদ সম্মেলনে মুখোমুখি হয়ে ফিফা প্রধান মূলত সংস্থার সিদ্ধান্তকেই রক্ষা করলেন। সংবাদ সম্মেলনে এক আফ্রিকান সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল—সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ও জটিলতা যেখানে যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে, সেখানে দেশটিকে সহ-আয়োজক করা নিয়ে ফিফা কোনো অনুশোচনায় ভুগছে কি না?

জবাবে ইনফান্তিনো সরাসরি বলেন, ‘না, আমি কোনো কিছুর জন্যই অনুশোচনা করি না। গত ৩০ বছর ধরে আমি বড় বড় ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করছি। তাই যেকোনো সমস্যা বা জটিলতা মোকাবিলা করতে আমি অভ্যস্ত। এমন বিশাল মাত্রার একটি টুর্নামেন্টে সমস্যা থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।’

এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় বিতর্ক ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর ভিসা নীতি ও ভূরাজনৈতিক অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্রের কড়া নিয়মের বেড়াজালে পড়ে সোমালিয়ার রেফারি ওমর আব্দুল কাদির আরতানকে ‘নিরাপত্তা ঝুঁকির’ অজুহাতে ভিসা দেয়নি মার্কিন প্রশাসন। একজন ম্যাচ অফিশিয়ালের সঙ্গেেে এমন আচরণে ফিফার ভেতরে-বাইরে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।মধ্যপ্রাচ্যের চলমান রাজনৈতিক উত্তেজনার রেশ ধরে ইরান দলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের একচোখা নজরদারি ও নানামুখী চাপ নিয়েও টুর্নামেন্টের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ভিসা জটিলতা, সোমালিয়ান রেফারি ও ইরান প্রসঙ্গ নিয়ে ফিফা প্রধান বলেন, ‘সমস্যাগুলো শুধু এক পক্ষ থেকে নয়। কিছু আসছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে, কিছু কানাডা কিংবা মেক্সিকো থেকেও আসছে। তবে আমরা কোনো দেশের সরকার কিংবা পুলিশ প্রশাসনের ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারি না। ফিফা একটি ক্রীড়া সংস্থা এবং আমরা আলোচনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।’

সবশেষে মাঠের বাইরের এসব বিতর্ক ভুলে ফুটবল বিশ্বকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ইনফান্তিনোর বক্তব্য, ‘আপনারা যদি সমালোচনা করতে চান, তবে আমাকে করুন—তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু ফুটবলের খাতিরে বিশ্বকাপের একতাকে তুলে ধরুন, যাতে আমরা বিশ্বকে এক সুতোয় বাঁধতে পারি।’

বিষয়:

খেলাফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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