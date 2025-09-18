সিংহাসন হারাল আর্জেন্টিনা, পেছাল ব্রাজিলও

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২১ কোপা আমেরিকা জয়ের মাধ্যমেই শুরু হয় আর্জেন্টিনার একের পর এক শিরোপা জেতা। পরবর্তীতে ২০২২ সালে ফিনালিসিমা, ফুটবল বিশ্বকাপ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা জেতে আলবিসেলেস্তেরা। চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার পারফরম্যান্সের প্রতিফলন দেখা যায় ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে। আজ আড়াই বছর পর সিংহাসন খোয়াল লিওনেল স্কালোনির দল।
বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা আজ হালনাগাদ করেছে র্যাঙ্কিং। নতুন র্যাঙ্কিং অনুযায়ী দুই ধাপ পিছিয়ে এখন তিন নম্বরে নেমে গেছে আর্জেন্টিনা। অবনতি হয়েছে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলেরও। এক ধাপ পিছিয়ে যাওয়া ব্রাজিল এখন অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। দুই দলই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ হেরেছে। ১০ সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল ইকুয়েডর। এই হারের পর আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ১৮৮৫.৩৬ থেকে কমে হয়েছে ১৮৭০.৩২। মানে ১৫.০৪ পয়েন্ট কমেছে আলবিসেলেস্তেদের। তাদের চেয়ে পয়েন্ট বেশি কমেছে ব্রাজিলের। ১৬.০৯ পয়েন্ট কমে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট এখন ১৭৬১.৬। ব্রাজিল ১০ সেপ্টেম্বর ১-০ গোলে হেরেছিল বলিভিয়ার কাছে।
আর্জেন্টিনার হারানো সিংহাসন দখল করেছে স্পেন। ১৮৭৫.৩৭ পয়েন্ট নিয়ে স্প্যানিশরা এখন র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে অবস্থান করছে। তারা এগিয়েছে এক ধাপ। দুইয়ে থাকা ফ্রান্সের পয়েন্ট ১৮৭০.৯২। তারাও এগিয়েছে এক ধাপ। সেপ্টেম্বরে ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইপর্বে দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই জিতেছে স্প্যানিশরা। যার মধ্যে ৭ সেপ্টেম্বর রাতে তুরস্ককে ৬-০ গোলে হারিয়েছে স্পেন। সবচেয়ে বড় কথা ১১ বছর পর ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছে স্প্যানিশ। সবশেষ তারা ২০১৪ সালে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিল।
নতুন হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে সর্বোচ্চ লাফ দিয়েছে স্লোভাকিয়া। ১০ ধাপ এগিয়ে এখন তারা অবস্থান করছে ৪২ নম্বরে। ২৫.৩১ পয়েন্ট বেড়ে তাদের পয়েন্ট এখন ১৪৯১.৮৭। বাংলাদেশ আগের মতোই ১৮৪ নম্বরে অবস্থান করছে। যদিও তাদের পয়েন্ট বেড়েছে ০.২৩। জামাল ভূঁইয়া-হামজা চৌধুরীদের পয়েন্ট এখন ৮৯৯.২৪। বাংলাদেশ সবশেষ ম্যাচ খেলেছে ৬ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে। সেই ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।
বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে। ম্যাচটি হবে বাংলাদেশের মাঠে। বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্ভুক্ত। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে চার দলের মধ্যে বাংলাদেশ ৩ নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ১। ভারতের ১ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা সিঙ্গাপুর, হংকং দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। এদিকে আর্জেন্টিনা ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে অবস্থান করছিল। আজ সেই সিংহাসন তারা হারাল। ২৩ অক্টোবর পরবর্তী র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করবে ফিফা।
