কিউবার অভিষেক, সিরিয়ার ক্লাবকে হারিয়ে মূলপর্বে বসুন্ধরা

বসুন্ধরা কিংসের শুরুর একাদশে ছিলেন না কিউবা মিচেল। যা দেখে বিস্মিত হন অনেকেই। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৬৫ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডার। তাঁর অভিষেক জয়ে রাঙাল বসুন্ধরা কিংস। সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে তারা।
একই সুযোগ ছিল আবাহনী লিমিটেডের কাছেও। ঘরের মাঠে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে কিরগিজস্তানের ক্লাব মুরাস ইউনাইটেডের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে তারা। বসুন্ধরা অবশ্য সেই পথে হাঁটেনি। একমাত্র বাংলাদেশি ক্লাব হিসেবে খেলবে চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বে।
কাতারের দোহায় সুহেম বিন হামাদ স্টেডিয়ামে বসুন্ধরার জয়সূচক গোলটি করেছেন এমানুয়েল সানডে। ম্যাচের শুরুতে আল কারামাহর বিপক্ষে চোখে চোখ রেখে খেলে বসুন্ধরা। সুযোগ তাই এসে যায় ষষ্ঠ মিনিটে। কর্নার থেকে ধেয়ে আসা বল জটলা পেরিয়ে এমানুয়েল টনি। তাঁর পাসে সানডের শট পোস্টে লেগে আশ্রয় নেয় জালে। নাইজেরিয়ান এই ফরোয়ার্ড গত মৌসুমে খেলেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে।
এগিয়ে যাওয়ার পর কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে বসুন্ধরা। মাঝেমধ্যে পাল্টা আক্রমণে গিয়ে সুযোগও তৈরি করে। সানডে-দরিয়েলতন কাঁপুনি ধরান আল কারামাহর রক্ষণে। নিজেদের রক্ষণে বসুন্ধরা যেন দুর্গ গড়ে তোলে। সাদ উদ্দীন, তাজ উদ্দীন, তপু বর্মন, টনিরা মিলে আল কারামাহর কোনো চেষ্টাকে সফল হতে দেননি৷ গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণও করেন দারুণ কয়েকটি সেভ।
বিরতির পর ৫২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণের সুযোগ ছিল সানডের। কিন্তু গোলরক্ষককে একা পেয়েও লক্ষ্যে শট নিতে পারেননি। ৬৫ মিনিটে রাফায়েল অগুস্তোর বদলি হিসেবে মাঠে নামেন কিউবা। ইংলিশ ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের যুব দলে খেলা এই মিডফিল্ডার সেভাবে অবশ্য বল পাননি। ৮৭ মিনিটে তাঁর কর্নার রাকিব হোসেনের হেড জালে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করেন আল কারামাহর গোলরক্ষক।
বাকিটা সময় গোলবার অক্ষত রেখে জয়ের আনন্দ নিয়ে মাঠ ছাড়ে বসুন্ধরা। ম্যাচের আগের সময়টা স্বস্তির ছিল না দলটির জন্য। কাতারে নতুন কোচ সের্গিও ফারিয়াসের যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও আসেননি তিনি। উল্টো কোচ হন ইরাকি ক্লাব দুহোক স্পোর্টসে। এই ম্যাচে তাই বসুন্ধরার কোচের ভূমিকায় ডাগআউটে ছিলেন মাহবুব রক্সি।
বসুন্ধরা ছাড়াও পশ্চিম অঞ্চল থেকে প্রাথমিক পর্ব পেরিয়ে গ্রুপ পর্বে উঠেছে আব্দিশ-আতা, মুরাস ইউনাইটেড, আল আরাবি, পারো এফসি। ২৮ আগস্ট ১২ দল নিয়ে হবে পশ্চিম অঞ্চলের গ্রুপ পর্বের ড্র।
