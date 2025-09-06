Ajker Patrika
লড়াই হয়েছে সমানে সমান, বলছেন বাংলাদেশ কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ছবি: বাফুফে
হামজা চৌধুরী-শমিত শোম নেই। দলের শক্তির ভারও নেমে পড়ে খানিকটা। তবু নেপালের বিপক্ষে জয়ই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য ড্রয়ে মাঠ ছেড়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল।

৯০ মিনিটে বাংলাদেশ হোক বা নেপাল কেউই সেভাবে আক্রমণে জোয়ার দেখাতে পারেনি। অনেকটা ম্যাড়মেড়ে ফুটবলেরই দেখা মিলল। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ কোচ কাবরেরা বলেন, ‘খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হয়েছে, সমান লড়াই করেছে দুই দল। শুরুতে তারা আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে। শুরুর দিকে আমরা বেশ ভুগেছি। তারপর ধীরে ধীরে কিছু সময়ের জন্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিই। প্রথমার্ধের শেষ দিকে আবারও ভুগতে হয়েছে। আসলে পুরোটা সময়ই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণটা এদিক-ওদিক হেলেছে।’

সামনে নেপাল হলেও কাবরেরা চোখ অক্টোবরে হংকং ম্যাচের দিকে। হামজা-শমিত থাকলে সেই ম্যাচে আরও ভালো খেলবে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, ‘আগেই বলেছি, আমাদের যে স্কোয়াডটা এখন আছে, অনেকবার প্রমাণ করেছে যে তারা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। অবশ্যই পুরো স্কোয়াড থাকলে আমরা আরও শক্তিশালী হবো। তবে এই দল নিয়েও আমরা যেকোনো জায়গায় যে কারো বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি। এই দলের সঙ্গে হামজা, শমিত থাকলে হংকংয়ের বিপক্ষে আরও ভালো করব।’

কাবরেরার চোখে ড্র এই ম্যাচের ন্যায্য ফল, ‘শেষবার যখন এখানে এসেছিলাম, আমরা বড় ব্যবধানে হেরেছিলাম। কিন্তু আমি মনে করি, সেটি হয়েছিল আমাদের করা এক বড় ভুলের কারণে। দুই দলই এখন আগের তুলনায় ভালো। অনেক পরিবর্তন এসেছে দুই দলে, নতুন কিছু খেলোয়াড়ও এসেছে। তবে আমার মনে হয় নেপাল এখন আমাদের প্রায় সমমানের এবং তারা খুব ভালো করছে। ম্যাচটা সমানে সমান হয়েছে (৫০-৫০)। ড্রই এই ম্যাচের ন্যায্য ফল।’

দ্বিতীয় ম্যাচে ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

