শত্রু আলোনসোর বিপক্ষে কি জিততে পারবে লিভারপুল

ক্রীড়া ডেস্ক
রিয়াল মাদ্রিদ এই মুহূর্তে উজ্জীবিত এক দল। এই মৌসুমের ১৪ ম্যাচের ১৩টিতেই জয় তাদের। যাঁর কোচিংয়ে এই বদলে যাওয়া ব্লাঙ্কোসদের, সেই জাভি আলোনসোকে ডাগআউটে রেখে অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলবে রিয়াল। লিভারপুলের মাঠ এই অ্যানফিল্ড আবার জাভি আলোনসোর পুরোনো ঘরও।
২০০৯ থেকে ২০১৪—এই পাঁচ বছর খেলোয়াড় হিসেবে রিয়ালে কাটানোর আগের পাঁচ বছর লিভারপুলেই ছিলেন আলোনসো। খেলেছেন ১৪৩ ম্যাচ, গোলও আছে ১৫টি। পুরোনো ঘরে আজ আলোনসো ভিন্ন দলের কোচ হিসেবে গেলেও লিভারপুলের কাছে এই ম্যাচে তাঁর পরিচিতি শত্রু শিবিরের লোক!
তবে এমন সময়ে দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে, যখন দুই দলের পারফরম্যান্স পুরোপুরি বিপরীতমুখী। একের পর এক জিতেই চলেছে রিয়াল। ঠিক উল্টো অবস্থান আর্নে স্লটের দলের। শেষ আট ম্যাচের মাত্র দুটিতে জয় পেয়েছে লিভারপুল। দিন কয়েক আগে ঘরের মাঠে শেষ ষোলোয় ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে লিগ কাপ থেকেও।
এই অবস্থায় ঘরের মাঠে খেললেও রিয়াল মাদ্রিদকে আটকানোটা লিভারপুলের জন্য খুবই কঠিন। ডিফেন্স জমাট ছিল না বলে আগের মৌসুমে ভূরি ভূরি গোল হজম করেছে রিয়াল। আলোনসো দায়িত্ব নিয়ে সেই ভঙ্গুর রক্ষণ সারিয়ে তুলেছেন। উর্বর মস্তিষ্কের খেলোয়াড় ছিলেন আলোনসো, এটা সবারই জানা। লিভারপুলের আরও বেশি জানা, কেননা ২০০৫ সালে ইস্তাম্বুলে অলরেডদের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে ছিল তাঁর বড় ভূমিকা। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে এসেই উর্বর মস্তিষ্কের ব্যবহার করছেন আলোনসো। তাতে রিয়াল আরও শাণিত, তাদের রক্ষণ আরও দৃঢ়। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা লিখেছে—‘আলোনসোর রিয়াল এখন প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখে, শ্বাস নিতে দেয় না।’
আলোনসোর সান্নিধ্যে এমবাপ্পে, বেলিংহাম, ভিনিসিয়ুস—সবাই যেন খুঁজে পেয়েছেন নতুন জীবন। বেলিংহাম বার্সেলোনা, জুভেন্তাস ও ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে টানা গোল করে প্রমাণ দিয়েছেন, তিনি আলোনসোর পরিকল্পনার কেন্দ্রে। এমবাপ্পে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা, নিজের খেলার সঙ্গে প্রেসিং যোগ করে হয়েছেন আরও ভয়ংকর। আর তরুণ আরদা গুলারকে গড়ে তোলা হচ্ছে ভবিষ্যতের ক্রুস-মদরিচের উত্তরসূরি হিসেবে। ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে ক্ষণিকের বিরোধও আলোনসো সামলে নিয়েছেন শান্তভাবে, অভিজ্ঞ নেতার মতো।
তাই পুরোনো ঘরে ফিরলেও পেশাদার কোচ হিসেবে আলোনসোর লক্ষ্য একটাই—অ্যানফিল্ডে জিতে সবাইকে এই বার্তাই দেওয়া রিয়াল আবারও ইউরোপ শাসন করতে প্রস্তুত।
রিয়াল মাদ্রিদ এই মুহূর্তে উজ্জীবিত এক দল। এই মৌসুমের ১৪ ম্যাচের ১৩টিতেই জয় তাদের। যাঁর কোচিংয়ে এই বদলে যাওয়া ব্লাঙ্কোসদের, সেই জাভি আলোনসোকে ডাগআউটে রেখে অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলবে রিয়াল। লিভারপুলের মাঠ এই অ্যানফিল্ড আবার জাভি আলোনসোর পুরোনো ঘরও।
২০০৯ থেকে ২০১৪—এই পাঁচ বছর খেলোয়াড় হিসেবে রিয়ালে কাটানোর আগের পাঁচ বছর লিভারপুলেই ছিলেন আলোনসো। খেলেছেন ১৪৩ ম্যাচ, গোলও আছে ১৫টি। পুরোনো ঘরে আজ আলোনসো ভিন্ন দলের কোচ হিসেবে গেলেও লিভারপুলের কাছে এই ম্যাচে তাঁর পরিচিতি শত্রু শিবিরের লোক!
তবে এমন সময়ে দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে, যখন দুই দলের পারফরম্যান্স পুরোপুরি বিপরীতমুখী। একের পর এক জিতেই চলেছে রিয়াল। ঠিক উল্টো অবস্থান আর্নে স্লটের দলের। শেষ আট ম্যাচের মাত্র দুটিতে জয় পেয়েছে লিভারপুল। দিন কয়েক আগে ঘরের মাঠে শেষ ষোলোয় ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে লিগ কাপ থেকেও।
এই অবস্থায় ঘরের মাঠে খেললেও রিয়াল মাদ্রিদকে আটকানোটা লিভারপুলের জন্য খুবই কঠিন। ডিফেন্স জমাট ছিল না বলে আগের মৌসুমে ভূরি ভূরি গোল হজম করেছে রিয়াল। আলোনসো দায়িত্ব নিয়ে সেই ভঙ্গুর রক্ষণ সারিয়ে তুলেছেন। উর্বর মস্তিষ্কের খেলোয়াড় ছিলেন আলোনসো, এটা সবারই জানা। লিভারপুলের আরও বেশি জানা, কেননা ২০০৫ সালে ইস্তাম্বুলে অলরেডদের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে ছিল তাঁর বড় ভূমিকা। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে এসেই উর্বর মস্তিষ্কের ব্যবহার করছেন আলোনসো। তাতে রিয়াল আরও শাণিত, তাদের রক্ষণ আরও দৃঢ়। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা লিখেছে—‘আলোনসোর রিয়াল এখন প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখে, শ্বাস নিতে দেয় না।’
আলোনসোর সান্নিধ্যে এমবাপ্পে, বেলিংহাম, ভিনিসিয়ুস—সবাই যেন খুঁজে পেয়েছেন নতুন জীবন। বেলিংহাম বার্সেলোনা, জুভেন্তাস ও ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে টানা গোল করে প্রমাণ দিয়েছেন, তিনি আলোনসোর পরিকল্পনার কেন্দ্রে। এমবাপ্পে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা, নিজের খেলার সঙ্গে প্রেসিং যোগ করে হয়েছেন আরও ভয়ংকর। আর তরুণ আরদা গুলারকে গড়ে তোলা হচ্ছে ভবিষ্যতের ক্রুস-মদরিচের উত্তরসূরি হিসেবে। ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে ক্ষণিকের বিরোধও আলোনসো সামলে নিয়েছেন শান্তভাবে, অভিজ্ঞ নেতার মতো।
তাই পুরোনো ঘরে ফিরলেও পেশাদার কোচ হিসেবে আলোনসোর লক্ষ্য একটাই—অ্যানফিল্ডে জিতে সবাইকে এই বার্তাই দেওয়া রিয়াল আবারও ইউরোপ শাসন করতে প্রস্তুত।
প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে একেবারে দূরে নন নেইমার। এ সপ্তাহের শনিবার সান্তোসের জার্সিতে ফোর্তালেজার বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’ তে খেলেছেন। মূল একাদশে না থাকলেও বদলি হিসেবে ২২ মিনিট খেলেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের দরজা যেন কিছুতেই খুলতে পারছেন না তিনি।১ ঘণ্টা আগে
১৭ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ক্রিকেট থেকে এককালে নির্বাসনে থাকা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভেন্যুতে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) হচ্ছে হরহামেশাই। অথচ সেই দেশেরই এক ভেন্যুতে ১৭ বছর ধরে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।২ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন...২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনকে নিয়ে চলছিল সমালোচনা। কিছু পরিবর্তন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আনবে, সেটা শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে একেবারে দূরে নন নেইমার। এ সপ্তাহের শনিবার সান্তোসের জার্সিতে ফোর্তালেজার বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’ তে খেলেছেন। মূল একাদশে না থাকলেও বদলি হিসেবে ২২ মিনিট খেলেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের দরজা যেন কিছুতেই খুলতে পারছেন না তিনি।
এ মাসে তিউনিসিয়া ও স্পেনের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের জন্য গত রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারশন (সিবিএফ)। এবারও জায়গা হয়নি নেইমারের। তিউনিসিয়া-স্পেন ম্যাচের দলে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের তিন তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো ও এদের মিলিতাও। যাঁদের মধ্যে ভিনি-রদ্রিগো থাকছেন আক্রমণভাগে। রক্ষণভাগ সামলাবেন মিলিতাও। আনচেলত্তির ঘোষিত ২৬ সদস্যের দলে আছেন তিন গোলরক্ষক বেন্তো, এদেরসন ও হুগো সুজা। রক্ষণভাগে মার্কিনিওসসহ আছেন ১০ ফুটবলার। মাঝমাঠে কাসেমিরো-লুকাস পাকেতাদের সঙ্গে আছেন আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গিমারেস ও ফ্যাবিনিও। আক্রমণভাগে ভিনি-রদ্রিগোসহ ৮ ফুটবলার আছেন সেনেগাল-তিউনিসিয়ার বিপক্ষে দলে।
তিউনিসিয়া-সেনেগাল ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘদিন পর ফিরছেন ফ্যাবিনিও ও রকি। ব্রাজিলের জার্সিতে ফ্যাবিনিওর ফেরা হচ্ছে তিন বছর পর। তিনি সবশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলছেন ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের বিপক্ষে। আর রকির তো ব্রাজিলের জার্সিতে এক ম্যাচ খেলার পর আর সুযোগই হয়নি। ২০২৩ সালের মার্চে মরক্কোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয় তাঁর। এ ছাড়া চোটে পড়ায় ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া ও গোলরক্ষক অ্যালিসনের সুযোগ হয়নি তিউনিসিয়া-সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচের দলে।
মে মাসে ব্রাজিলের কোচ হওয়ার পর চারবার ব্রাজিলের দল ঘোষণা করেছেন কার্লো আনচেলত্তি। কিন্তু কোনোবারই সুযোগ মেলেনি নেইমারের। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবশেষ ম্যাচ তিনি খেলেছেন ২০২৩-এর অক্টোবরে। দুই বছর আগে ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচটি ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাছাইপর্বের ম্যাচ। ব্রাজিলের হয়ে এখন পর্যন্ত ১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল করেছেন তিনি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৯ ম্যাচে। ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নেইমারের পরেই অবস্থান পেলের। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৯২ ম্যাচে ৭৭ গোল করেছেন।
২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাছাইপর্বে ১৮ ম্যাচে জিতেছে ৮ ম্যাচ। ড্র করেছে ৪ ম্যাচ ও হেরেছে ৬ ম্যাচ। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার পঞ্চম দল হিসেবে উঠেছে। বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর ব্রাজিল এখন শুধু নিজেদের ঝালিয়ে নেবে একের পর এক প্রীতি ম্যাচ খেলে। ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে রাত ১০টায় শুরু হবে ব্রাজিল-সেনেগাল প্রীতি ম্যাচ। পরের ম্যাচটি হবে ১৮ নভেম্বর তিউনিসিয়ার বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ফ্রান্সের লিলে ডেকাথলন স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচটি।
তিউনিসিয়া-সেনেগাল ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দল
গোলরক্ষক : বেন্তো (আল নাসর), এদেরসন (ফেনারবাচ), হুগো সুজা (করিন্থিয়ানস)
ডিফেন্ডার : আলেক্স সান্দ্রো (ফ্ল্যামেঙ্গো), দানিলো (ফ্ল্যামেঙ্গো), কাইয়ো হেনরিক (মোনাকো), এদের মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো (ক্রুজেইরো), গ্যাব্রিয়েল মাগালিস (আর্সেনাল), লুসিয়ানো জুবা (বাহিয়া), মার্কিনিওস, পাওলো হেনরিক, ওয়েসলি
মিডফিল্ডার : আন্দ্রে সান্তোস (চেলসি), ব্রুনো গিমারেস (নিউক্যাসল), কাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ফ্যাবিনিও (আল ইত্তিহাদ), লুকাস পাকেতা (ওয়েস্ট হাম)
ফরোয়ার্ড : এস্তেভাও উইলিয়ান (চেলসি), হোয়াও পেদ্রো (চেলসি), লুইজ হেনরিক (জেনিত), ম্যাথুস কুনিয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রিচার্লিসন (টটেনহাম), রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিতোর রকি (পালমেইরাস)
প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে একেবারে দূরে নন নেইমার। এ সপ্তাহের শনিবার সান্তোসের জার্সিতে ফোর্তালেজার বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’ তে খেলেছেন। মূল একাদশে না থাকলেও বদলি হিসেবে ২২ মিনিট খেলেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের দরজা যেন কিছুতেই খুলতে পারছেন না তিনি।
এ মাসে তিউনিসিয়া ও স্পেনের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এই দুই ম্যাচের জন্য গত রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারশন (সিবিএফ)। এবারও জায়গা হয়নি নেইমারের। তিউনিসিয়া-স্পেন ম্যাচের দলে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের তিন তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো ও এদের মিলিতাও। যাঁদের মধ্যে ভিনি-রদ্রিগো থাকছেন আক্রমণভাগে। রক্ষণভাগ সামলাবেন মিলিতাও। আনচেলত্তির ঘোষিত ২৬ সদস্যের দলে আছেন তিন গোলরক্ষক বেন্তো, এদেরসন ও হুগো সুজা। রক্ষণভাগে মার্কিনিওসসহ আছেন ১০ ফুটবলার। মাঝমাঠে কাসেমিরো-লুকাস পাকেতাদের সঙ্গে আছেন আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গিমারেস ও ফ্যাবিনিও। আক্রমণভাগে ভিনি-রদ্রিগোসহ ৮ ফুটবলার আছেন সেনেগাল-তিউনিসিয়ার বিপক্ষে দলে।
তিউনিসিয়া-সেনেগাল ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘদিন পর ফিরছেন ফ্যাবিনিও ও রকি। ব্রাজিলের জার্সিতে ফ্যাবিনিওর ফেরা হচ্ছে তিন বছর পর। তিনি সবশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলছেন ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের বিপক্ষে। আর রকির তো ব্রাজিলের জার্সিতে এক ম্যাচ খেলার পর আর সুযোগই হয়নি। ২০২৩ সালের মার্চে মরক্কোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয় তাঁর। এ ছাড়া চোটে পড়ায় ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া ও গোলরক্ষক অ্যালিসনের সুযোগ হয়নি তিউনিসিয়া-সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচের দলে।
মে মাসে ব্রাজিলের কোচ হওয়ার পর চারবার ব্রাজিলের দল ঘোষণা করেছেন কার্লো আনচেলত্তি। কিন্তু কোনোবারই সুযোগ মেলেনি নেইমারের। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবশেষ ম্যাচ তিনি খেলেছেন ২০২৩-এর অক্টোবরে। দুই বছর আগে ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচটি ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাছাইপর্বের ম্যাচ। ব্রাজিলের হয়ে এখন পর্যন্ত ১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল করেছেন তিনি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৯ ম্যাচে। ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নেইমারের পরেই অবস্থান পেলের। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৯২ ম্যাচে ৭৭ গোল করেছেন।
২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে বাছাইপর্বে ১৮ ম্যাচে জিতেছে ৮ ম্যাচ। ড্র করেছে ৪ ম্যাচ ও হেরেছে ৬ ম্যাচ। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার পঞ্চম দল হিসেবে উঠেছে। বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর ব্রাজিল এখন শুধু নিজেদের ঝালিয়ে নেবে একের পর এক প্রীতি ম্যাচ খেলে। ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে রাত ১০টায় শুরু হবে ব্রাজিল-সেনেগাল প্রীতি ম্যাচ। পরের ম্যাচটি হবে ১৮ নভেম্বর তিউনিসিয়ার বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ফ্রান্সের লিলে ডেকাথলন স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচটি।
তিউনিসিয়া-সেনেগাল ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দল
গোলরক্ষক : বেন্তো (আল নাসর), এদেরসন (ফেনারবাচ), হুগো সুজা (করিন্থিয়ানস)
ডিফেন্ডার : আলেক্স সান্দ্রো (ফ্ল্যামেঙ্গো), দানিলো (ফ্ল্যামেঙ্গো), কাইয়ো হেনরিক (মোনাকো), এদের মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো (ক্রুজেইরো), গ্যাব্রিয়েল মাগালিস (আর্সেনাল), লুসিয়ানো জুবা (বাহিয়া), মার্কিনিওস, পাওলো হেনরিক, ওয়েসলি
মিডফিল্ডার : আন্দ্রে সান্তোস (চেলসি), ব্রুনো গিমারেস (নিউক্যাসল), কাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ফ্যাবিনিও (আল ইত্তিহাদ), লুকাস পাকেতা (ওয়েস্ট হাম)
ফরোয়ার্ড : এস্তেভাও উইলিয়ান (চেলসি), হোয়াও পেদ্রো (চেলসি), লুইজ হেনরিক (জেনিত), ম্যাথুস কুনিয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রিচার্লিসন (টটেনহাম), রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিতোর রকি (পালমেইরাস)
রিয়াল মাদ্রিদ এই মুহূর্তে উজ্জীবিত এক দল। এই মৌসুমের ১৪ ম্যাচের ১৩টিতেই জয় তাদের। যাঁর কোচিংয়ে এই বদলে যাওয়া ব্লাঙ্কোসদের, সেই জাভি আলোনসোকে ডাগআউটে রেখে অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলবে রিয়াল। লিভারপুলের মাঠ এই অ্যানফিল্ড আবার জাভি আলোনসোর পুরোনো ঘরও।১৫ মিনিট আগে
১৭ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ক্রিকেট থেকে এককালে নির্বাসনে থাকা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভেন্যুতে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) হচ্ছে হরহামেশাই। অথচ সেই দেশেরই এক ভেন্যুতে ১৭ বছর ধরে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।২ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন...২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনকে নিয়ে চলছিল সমালোচনা। কিছু পরিবর্তন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আনবে, সেটা শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
১৭ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ক্রিকেট থেকে এককালে নির্বাসনে থাকা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভেন্যুতে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) হচ্ছে হরহামেশাই। অথচ সেই দেশেরই এক ভেন্যুতে ১৭ বছর ধরে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। অবশেষে আজ দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরোচ্ছে ফয়সালাবাদ ইকবাল স্টেডিয়ামের।
বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ৪টায় ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে এই স্টেডিয়ামের। ইকবাল স্টেডিয়ামে সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়েছিল ২০০৮ সালে। সেবারও হয়েছিল ওয়ানডে। ১৭ বছর আগে সেই ওয়ানডেতে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে পাকিস্তান ৭ উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশকে। সেবার সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৭২ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সালমান বাট।
ফয়সালাবাদ স্টেডিয়ামের ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোনোর দিনটা বিশেষ শাহিন শাহ আফ্রিদির জন্যও। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করলেও ওয়ানডেতে কখনো নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে দিয়ে আজ এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে শাহিনের। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেও হবে ফয়সালাবাদে। ৬ ও ৮ নভেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হবে। এর আগে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ পাকিস্তান জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বাবর আজম ভেঙে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার রেকর্ড।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে এ বছরের জুনেই ফুরোতে পারত ফয়সালাবাদ স্টেডিয়ামের ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোতে যাচ্ছে। এপ্রিলে ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল নিউজ ডট কম’-এর প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, তাদের (বাংলাদেশ-পাকিস্তান) টি-টোয়েন্টি সিরিজটি পাঁচ ম্যাচের হতে পারে। যার মধ্যে দুই ম্যাচ হতে পারে ফয়সালাবাদে। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ২৮ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি হয়েছিল লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করেছিল।
১৭ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ক্রিকেট থেকে এককালে নির্বাসনে থাকা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভেন্যুতে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) হচ্ছে হরহামেশাই। অথচ সেই দেশেরই এক ভেন্যুতে ১৭ বছর ধরে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। অবশেষে আজ দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরোচ্ছে ফয়সালাবাদ ইকবাল স্টেডিয়ামের।
বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ৪টায় ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে এই স্টেডিয়ামের। ইকবাল স্টেডিয়ামে সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়েছিল ২০০৮ সালে। সেবারও হয়েছিল ওয়ানডে। ১৭ বছর আগে সেই ওয়ানডেতে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে পাকিস্তান ৭ উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশকে। সেবার সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৭২ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সালমান বাট।
ফয়সালাবাদ স্টেডিয়ামের ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোনোর দিনটা বিশেষ শাহিন শাহ আফ্রিদির জন্যও। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করলেও ওয়ানডেতে কখনো নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে দিয়ে আজ এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে শাহিনের। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেও হবে ফয়সালাবাদে। ৬ ও ৮ নভেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হবে। এর আগে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ পাকিস্তান জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বাবর আজম ভেঙে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার রেকর্ড।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে এ বছরের জুনেই ফুরোতে পারত ফয়সালাবাদ স্টেডিয়ামের ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোতে যাচ্ছে। এপ্রিলে ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল নিউজ ডট কম’-এর প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, তাদের (বাংলাদেশ-পাকিস্তান) টি-টোয়েন্টি সিরিজটি পাঁচ ম্যাচের হতে পারে। যার মধ্যে দুই ম্যাচ হতে পারে ফয়সালাবাদে। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ২৮ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি হয়েছিল লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করেছিল।
রিয়াল মাদ্রিদ এই মুহূর্তে উজ্জীবিত এক দল। এই মৌসুমের ১৪ ম্যাচের ১৩টিতেই জয় তাদের। যাঁর কোচিংয়ে এই বদলে যাওয়া ব্লাঙ্কোসদের, সেই জাভি আলোনসোকে ডাগআউটে রেখে অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলবে রিয়াল। লিভারপুলের মাঠ এই অ্যানফিল্ড আবার জাভি আলোনসোর পুরোনো ঘরও।১৫ মিনিট আগে
প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে একেবারে দূরে নন নেইমার। এ সপ্তাহের শনিবার সান্তোসের জার্সিতে ফোর্তালেজার বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’ তে খেলেছেন। মূল একাদশে না থাকলেও বদলি হিসেবে ২২ মিনিট খেলেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের দরজা যেন কিছুতেই খুলতে পারছেন না তিনি।১ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন...২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনকে নিয়ে চলছিল সমালোচনা। কিছু পরিবর্তন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আনবে, সেটা শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নাপোলি-এইনট্রাখট
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
স্লাভিয়া প্রাহা-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি লিভ
জুভেন্তাস-স্পোর্টিং সিপি
রাত ২টা
সরাসরি
পিএসজি-বায়ার্ন
রাত ২টা
সরাসরি
লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
সরাসরি
টটেনহাম-কোপেনহেগেন
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নাপোলি-এইনট্রাখট
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
স্লাভিয়া প্রাহা-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি লিভ
জুভেন্তাস-স্পোর্টিং সিপি
রাত ২টা
সরাসরি
পিএসজি-বায়ার্ন
রাত ২টা
সরাসরি
লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
সরাসরি
টটেনহাম-কোপেনহেগেন
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ
রিয়াল মাদ্রিদ এই মুহূর্তে উজ্জীবিত এক দল। এই মৌসুমের ১৪ ম্যাচের ১৩টিতেই জয় তাদের। যাঁর কোচিংয়ে এই বদলে যাওয়া ব্লাঙ্কোসদের, সেই জাভি আলোনসোকে ডাগআউটে রেখে অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলবে রিয়াল। লিভারপুলের মাঠ এই অ্যানফিল্ড আবার জাভি আলোনসোর পুরোনো ঘরও।১৫ মিনিট আগে
প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে একেবারে দূরে নন নেইমার। এ সপ্তাহের শনিবার সান্তোসের জার্সিতে ফোর্তালেজার বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’ তে খেলেছেন। মূল একাদশে না থাকলেও বদলি হিসেবে ২২ মিনিট খেলেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের দরজা যেন কিছুতেই খুলতে পারছেন না তিনি।১ ঘণ্টা আগে
১৭ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ক্রিকেট থেকে এককালে নির্বাসনে থাকা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভেন্যুতে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) হচ্ছে হরহামেশাই। অথচ সেই দেশেরই এক ভেন্যুতে ১৭ বছর ধরে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনকে নিয়ে চলছিল সমালোচনা। কিছু পরিবর্তন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আনবে, সেটা শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনকে নিয়ে চলছিল সমালোচনা। কিছু পরিবর্তন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আনবে, সেটা শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে। অবশেষে গতকালের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে থাকছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
আশরাফুলকে আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজে টিম ডিরেক্টরের কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক। মিরপুরে গতকাল বিসিবির পরিচালকদের সভায় এই সিদ্ধান্তের পর সামাজিক মাধ্যমে রহস্যময় পোস্ট দিয়েছেন রুবেল হোসেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রুবেল গত রাতে লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’
এ মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন আশরাফুল। সাবেক এই অধিনায়ককে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাখ্যায় তাঁরই সতীর্থ ও বর্তমানে বিসিবি পরিচালক আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতা তো আছেই। সে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোর্স করেছে, লেভেল থ্রি করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং করাচ্ছে। তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা যেন শেয়ার করতে পারে, সে কারণেই নেওয়া।’
আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হলে সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা কী হবে, এ ব্যাখ্যায় রাজ্জাক বলেছেন, ‘সালাহ উদ্দীন ভাই সিনিয়র সহকারী কোচ। কারও ব্যর্থতার জন্য নয়। ওখানে কাউকে সরানো হয়নি। কোচিং স্টাফে নতুন একজন হিসেবে আশরাফুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশরাফুলের জন্য এটা নতুন জায়গা। দেখা যাক, ফল কেমন আসে। স্বাভাবিকভাবে পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে তাঁর ভবিষ্যৎ।’
২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারদের মধ্যে তানজিদ হাসান তামিম, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহীদ হৃদয়দের এত দিনে জাতীয় দলে অভিজ্ঞ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তামিম-হৃদয়রা এখনো ম্যাচের পরিস্থিতি না বুঝে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁদের এই ‘রোগ’ কীভাবে দূর করবেন আশরাফুল, সেটার ব্যাখ্যায় পাইলট বলেন, ‘আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা না করবেন, ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না কোথায় যাবেন বা কোথায় পৌঁছাবেন। ১৯৯৭ সালের পরে শুরু হয় আমাদের ক্রিকেট। ২০০০ সালে টেস্ট মর্যাদা পাই। আশরাফুলের সেই সেঞ্চুরিটা। এখনো আমাদের প্রথম আইকনিক ক্রিকেটার মনে করি আশরাফুলকেই।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনকে নিয়ে চলছিল সমালোচনা। কিছু পরিবর্তন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আনবে, সেটা শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে। অবশেষে গতকালের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে থাকছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
আশরাফুলকে আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজে টিম ডিরেক্টরের কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক। মিরপুরে গতকাল বিসিবির পরিচালকদের সভায় এই সিদ্ধান্তের পর সামাজিক মাধ্যমে রহস্যময় পোস্ট দিয়েছেন রুবেল হোসেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রুবেল গত রাতে লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’
এ মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন আশরাফুল। সাবেক এই অধিনায়ককে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাখ্যায় তাঁরই সতীর্থ ও বর্তমানে বিসিবি পরিচালক আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতা তো আছেই। সে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোর্স করেছে, লেভেল থ্রি করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং করাচ্ছে। তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা যেন শেয়ার করতে পারে, সে কারণেই নেওয়া।’
আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হলে সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা কী হবে, এ ব্যাখ্যায় রাজ্জাক বলেছেন, ‘সালাহ উদ্দীন ভাই সিনিয়র সহকারী কোচ। কারও ব্যর্থতার জন্য নয়। ওখানে কাউকে সরানো হয়নি। কোচিং স্টাফে নতুন একজন হিসেবে আশরাফুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশরাফুলের জন্য এটা নতুন জায়গা। দেখা যাক, ফল কেমন আসে। স্বাভাবিকভাবে পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে তাঁর ভবিষ্যৎ।’
২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারদের মধ্যে তানজিদ হাসান তামিম, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহীদ হৃদয়দের এত দিনে জাতীয় দলে অভিজ্ঞ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তামিম-হৃদয়রা এখনো ম্যাচের পরিস্থিতি না বুঝে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁদের এই ‘রোগ’ কীভাবে দূর করবেন আশরাফুল, সেটার ব্যাখ্যায় পাইলট বলেন, ‘আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা না করবেন, ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না কোথায় যাবেন বা কোথায় পৌঁছাবেন। ১৯৯৭ সালের পরে শুরু হয় আমাদের ক্রিকেট। ২০০০ সালে টেস্ট মর্যাদা পাই। আশরাফুলের সেই সেঞ্চুরিটা। এখনো আমাদের প্রথম আইকনিক ক্রিকেটার মনে করি আশরাফুলকেই।’
রিয়াল মাদ্রিদ এই মুহূর্তে উজ্জীবিত এক দল। এই মৌসুমের ১৪ ম্যাচের ১৩টিতেই জয় তাদের। যাঁর কোচিংয়ে এই বদলে যাওয়া ব্লাঙ্কোসদের, সেই জাভি আলোনসোকে ডাগআউটে রেখে অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলবে রিয়াল। লিভারপুলের মাঠ এই অ্যানফিল্ড আবার জাভি আলোনসোর পুরোনো ঘরও।১৫ মিনিট আগে
প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে একেবারে দূরে নন নেইমার। এ সপ্তাহের শনিবার সান্তোসের জার্সিতে ফোর্তালেজার বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’ তে খেলেছেন। মূল একাদশে না থাকলেও বদলি হিসেবে ২২ মিনিট খেলেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের দরজা যেন কিছুতেই খুলতে পারছেন না তিনি।১ ঘণ্টা আগে
১৭ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ক্রিকেট থেকে এককালে নির্বাসনে থাকা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভেন্যুতে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) হচ্ছে হরহামেশাই। অথচ সেই দেশেরই এক ভেন্যুতে ১৭ বছর ধরে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।২ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন...২ ঘণ্টা আগে