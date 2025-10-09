Ajker Patrika
বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচে কী কী নিষেধাজ্ঞা দিল বাফুফে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৫১
হংকংয়ের বিপক্ষে আজ রাত ৮টায় খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
হংকংয়ের বিপক্ষে আজ রাত ৮টায় খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় মাঠে গড়াবে এই ম্যাচ। হামজা চৌধুরী-শমিত শোমের মতো তারকা ফুটবলারদের কারণে দেশের ফুটবল নিয়ে কী পরিমাণ উন্মাদনা বেড়েছে, সেটা আর নতুন করে বলার নেই।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ ঘিরে অনেক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে দর্শকেরা যেন ম্যাচ উপভোগ করতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করতে চাইছে দেশের ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা। চলুন একনজরে দেখে নেওয়া যাক ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ঢোকার ক্ষেত্রে বাফুফের নিয়মাবলি ও বিধিনিষেধ:

১) কোনো ধরনের অস্ত্র বহন করা যাবে না।

২) মাদকদ্রব্যসহ যেকোনো বেআইনি সামগ্রী নিষিদ্ধ।

৩) জাতিগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা উসকানিমূলক কোনো সামগ্রী আনা যাবে না।

৪) আতশবাজিসহ আগুন লাগার ঝুঁকি বাড়ায়, এমন সবকিছু নিষিদ্ধ।

৫) সহায়তাকারী প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী আনা যাবে না।

৬) আসনের নিচে রাখা যায় না, এমন বড় বা ভারী বস্তু নিষিদ্ধ।

৭) লেজার পয়েন্টার, অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী এবং খেলোয়াড় বা ম্যাচ কর্মকর্তাদের মনোযোগ নষ্ট করে, এমন জিনিস আনা যাবে না।

৮) প্রচারমূলক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি জিনিসপত্র নিষিদ্ধ।

৯) ব্যক্তিগত ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো ধরনের রেকর্ডিং ডিভাইস বা ক্যামেরা আনা যাবে না।

১০) জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বা ইভেন্টের সুনাম নষ্ট করে, এমন যেকোনো বস্তু নিষিদ্ধ।

১১) অন্য দর্শকদের খেলা দেখতে বাধা দেয়, এমন কোনো জিনিস আনা যাবে না।

কেউ এসব নিয়ম অমান্য করলে দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে এবং স্টেডিয়াম থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতে স্টেডিয়ামে ঢোকার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে।

এর আগে জুনে বাংলাদেশ-ভুটান ম্যাচ দেখতে জাতীয় স্টেডিয়ামে গেট ভেঙে ঢোকার ঘটনা ঘটেছে। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সে জন্য বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচকে ঘিরে একগাদা নিষেধাজ্ঞা দিল বাফুফে। যদি আজকের ম্যাচ স্টেডিয়ামে বসে কেউ দেখতে না পারেন, তাহলে তাঁদের মন খারাপ করার কিছু নেই। দেশের অনেক জায়গায় জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।

যেসব জায়গায় জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যাবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ

  • উত্তরা সেন্টার পয়েন্ট, ঢাকা
  • সিআরবি, চট্টগ্রাম
  • ওমরগনি ম্যাচ ইউনিভার্সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম
  • ভেরিপাড়া মোড়, রাজশাহী
  • বিএম কলেজ, বরিশাল
  • সার্কিট হাউস ফিল্ড, ময়মনসিংহ
  • আলিয়া মাদ্রাসা ফিল্ড, চৌহাট্টা, সিলেট
  • শিববাড়ী মোড় ওপেন ফিল্ড, খুলনা
  • কেরামতিয়া উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর

এদিকে বাংলাদেশ এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে চার দলের মধ্যে তিন নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ১। ভারতের ১ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা সিঙ্গাপুর, হংকং দুই দলের পয়েন্ট ৪। বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে। এ ম্যাচটি হবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। ১৪ অক্টোবর ফের হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এবার বাংলাদেশকে আতিথেয়তা দেবে হংকং।

