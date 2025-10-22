রিয়াল ম্যাচের আগে বার্সা শিবিরে স্বস্তি

ক্রীড়া ডেস্ক
চোটের কারণে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মাঠের বাইরে থাকায় মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে অস্বস্তিতে ছিল বার্সেলোনা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে এবার কাতালান শিবিরে স্বস্তি ফেরালেন রাফিনহা।
মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে আগামী ২৬ অক্টোবর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আতিথেয়তা নেবে বার্সা। তার আগে দলীয় অনুশীলনে ফিরেছেন দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার রাফিনহা। এক বিবৃতিতে স্প্যানিশ জায়ান্টরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর ওভিয়েডোর মাঠ থেকে ৩–১ গোলের জয় নিয়ে ফেরে বার্সা। সে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে পড়েন রাফিনহা। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। রিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রত্যাবর্তন হতে পারে তাঁর। এল ক্লাসিকোতে রাফিনহাকে বদলি হিসেবে মাঠে নামাতে পারেন হান্সি ফ্লিক।
রাফিনহার সঙ্গে চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন বার্সার স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ফেররান তরেস। এল ক্লাসিকোতে রবার্ট লেভানডফস্কি, গাভি, হোয়ান গার্সিয়া, আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন, দানি ওলমোদের খেলার সম্ভাবনা নেই। চোট কাটিয়ে এখনো ফিরতে পারেননি তাঁরা।
উয়ফা চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে অলিম্পিয়াকোসকে ৬–১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বার্সা। ক্লাসিকোর আগে এই জয়ের আত্মবিশ্বাস বেশ কাজে দেবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের। ২২ পয়েন্ট নিয় টেবিলের দুইয়ে আছে তারা। শীর্ষে অবস্থান করছে রিয়াল। লস ব্লাঙ্কোসদের সংগ্রহ ২৪ পয়েন্ট।
বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সাতটি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের তালিকা তৈরি করেছে ক্রিকেট ৩৬৫। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটভিত্তিক গণমধ্যমের সেই সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের অবস্থান সিলেট এয়ারপোর্ট রোডে। নয়নাভিরাম চা বাগান এবং সবুজ পাহাড়ে ঘেরা এই ভেন্যুটি যে কাউকে মুগ্ধ করবে। বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটার এবং ধারাভাষ্যকাররা বিভিন্ন সময় এই ভেন্যুটির সৌন্দর্য্যের কথা জানিয়েছেন।
২০০৭ সালে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়। ২০১৪ সালের ১৭ মার্চ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ে ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে ভেন্যুটি। গত কয়েক বছরে এই ভেন্যুতে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট এবং দ্বিপাক্ষীক সিরিজ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে পাহাড় এবং সবুজ চা বাগানের মাঝখানে অবস্থিত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি চোখের জন্য এক আনন্দের স্থান। মাঠের চারপাশের নির্মল সবুজ পরিবেশ দেখে মনে হয় যেন কোনো সবুজ স্বর্গের মাঝখানে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সিলেটের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমি বিশেষ করে সকাল বা সন্ধ্যার খেলায় আকর্ষণীয়, যখন পাহাড়ের উপর কুয়াশা জমে থাকে এবং গোধূলির আলোয় মাঠ আলোকিত হয়।’
ক্রিকেট ৩৬৫ ’র সুন্দর স্টেডিয়ামের তালিকায় জায়গা পাওয়া বাকি নামগুলো হলো নিউল্যান্ডস ক্রিকেট স্টেডিয়াম দক্ষিণ আফ্রিকা, অ্যাডিলেড ওভাল, অস্ট্রেলিয়া, ধর্মশালা এইচপিসিএ স্টেডিয়াম, ভারত, গওয়াদর ক্রিকেট স্টেডিয়াম, পাকিস্তান, ড্যারেন স্যামি ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সেন্ট লুসিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং লর্ডস ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ইংল্যান্ড।
লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল) শুরু হতে বাকি ছিল এক মাসের মতো। এরই মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি স্থগিত করার কথা জানাল আয়োজক শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এলপিএল স্থগিত করে বাংলাদেশকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে চায় শ্রীলঙ্কা।
এলপিএলের সবশেষ দুই আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই–আগস্ট মাসে। টি–বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটারদের ভালো প্রস্তুতির কথা ভেবে ষষ্ঠ আসর পিছিয়ে দেয় এসএলসি। এবার সেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কারণেই স্থগিত করা হলো এলপিএল। প্রস্তুতির ঘাটতি পূরণ করতে আপাতত একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এসএলসি। ত্রিদেশীয় সিরিজটি বাংলাদেশ ছাড়াও শোনা যাচ্ছে পাকিস্তানের নাম।
ইতোমধ্যে ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) প্রস্তাব দিয়েছে এসএলসি। প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারে বিসিবি। আজকের পত্রিকাকে এমনটাই জানিয়েছে সংস্থাটির একটি সূত্র। সূত্রটি জানিয়েছে, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।
আগামী ফেব্রুয়ারি–মার্চে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা। তার আগে ২৭ নভেম্বর এলপিএলের ষষ্ঠ আসর মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আইসিসিকে মানসম্পন্ন ভেন্যু বুঝিয়ে দিতেই এলপিএল স্থগিত করেছে এসএলসি। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরকে সামনে রেখে তিনটি আন্তর্জাতিক ভেন্যুর সংস্কারের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সংস্থাটি। ইতোমধ্যে স্টেডিয়ামের মান উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। চলমান নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ। টুর্নামেন্ট শেষে ফের কাজ শুরু করবে কর্তৃপক্ষ।
এসএলসি জানিয়েছে, অন্য কোনো সময় স্থগিত হওয়া এলপিএল আয়োজন করবে তারা। উপযুক্ত সময় দেখে দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টটির সূচি জানিয়ে দেবে সংস্থাটি। আপাতত এসএলসির মনোযোগ ত্রিদেশীয় সিরিজের দিকে।
রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের তৃতীয় দিন দুই দল মিলে হারিয়েছে ১০ উইকেট। এর মধ্যে চারটা পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে ২ উইকেট কম হারালেও বিপদে আছে স্বাগতিক দল। শেষ বিকেলে অফস্পিনার সাইমন হারমানের ঘূর্ণিতে স্বস্তিতে নেই শান মাসুদের দল।
পাকিস্তানের করা ৩৩৩ রানের জবাবে ৪০৪ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭১ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে স্বাগতিকরা। এদিন ৩৫ ওভার ব্যাট করেছে তারা। শুরুতেই ধাক্কা খায় পাকিস্তান। দলীয় ১২ রানে ফেরেন ইমাম উল হক। ৯ রান করা এই ওপেনারকে এলবিডব্লু করেন হারমার। ১৬ রানে জোড়া ধাক্কায় খায় পাকিস্তান। রানের খাতা না খোলা মাসুদকেও একইভাবে আউট করেন এই স্পিনার। ৬ রান করা আব্দুল্লাহ শফিককে ফেরান কাগিসো রাবাদা।
বিপদ সামাল দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন বাবর আজম ও সৌদ শাকিল। দলীয় ৬০ রানে ১১ রান করে শাকিল ফিরে গেলে চতুর্থ উইকেট হারায় পাকিস্তান। মোহাম্মদ রিজওয়ানকে নিয়ে দিনের বাকি অংশ নির্বিঘ্নে পার করে দেন বাবর। তৃতীয় দিন শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তানের সংগ্রহ ৯৪ রান। ২৩ রানের লিড পেয়েছে তারা। বাবর ৪৯ ও রিজওয়ান ১৬ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামবেন।
বাকি ৬ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে স্কোরবোর্ড ভারী করতে না পারলে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে পাকিস্তানের ভাগ্যে খারাপ কিছুই যে আছে তা বলা বাহুল্য। স্বাগতিকদের পতন হওয়া ৪ উইকেটের মধ্যে তিনটাই নিয়েছেন হারমার। ১৩ ওভার তাঁর খরচ ২৬ রান।
প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা লিড নিতে পেরেছে মূলত সেনুরান মুথুসামি ও কাগিসো রাবাদার ব্যাটিং দৃঢ়তায়। দশম উইকেটে ৯৮ রান করেন দুজন। ৭১ রান করে রাবাদার বিদায়ে এই জুটি ভাঙে। দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ইতিহাসে ১১ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে এর চেয়ে বড় ইনিংস খেলতে পারেননি আর কেউ। রেকর্ড গড়ার পর রাবাদা আউট হওয়ায় ৮৯ রানে অপরাজিত থেকে মাঠে ছাড়েন মুথুসামি।
৭৯ রানে ৬ উইকেট নেন অভিষিক্ত আসিফ আফ্রিদি। পাকিস্তানের টেস্ট জার্সি গায়ে জড়ানোর সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর ২৯৯ দিন। টেস্টের সুদীর্ঘ ১৪৮ বছরের ইতিহাসে এত বেশি বয়সে অভিষেকে ৫ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি আর কেউ।
হারারে টেস্টে দুই দলের প্রথম ইনিংসের ব্যাটিংয়ের পর ম্যাচের ভবিষ্যত একরকম স্পষ্ট হয়ে উঠে। আফগানিস্তানের বাজে ব্যাটিংয়ের পর লিড নেয় জিম্বাবুয়ে। নাটকীয় সমাপ্তির জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়াতে হতো সফরকারী দলকে।
সেটা করে দেখাতে পারেনি আফগানিস্তান। দ্বিতীয় ইনিংসেও তাদের বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনী অব্যাহত ছিল। তাই আর ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি জিম্বাবুয়েকে। একমাত্র টেস্টে আফগানদের ইনিংস ও ৭৩ রানে হারিয়েছে ক্রেইগ আরভিনের দল। দাপুটে জয়ে জিম্বাবুয়ে যেন বুঝিয়ে দিল, ওয়ানডে, টি–টোয়েন্টিতে দারুণ করলেও টেস্টে এখনো অনেক পথ হাঁটা বাকি আফগানিস্তানের।
একমাত্র ইনিংসে ১২১ রান করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন বেন কারান। সিকান্দার রাজার অবদান ৬৫ রান। নিক ওয়েলচ এনে দেন ৪৯ রান। এছাড়া ব্র্যাড ইভান্স ৩৫ ও ব্রেন্ডন টেলরের ব্যাট থেকে আসে ৩২ রান। দল হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন জিয়াউর রহমান। অভিষেক ম্যাচেই ৭ উইকেট নেন এই ডানহাতি পেসার। তবে ব্যাটারদের ব্যর্থতার কারণে বিফলে গেল তাঁর দারুণ বোলিং।
জিয়ার মতো কেউ ৭ উইকেট নিতে না পারলেও দুই ইনিংসেই বেশ ধারাবাহিক ছিলেন জিম্বাবুয়ের বোলাররা। ব্লেসিং মুজারাবানি, ইভান্স, রিচার্ড এনগারাভাদের বোলিং তোপে মুখ থুবড়ে পড়ে আফগানিস্তানের ব্যাটিং লাইন। প্রথম ইনিংসে ১২৭ রানে অলআউট হয় তারা। ফিফটি পাননি কেউ। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেন রমমানুল্লাহ গুরবাজ। ৩০ রান আসে আব্দুল মালিকের ব্যাট থেকে। ২২ রানে ৫ ব্যাটারকে ফেরান ইভান্স। মুজারাবানির শিকার তিনটি।
ফলোঅনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামে আফগানিস্তান। ২৩২ রানে পিছিয়ে ছিল অতিথিরা। এ যাত্রায় তারা গুটিয়ে যায় ১৫৯ রানে। ইবরাহিম জাদরান খেলেন সর্বোচ্চ ৪২ রানের ইনিংস। বাহির শাহ করেন ৩২ রান। ৩৭ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নিয়ে জিম্বাবুয়ের সেরা বোলার এনগারাভা। এবারও ৩ উইকেট ঝুলিতে পুরেন মুজারাবানি।
