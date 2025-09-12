২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেতে এক দিনে ১৫ লাখের বেশি আবেদন

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনো বাকি ৯ মাস সময়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোতে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে হবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’। কিন্তু ভক্ত-সমর্থকদের যে ফুটবলের এই উৎসব দেখতে তর সইছে না। প্রথম দফায় টিকিট ছাড়তেই ফিফার সাইটে ভক্ত-সমর্থকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।
২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে গত রাতে ‘ভিসা প্রিসেল ড্র’ হয়েছে। এটার মাধ্যমেই মূলত ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে টিকিট বিক্রির কার্যক্রমের প্রথম ধাপ। তাতে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় ১৫ লাখের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। ২১০ দেশের ভক্ত-সমর্থকেরা আবেদন করেছেন টিকিট কিনতে। তিন আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডার পাশাপাশি আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানি থেকে বেশির ভাগ আবেদন জমা পড়েছে ফিফার ওয়েবসাইটে। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা গত রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এটা জানিয়েছে।
এক দিনে ১৫ লাখের বেশি আবেদন জমা পড়ার কারণে রীতিমতো অবাক ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রধান পরিচালনা কর্মকর্তা (সিওও) হেইমো শিরজি। ফিফার বিবৃতিতে শিরজি বলেন, ‘বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে যে উত্তেজনা, সেটা প্রমাণিত হয়েছে। ফুটবল ইতিহাসে অনেক বড় অবদান রাখতে যাচ্ছে এটা।’
ফিফা ভিসা প্রিসেল ড্রয়ের মাধ্যমে ভক্ত-সমর্থকেরা প্রথমবারের মতো বুঝতে পারছেন টিকিটের জন্য কী পরিমাণ চাহিদা থাকে বিশ্বকাপকে ঘিরে। এই সুযোগ থাকছে ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা পর্যন্ত। তবে এন্ট্রি পিরিয়ডের মধ্যে আবেদন জমা দিতে না পারলেও চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। বিশেষ এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সফল আবেদনকারীদের কাছে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে পাঠানো হবে ইমেইল। টিকিটের পর্যাপ্ততার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত তারিখ ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হচ্ছে ১ অক্টোবর থেকে।
অক্টোবর থেকে টিকিট বিক্রির কার্যক্রম শুরু হবে। টিকিট বিক্রির কার্যক্রম যখন শুরু হবে, তখন গ্রুপ পর্যায়ের টিকিট কেনা যাবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৭২৭০ টাকা। ১০৪ ম্যাচের জন্য আলাদাভাবে টিকিট পাওয়া যাবে যখন টিকিট বিক্রির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। তখনই ভেন্যু ও দল ভিত্তিক টিকিট পাওয়া যাবে। টিকিটের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ফিফা ডট কম টিকিট ওয়েবসাইটে খুঁজলেই বিস্তারিত জানা যাবে। এমনকি ভক্ত-সমর্থকেরা চাইলে এখনই সিঙ্গেল ম্যাচ, মাল্টি ম্যাচ হসপিটালিটি প্যাকেজ কিনতে পারে ফিফা ডট কম হসপিটালিটি থেকে। প্রত্যেক ম্যাচের টিকিটের ব্যাপারও থাকছে এটার মধ্যে। তবে ফিফা সবসময়ই ফিফা ডট কম টিকিট ওয়েবসাইট থেকে টিকিট কিনতে উৎসাহিত করে। এটার মধ্যে পাওয়া যাবে ভিসা প্রিসেল ড্রয়ের অংশও। টিকিটের আবেদন করতে ভক্ত-সমর্থকদের কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।
২০২২ সালে সবশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৩২ দল। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেরা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ নিয়ে। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ।
