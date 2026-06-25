নকআউটে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কারা, জানা যাবে কাল

নিজেদের কাজ সেরে রেখেছে ব্রাজিল। ‘সি’ গ্রুপের সেরা হয়ে নকআউটে পা রেখেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। গ্রুপপর্বের লড়াই শেষে এবার সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের নকআউটের প্রতিপক্ষ কারা হবে সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
স্কটল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপপর্ব শেষ করেছে ব্রাজিল। শেষ ষোলতে উঠার লড়াইয়ে আগামী ২৯ জুন বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় হিউস্টন স্টেডিয়ামে নামবে ব্রাজিল। নেইমার-ভিনিসিয়ুসরা খেলবে ‘এফ’ গ্রুপে থাকা জাপান, নেদারল্যান্ডস কিংবা সুইডেনের বিপক্ষে। শেষ পর্যন্ত নকআউট ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কারা হবে সেটা জানার জন্য গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
বর্তমানে ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষে থাকা ব্রাজিলের পয়েন্ট ৭। সমান পয়েন্ট থাকলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে মরক্কো। স্কটল্যান্ডের সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট, আর টেবিলের তলানীতে থাকা হাইতি এখনো পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি।
বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষ দল খেলবে ‘এফ’ গ্রুপের রানার্সআপের বিপক্ষে। এই মুহূর্তে সেই অবস্থানে রয়েছে জাপান। তবে গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডের ম্যাচগুলোর ফলাফলের ওপর নির্ভর করে সমীকরণ বদলে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্রাজিলের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের তালিকায় রয়েছে নেদারল্যান্ডস ও সুইডেনও।
জাপানের সমান ৪ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে আছে নেদারল্যান্ডস। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে সুইডেন। গ্রুপপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামীকাল ভোরে সুইডেনের বিপক্ষে খেলতে নামবে জাপান। একই সময় শুরু হওয়া অপর ম্যাচে ডাচদের প্রতিপক্ষ তিউনিসিয়া। এই দুই ম্যাচের ফলের ওপরই নির্ভর করবে নকআউটের ব্রাজিলের বিপক্ষে কারা খেলবে।
সেলেসাওরা দ্বিতীয় রাউন্ড পেরোতে পারলে ৫ জুলাই শেষ ষোলোতে খেলবে। এরপর ১১ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনাল, ১৫ জুলাই সেমিফাইনাল এবং ১৯ জুলাই বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে।
এবারের বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম আসর, যেখানে অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। ১২টি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল এবং সেরা আটটি তৃতীয় স্থানধারী দলসহ মোট ৩২ দল জায়গা করে নেবে নকআউট পর্বে।
প্রায় তিন বছর পর ব্রাজিলের হয়ে মাঠে ফিরলেন নেইমার। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপের ম্যাচে মাঠে নেমে টানা চতুর্থ বিশ্বকাপে খেলার কীর্তি গড়লেন দেশটির ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তবে ম্যাচ শেষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তাঁর আবেগঘন প্রতিক্রিয়া। দীর্ঘ ৯৮১ দিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় দায়িত্বে ফিরে৩৮ মিনিট আগে
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