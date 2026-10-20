মেসিকে নিয়ে স্মৃতিকাতর সাবেক সতীর্থ

মেসিকে নিয়ে স্মৃতিকাতর সাবেক সতীর্থ
আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে লিওনেল মেসির বিদায়ে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন তাঁর সাবেক সতীর্থ মার্তিন দেমিচেলিস। আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি অধিনায়কের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করে তাঁর নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব ও ফুটবলে অবদানের প্রশংসা করেছেন লাইপজিগের এই কোচ।
আর্জেন্টিনার হয়ে একসঙ্গে খেলার সুবাদে মেসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দেমিচেলিসের। তারকা ফরোয়ার্ডের বিয়েতেও আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন তিনি। তবে নিয়মিত বার্তা পাঠিয়ে বন্ধুকে বিরক্ত করতে চাইতেন না দেমিচেলিস। তাঁর ধারণা, প্রতিদিনই লাখ লাখ বার্তা পান মেসি।
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর অবশ্য মেসিকে অভিনন্দন জানাতে বার্তা পাঠিয়েছিলেন দেমিচেলিস। ম্যাচটিতে অধিনায়ক হিসেবে মেসির নেতৃত্ব ও দলের মধ্যে লড়াইয়ের মানসিকতা জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।
দেমিচেলিস বলেন, ‘সে সময় জাতীয় দলের ড্রেসিংরুমে লিওর খুব ঘনিষ্ঠ সতীর্থ ছিলাম আমি। লিও যখন বিয়ে করে, তখন আমন্ত্রিত অতিথিদের একজন ছিলাম আমি। মেসিকে বারবার বার্তা পাঠিয়ে বিরক্ত করতে কখনোই চাইতাম না। কারণ, আমার ধারণা, প্রতিদিনই সে লাখ লাখ বার্তা পায়।’
সেমিফাইনালের পর মেসিকে পাঠানো বার্তার প্রসঙ্গে দেমিচেলিস বলেন, ‘ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে আবারও সে যেভাবে অসাধারণভাবে দল ও অধিনায়ক হিসেবে নিজের ভেতরের তাড়নাকে কাজে লাগিয়েছে, তাতে তাকে অভিনন্দন জানানোর প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম।’
মেসির দৃঢ়তা, আকাঙ্ক্ষা ও বয়স দেমিচেলিসকে বিস্মিত করেছিল, ‘তার সেই দৃঢ় বিশ্বাস, দৃষ্টি, আকাঙ্ক্ষা, আর সবচেয়ে বড় কথা, তার বয়স... অবিশ্বাস্য! আমার মনে হয়েছিল, তাকে শেষবারের মতো বলি, উপভোগ করো। এরপর কী হবে, তা নিয়ে ভাবার দরকার নেই।’
মেসির বিদায়ী ম্যাচে অবশ্য উপস্থিত থাকতে পারেননি দেমিচেলিস। জার্মানিতে কোচিংয়ের দায়িত্ব থাকায় বুয়েনস এইরেসে যাওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর। তবে সামাজিক মাধ্যমে মেসিকে ঘিরে প্রকাশিত ভিডিও ও পুরোনো মুহূর্তগুলো দেখেছেন তিনি।
আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে মেসির বিদায়ের দিনটির কথা স্মরণ করে দেমিচেলিস বলেন, ‘যখন সে অবসরের ঘোষণা দিল এবং বিদায়ের দিনটি এল, তখন অন্য সব আর্জেন্টিনানের মতো আমিও স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছিলাম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ভিডিও ও পুরোনো মুহূর্ত দেখতে শুরু করেছিলাম।’
কাজের কারণে মেসির বিদায়ী ম্যাচে থাকতে না পারার আক্ষেপও প্রকাশ করেন দেমিচেলিস, ‘কাজের কারণে সেখানে থাকতে পারিনি। একদিক থেকে এ জন্য কৃতজ্ঞও আমি। কারণ, এর অর্থ হলো, আমি একটি বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি। কিন্তু একজন আর্জেন্টাইন হিসেবে, তার সাবেক সতীর্থ হিসেবে, স্মৃতির আবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল।’