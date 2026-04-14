ফেডারেশন কাপে ব্রাদার্স যেন অন্য এক দল

ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্সকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপের সুপার ফোরে উঠেছে ব্রাদার্স। ছবি: বাফুফে

বাংলাদেশ ফুটবল লিগের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ পাঁচে নাম ব্রাদার্স ইউনিয়নের। ১২ ম্যাচের মাত্র ৩টিতে জয় তাদের। সেই ব্রাদার্সই ফেডারেশন কাপে অন্যরকম এক দল। ঘরোয়া এই প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা দেখিয়ে যাচ্ছে গোপীবাগের দলটি। অপরাজিত থেকেই জায়গা করে নিয়েছে নকআউট পর্বে।

গতকাল তারা ১-০ গোলে জিতেছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্সকে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে হওয়া খেলায় ব্রাদার্সের পক্ষে গোলটি করেন পাকিস্তানি মিডফিল্ডার হায়ান খাট্টাক। নববর্ষের দিনে মাঠে পৌঁছতে দুই দলই দেরি করায় খেলা শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট পরে।

শুরু থেকে প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। কিন্তু দলটির আক্রমণগুলো সুবিধা করতে পারছিল না। ৩৬ মিনিটে শায়েক দোস্তের জোরাল শট রুখে দেন ফকিরেরপুল গোলরক্ষক সাজু আহমেদ। বিরতির পর তারা আরও চড়াও হয়ে খেলে। ৫৯ মিনিটে মোজাম্মেল হোসেনের প্রচেষ্টাও আটকে দেন সাজু। তবে ৭০ মিনিটে ম্যাচের আর আটকানো যায়নি। প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে নেওয়া হায়ান খাট্টাকের দুর্দান্ত শট ছোঁয়া জালের। উল্লাসে মেতে ওঠে ব্রাদার্স শিবির।

চার ম্যাচে ৩ জয় ও ১ ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে সুপার ফোরে উঠল ব্রাদার্স।

দিনের আরেক খেলায় রহমতগঞ্জ ২-০ গোলে হারিয়েছে পিডব্লিউডিকে। এই জয়ে সুপার ফোরের আশা জিইয়ে রেখেছে রহমতগঞ্জ। আবাহনীর সঙ্গে দলটির পয়েন্ট সমান ৫ হওয়ায় ২৮ এপ্রিল দুই দলের শেষ ম্যাচ শেষে বোঝা যাবে কারা উঠবে সুপার ফোরে।

