বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট কবে-কোথায় পাওয়া যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে
সিঙ্গাপুর ম্যাচের মতো এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের টিকিট অনলাইনে বিক্রি করবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে কুইকেট ডট মি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে টিকিট।

সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে নানা ধরনের জটিলতায় পড়ে বাফুফে। সেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল টিকিফাইয়ের ওপর। টিকিট বিক্রি শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাইট রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বিপাকে পড়ে টিকিফাই। দুইদিন বিরতির পর ফের টিকিট কিনতে পারেন সমর্থকেরা।

তবে এবার এমন ঝামেলার সৃষ্টি হলে কুইকেটকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করবে বাফুফে। আজ বাফুফে ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বাফুফে কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল বলেন, ‘আশা করি একদিনের ভেতরই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে। গতবার সিস্টেমের ঝামেলা না থাকলে এমনই হতো। এবার কোনো কারণে যদি তারা ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে।’

সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য থাকছে ৪০০ টাকা। এক আইডি দিয়ে সর্বোচ্চ পাঁচটি টিকিট কেনা যাবে। ম্যাচ শুরুর আগে এবারও থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া ৮ বিভাগে বড় পর্দায় খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি শুরু হবে ৯ অক্টোবর রাত ৮টায়। শুধু হংকং নয়, নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচেও নিরাপত্তায় সেনাবাহিনীর সহায়তা চায় বাফুফে। তাজওয়ার বলেন, ‘এবার নিরাপত্তার দিকটা আরও শক্তিশালী করা হবে। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ বেশি। যে কারণে নিরাপত্তায় বেশি জোর দিতে হবে। কাল আমরা জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসব। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ক্রিকেট সিরিজে, আমরা চাচ্ছি বাফুফের জন্যও যেন একই সুবিধাও দেওয়া হয়।’

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে দুই ম্যাচ শেষে ১ পয়েন্ট ‘সি’ গ্রুপের তিনে আছে বাংলাদেশ। মার্চে প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করলেও জুনে ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে যায় ২-১ ব্যবধানে। ১৪ অক্টোবর আবার হংকংয়ের বিপক্ষে মুখোমুখি হতে হবে হাভিয়ের কাবরেরার দলের। সেই ম্যাচটি হবে হংকংয়ের মাটিতে।

