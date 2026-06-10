বিশ্বকাপ শুরুর আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে নামছে রোনালদোরা

বিশ্বকাপ শুরুর আগে নিজেদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামছে পর্তুগাল। আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ৪৫ মিনিটে পর্তুগিজদের প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া। ম্যাচটি সরাসরি দেখা যাবে সনি টেন টুতে। এর আগে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে চিলিকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দল। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
প্রীতি ফুটবল
পর্তুগাল-নাইজেরিয়া
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
ইংল্যান্ড-কোস্টারিকা
রাত ২টা, সরাসরি
সনি টেন ১
বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার প্রস্তুতিটা দারুণ হলো আর্জেন্টিনা। হন্ডুরাসের পর এবার আইসল্যান্ডকে হারিয়েছে লা আলবিসেলেস্তেরা। প্রস্তুতি ম্যাচে শতভাগ জয় তুলে নেওয়ার পর বিশ্বকাপের মূল পর্বেও জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান লিওনেল মেসি। এ জন্য সতীর্থদের দল হিসেবে খেলার আহ্বান জানালেন দশ নম্বর জার্সিধারী।৪ মিনিট আগে
এলাম, দেখলাম, জয় করলাম—মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের কাছে আজ ব্যাপারটা এমনই। বাংলাদেশের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ না হলেও তাঁর কাছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেটা প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ। সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও।১৩ ঘণ্টা আগে
বয়সের খাতায় ৩৪ ছুঁই ছুঁই। খেলছেন ক্যারিয়ারের চতুর্থ বিশ্ব আসর। অথচ নেইমার জুনিয়রের মনে হচ্ছে, তিনি যেন ফিরে গেছেন তাঁর কৈশোরে! চোটের ধাক্কা আর মাঠের বাইরের নানা বিতর্ক ছাপিয়ে ফুটবলটাই যে তাঁর আসল আনন্দ, যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেই তা আবার মনে করিয়ে দিলেন ব্রাজিলের এই পোস্টার বয়।১৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নতুন সভাপতি পেয়েছে গত পরশু। অ্যাডহক কমিটির প্রধানের দায়িত্বে থাকা তামিম ইকবালই হয়ে গেলেন নতুন বিসিবি সভাপতি। আজ নতুন করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো কমিটিতে কে কোন দায়িত্বে থাকছেন।১৪ ঘণ্টা আগে