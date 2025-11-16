গোল উৎসব করে স্পেনের নতুন রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
সাম্প্রতিক সময়ে যে দাপুটে সময় পার করছে স্পেন, জর্জিয়ার বিপক্ষেও সেটার ঝলক দেখাল তারা। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘ই’ গ্রুপে জর্জিয়ার বিপক্ষে রীতিমতো গোল উৎসব করেছে একবারের চ্যাম্পিয়নরা। জিতেছে ৪-০ গোলে। এই জয়ে অপরাজিত থাকার নতুন রেকর্ড গড়ল স্পেন।
এ নিয়ে লুইস দে লা ফুয়েন্তের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে টানা ৩০ ম্যাচ অপরাজিত রইল স্পেন। আগের রেকর্ডটি হয়েছিল ভিসেন্তে দেল বক্সের কোচিংয়ে। ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে টানা ২৯ ম্যাচ হারেনি ইউরোপের জায়ান্টরা। লা ফুয়েন্তের কোচিংয়ে সে রেকর্ড ভাঙল স্প্যানিশরা।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৫ ম্যাচের একটিতেও হারেনি স্পেন। এই ৫ ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে ১৯ বার বল পাঠালেও কোনো গোল হজম করেনি দলটি। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপের শীর্ষে আছে তারা। এরপরও বিশ্বকাপের মূল পর্বের অপেক্ষায় আছে স্পেন।
শেষ ম্যাচে তুরস্কের বিপক্ষে ৭ গোলের কম ব্যবধানে হারলেই বিশ্বকাপের টিকিট হাতে পাবে তারা। ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করেছে তুরস্ক। প্রথম দেখায় তাদের ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল স্পেন। গ্রুপের রানার্সআপ দলকে প্লে অফের বাধা অতিক্রম করে বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিতে হবে।
জর্জিয়ার মাঠে স্পেনের জয়ে জোড়া গোল করেন মিকেল ওইয়ারজাবাল। একবার করে গোলের খাতায় নাম লেখান মার্টিন জুবিমেন্দি ও ফেররাস তরেস। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি সফরকারীদের। ১১ মিনিটে স্পট কিক থেকে দলকে এগিয়ে নেন ওইয়ারজাবাল। ২২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জুবিমেন্দি। ১৩ মিনিট পর স্কোরলাইন ৩-০ করেন স্পেনের বার্সা ফরোয়ার্ড তরেস। বিরতির কিছুক্ষণ পর জর্জিয়ার জালে শেষবারের মতো বল পাঠান ওইয়ারজাবাল।
ফুটবল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েছিলেন জনপ্রিয় কন্ঠশিল্পী এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক আসিফ আকবর। গত কয়েকদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক সমালোচনা হয়েছে তাঁকে নিয়ে। সমালোচনার মুখে এবার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করলেন আসিফ।
আসিফ দাবি করেন, মাঠ সক্রান্ত ইস্যুতে ফুটবলের জন্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ক্রিকেট। মাঠ নিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে মারপিট করার হুমকিও দেন তিনি। এমন বক্তব্যের পর ক্ষোভের অনলে ফেটে পড়ে দেশের ফুটবলার, সংগঠক এবং ভক্তরা। আসিফকে ক্ষমা চাইতে বলেন সবাই। নাহলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।
বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে বিসিবিকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তাতে উত্তেজনা কিছুটা কমে আসে। এবার ওই বিরূপ মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন আসিফ। তাঁর দাবি, শত্রুতা করে নয় বরং একটা সামাধানের জন্যই ফুটবল নিয়ে সেসব কথা বলেছিলেন তিনি। তাঁর চাওয়া, একইসঙ্গে এগিয়ে যাক ফুটবল এবং ক্রিকেট।
ফেসবুক লাইভে আসিফ বলেন, ‘এই স্লেজিংটা করতে গিয়ে আমি ফুটবল দর্শকদের কষ্ট দিয়েছি। এটা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছি। এজন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করেছি। যারা ফুটবল ভালোবাসেন এবং ফুটবল ভালোবেসে আমাকে বকাবকি করেছেন, রাগ করেছেন, এতে আমি কিছু মনে করিনি। মনে করার কোনো কারণও নেই। আমি চাচ্ছিলাম এটা নিয়ে একটা আলোচনা হোক।’
ফুটবল এবং ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান একসঙ্গে হওয়ায় নিজের মন্তব্যকে ফলপ্রসূ মনে করছেন আসিফ। তিনি বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে এবং দুই বোর্ডের প্রধান ক্লোজ হয়েছেন। গত ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ দেখতে জাতীয় স্টেডিয়ামে বিসিবি সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্যপুর্ণ আলোচনা হয়েছে। আমরা একটি সমাধানে এসেছি যে, আমরা কিভাবে ফুটবল–ক্রিকেট একসঙ্গে এগিয়ে নিতে পারি। আমি আবারও ফুটবল ভক্তদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি।’
অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে গত মাসে চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন শ্রেয়াশ আইয়ার। এবার ম্যাচ চলাকালে হাসপাতালে যেতে হলো ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক শুবমান গিলকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কলকাতা টেস্টে আর মাঠে নামতে পারবেন না তিনি।
ইডেন গার্ডেন্সে গতকাল সাইমন হারমারের করা ৩৫তম ওভারের দ্বিতীয় বলে আউট হন ওয়াশিংটন সুন্দর। এরপর ক্রিজে আসেন গিল। প্রথম দুই বলে কোনো রান নিতে পারেননি। তৃতীয় বলে বাউন্ডারি মারেন। এরপরই ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করতে দেখা যায় তাঁকে।
তাই কালক্ষেপণ না করে মাঠে ফিজিও ডাকেন গিল। মাঠে কিছুক্ষণ এই ব্যাটারের ঘাড় পরীক্ষা করা হয়। শেষ পর্যন্ত আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। ফিজিওদের সঙ্গে মাঠ ছাড়েন তিনি। প্রথম ইনিংসে ১৮৯ রানে অলআউট হয় ভারত। তবে আর মাঠে নামা হয়নি গিলের।
পরে এক বিবৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানায়, ঘাড়ের পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে গিলকে। সতর্কতার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় দিনই কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে।
বিবৃতিতে বিসিসিআই জানায়, ‘গিলকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এই টেস্টের বাকি অংশে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। আপাতত মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষেণ থাকবেন গিল।’
ঘাড়ের সমস্যা নিয়েই ব্যাট করেত নেমেছিলেন গিল—দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে এমনটি জানিয়েছেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নে মরকেল। তিনি বলেন, ‘গিল একজন ফিট খেলোয়াড়। সে নিজের যত্ন নেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে আজকে (গতকাল) ঘাড়ের সমস্যা নিয়েই ঘুম থেকে উঠেছে। সারা দিন তাঁকে সেটা বয়ে বেড়াতে হয়েছে। আমাদের একটা জুটির দরকার ছিল। কিন্তু সময়টা ভালো যায়নি।’
সেনেগালের বিপক্ষে আগের দুই দেখায় একবারও জিততে পারেনি ব্রাজিল। অবশেষে তৃতীয়বারের দেখায় অপেক্ষা ফুরাল সেলেসাওদের। প্রীতি ম্যাচে সেনেগালকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল। এই জয়ের পর আর্সেনালের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন দলটির প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি।
এমিরটেস স্টেডিয়ামে এস্তেভাও ব্রাজিলকে এগিয়ে নেওযার পর ব্যবধান বাড়ান কাসেমিরো। ২০২৩ সালের জুনে দ্বিতীয়বারের দেখায় সেনেগালের কাছে হেরেছিল ব্রাজিল। এবার ইংলিশ মুলুকে সে হারের প্রতিশোধ নিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দলের জয়ের দিনে কুঁচকির চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন আর্সেনালের ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালহেস।
গ্যাব্রিয়েলের চোট কতটা গুরুতর সেটা জানার জন্য আজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন ব্রাজিলের মেডিকেল টিম। এরপর জানা যাবে কতদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে এই সেন্টার ব্যাককে। তবে আনচেলত্তির কথাতেই বোঝা গেল, গ্যাব্রিয়েলের চোট বেশ গুরুতর।
তাঁর চোটের কারণে সবচেয়ে বেশ ক্ষতি হলো আর্সেনালের। চলমান মৌসুমে গানারদের একাদশের প্রথম পছন্দ রক্ষণভাগের এই খেলোয়াড়। দুর্দান্ত ফর্মে আছেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে দুটি গোল করেছেন। তাঁকে এখন পর্যন্ত ১৭টি ম্যাচে মাঠে নামিয়েছেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা।
২৬ পয়েন্ট নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে অবস্থান করেছে আর্সেনাল। ২০০৩-০৪ মৌসুমের পর লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছে লন্ডনের দলটি। সেই মিশনে নিজের কাজটা দারুণভাবেই করে যাচ্ছেন গ্যাব্রিয়েল। ১১টি লিগ ম্যাচে মাত্র ৫ গোল হজম করেছে আর্সেনাল। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে রক্ষণভাগে কতটা ভরসা দিচ্ছেন ন গ্যাব্রিয়েল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ইনজুরি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল আর্সেনালের জন্য। এজন্যই ক্লাবটির কাছে ক্ষমা চাইতে কার্পণ্য করেননি আনচেলত্তি।
তিনি বলেন, ‘গ্যাব্রিয়েলের অবস্থা খারাপ? আমি জানি না। সে কুঁচকিতে চোট পেয়েছে। মেডিকেল স্টাফরা পরীক্ষা করবে। আমরা এর জন্য সত্যিই দুঃখিত, সত্যিই হতাশ। খেলোয়াড়রা চোট পেলে আমি আশা করি তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।’
কলকাতা টেস্টের প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। নাটকীয় কিছু না হলে তৃতীয় দিনেই ম্যাচটির ফল হতে যাচ্ছে। জয়ের পাল্লা ভারী ভারতের। ৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। কলকাতা টেস্টের তৃতীয় দিন ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা, সরাসরি
সনি টেন ১
কলকাতা টেস্ট: তৃতীয় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই
পর্তুগাল-আর্মেনিয়া
রাত ৮টা, সরাসরি
আলবেনিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১১টা, সরাসরি
ইতালি-নরওয়ে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
ইসরায়েল-মলদোভা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
