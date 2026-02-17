Ajker Patrika
নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হককে বিসিবির অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হককে বিসিবির অভিনন্দন
নতুন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হককে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত

প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আমিনুল হক। বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার ও গোলরক্ষক আজ শপথ নিয়েছেন। নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আমিনুল হককে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে বিসিবি। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়কের নেতৃত্ব বাংলাদেশের খেলাধুলার অনেক মানোন্নয়ন হবে বলে মনে করে দেশের ক্রিকেট বোর্ড। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুলকে অভিনন্দন জানিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, আমিনুল হকের মতো একজন বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়া বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাতীয় ফুটবল দলকে গর্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ক্রীড়াবিদদের বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ এবং আকাঙ্ক্ষা ভালোই বোঝেন তিনি।’

একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে তাঁর চিন্তাধারা দেশের খেলাধুলার উন্নয়নে অনেক কার্যকরী হবে বলে মনে করেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে তার অভিজ্ঞতা খেলাধুলার উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। বাংলাদেশে ক্রীড়াবিদদের জন্য অগ্রগতির সুযোগ নিশ্চিত করে সব স্তরে খেলাধুলার প্রসারে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিসিবি।

১৯৯৪ সাল থেকে ক্যারিয়ার শুরু করা আমিনুল পেশাদার ফুটবল খেলেছেন টানা ২০ বছর। বেশিরভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া সংসদ চক্রে।জাতীয় দলের হয়ে ২০০৩ সালে সাফ জিতেছেন তিনি। ২০১০ সালে এসএ গেমসে সোনা জয়ের পেছনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেন এই গোলরক্ষক।

এর আগে কোনো ক্রীড়াবিদই ক্রীড়ামন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হতে পারেননি। সাবেক ফুটবলার আরিফ খান জয় ক্রীড়া উপমন্ত্রী ছিলেন ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত।

