Ajker Patrika
ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে সুপার এইটে জিম্বাবুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে সুপার এইটে জিম্বাবুয়ে
সিকান্দার রাজার হাসিই বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যে জিম্বাবুয়ে খেলতেই পারল না, তারা এবার উঠে গেল সুপার এইটে। ছবি: এএফপি

পাল্লেকেলেতে জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচে চোখ ছিল অস্ট্রেলিয়ারও। কারণ, অজিদের সুপার এইটে ওঠার ভাগ্য নির্ভর করছিল এই ম্যাচের ওপর। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় মাঠে গড়ায়নি জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচ। তাতে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল অস্ট্রেলিয়ার।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারেক রহমানের বেতন-ভাতা কত হবে

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারেক রহমানের বেতন-ভাতা কত হবে

টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হচ্ছেন খলিলুর রহমান ও আমিন উর রশীদ

টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হচ্ছেন খলিলুর রহমান ও আমিন উর রশীদ

২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেলেন যাঁরা

২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেলেন যাঁরা

আমরা ভালো নেই—গুলিতে নিহত ভোলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রী

আমরা ভালো নেই—গুলিতে নিহত ভোলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রী

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে সুপার এইটে জিম্বাবুয়ে

অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে সুপার এইটে জিম্বাবুয়ে

নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হককে বিসিবির অভিনন্দন

নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হককে বিসিবির অভিনন্দন

বার্গার খেয়ে অসুস্থ নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার, সুপার এইটে কি খেলবেন

বার্গার খেয়ে অসুস্থ নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার, সুপার এইটে কি খেলবেন

আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেলে বাদ অস্ট্রেলিয়া

আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেলে বাদ অস্ট্রেলিয়া