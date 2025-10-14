Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

ভারতের হারে বাংলাদেশের বিদায়, হামজার হতাশা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হংকং ম্যাচের আগে বাংলাদেশ দল। ছবি: বাফুফে
হংকং ম্যাচের আগে বাংলাদেশ দল। ছবি: বাফুফে

হংকংয়ের বিপক্ষে ড্রয়ের পরপরই বাংলাদেশের চোখ চলে যায় ভারত-সিঙ্গাপুর ম্যাচের দিকে। ভারত জিতলেই মূলপর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে থাকত। ঘরের মাঠে ভারত এগিয়েও যায়। কিন্তু সেই আশা চিরতরে নিভিয়ে দেয় সিঙ্গাপুর। গোয়ার ফাতোর্দা স্টেডিয়ামে ২-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। সেই সঙ্গে ভারতের পাশাপাশি বিদায় ঘণ্টা বেজে যায় বাংলাদেশেরও।

হংকংয়ের মাটিতে ড্রয়ে প্রাপ্তির চাইতে তাই বরং হতাশাই বেশি। হামজা চৌধুরীও তা-ই বললেন ম্যাচ শেষে, ‘আমাদের সামনে আবারও কিছু করার মতো ভিত্তি তৈরি হয়েছে, তবে দিন শেষে একটু হতাশা রয়ে গেল।’

চার ম্যাচ শেষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে ‘সি’ গ্রুপে তিনে আছে বাংলাদেশ। সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে ভারত। হংকং ও সিঙ্গাপুরের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। মূলপর্বে যাওয়ার লড়াইটা এখন তাদের মধ্যেই।

কাই তাক স্টেডিয়ামে আজ জয় পেলে বাংলাদেশের গল্পটা ভিন্ন হত। বেঁচে থাকত আশা। দলের খেলায় সন্তুষ্ট থাকলেও ফল নিয়ে তাই কাবরেরার আক্ষেপ, ‘দলটা আবারও দুর্দান্ত খেলেছে, দুই ম্যাচেই। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হচ্ছে আমরা আরও বেশি পয়েন্ট পাওয়ার যোগ্য ছিলাম, কিন্তু এই উইন্ডো শেষ করেছি এক পয়েন্ট নিয়ে। তবে পয়েন্টের হিসাবের বাইরে গিয়ে বললে, ম্যাচটি ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।’

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলভারতীয় ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

ভারতে আত্মহত্যা করা পুলিশকে ‘দুর্নীতিবাজ’ বলে তদন্ত কর্মকর্তারও আত্মহত্যা, রেখে গেলেন তিন পাতার ‘সুইসাইড নোট’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

হারের পর চাকরি হারালেন সুইডেন কোচ

হারের পর চাকরি হারালেন সুইডেন কোচ

কোচ মনে করেন, জয় প্রাপ্য ছিল বাংলাদেশের

কোচ মনে করেন, জয় প্রাপ্য ছিল বাংলাদেশের

ভারতের হারে বাংলাদেশের বিদায়, হামজার হতাশা

ভারতের হারে বাংলাদেশের বিদায়, হামজার হতাশা

ধবলধোলাই এড়াতে বাংলাদেশের দরকার ২৯৪ রান

ধবলধোলাই এড়াতে বাংলাদেশের দরকার ২৯৪ রান