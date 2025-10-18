বড় হারে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বড়দের দেখানো পথে হাঁটতে পারলেন না অর্পিতা-প্রীতিরা। জাতীয় দল, অনূর্ধ্ব-২০ দলের মতো মূলপর্বে খেলার লক্ষ্য নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলতে নামে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। প্রথম স্বাগতিক জর্ডানের বিপক্ষে ড্রয়ের পর গতকাল জয় ভিন্ন কোনো সমীকরণ ছিল না। উল্টো ভাসতে হলো গোলবন্যায়।
জর্ডানের আকাবা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ৫-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের টিকিট কেটেছে চায়নিজ তাইপে। বাংলাদেশ পিছিয়ে যায় ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই। পঞ্চম মিনিটে কর্নার থেকে আসা বলের নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে বক্সের ভেতর উ চাই জুয়ানকে ফাউল করে বসেন বাংলাদেশের ডিফেন্ডার সুরভী রানী। ফলে পেনাল্টি উপহার পায় চায়নিজ তাইপে। স্পটকিক থেকে দলকে এগিয়ে নিতে কোনো ভুল করেননি চাই জুয়ান। বাংলাদেশের গোলরক্ষক মেঘলা রানী অবশ্য ঝাঁপিয়েছিলেন ঠিক দিকেই, কিন্তু বলের নাগাল পাননি।
পিছিয়ে পড়ার পর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠে বাংলাদেশ। আক্রমণ হলেও সফলতার দেখা মিলছিল না। উল্টো ৩৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে চায়নিজ তাইপে। ফ্রি কিক থেকে আসা বলে লাফিয়ে পা ছুঁইয়ে জাল কাপান চুং ইয়ুন চিয়েন।
৩৬ মিনিটে সুরভী আকন্দ প্রীতি ব্যবধান কমালেও অফসাইডে বাতিল হয় সেই গোল। বিরতির পর আর পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ। ৬৬ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন ইয়াং ইয়ি আই। শেষের দিকে হতাশা বেড়ে যায় আরও। যোগ করা সময়ে দুই মিনিটের ভেতর উ ইয়েন ইয়ু ও সিয়াও ইয়ু হুইয়ের পা থেকে আরও দুটি গোল পায় চায়নিজ তাইপে।
এর আগে প্রথম ম্যাচে জর্ডানের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করতে হলো টুর্নামেন্ট।
