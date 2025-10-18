Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

বড় হারে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চায়নিজ তাইপের কাছে ৫-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে
চায়নিজ তাইপের কাছে ৫-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

বড়দের দেখানো পথে হাঁটতে পারলেন না অর্পিতা-প্রীতিরা। জাতীয় দল, অনূর্ধ্ব-২০ দলের মতো মূলপর্বে খেলার লক্ষ্য নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলতে নামে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। প্রথম স্বাগতিক জর্ডানের বিপক্ষে ড্রয়ের পর গতকাল জয় ভিন্ন কোনো সমীকরণ ছিল না। উল্টো ভাসতে হলো গোলবন্যায়।

জর্ডানের আকাবা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ৫-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের টিকিট কেটেছে চায়নিজ তাইপে। বাংলাদেশ পিছিয়ে যায় ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই। পঞ্চম মিনিটে কর্নার থেকে আসা বলের নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে বক্সের ভেতর উ চাই জুয়ানকে ফাউল করে বসেন বাংলাদেশের ডিফেন্ডার সুরভী রানী। ফলে পেনাল্টি উপহার পায় চায়নিজ তাইপে। স্পটকিক থেকে দলকে এগিয়ে নিতে কোনো ভুল করেননি চাই জুয়ান। বাংলাদেশের গোলরক্ষক মেঘলা রানী অবশ্য ঝাঁপিয়েছিলেন ঠিক দিকেই, কিন্তু বলের নাগাল পাননি।

পিছিয়ে পড়ার পর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠে বাংলাদেশ। আক্রমণ হলেও সফলতার দেখা মিলছিল না। উল্টো ৩৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে চায়নিজ তাইপে। ফ্রি কিক থেকে আসা বলে লাফিয়ে পা ছুঁইয়ে জাল কাপান চুং ইয়ুন চিয়েন।

৩৬ মিনিটে সুরভী আকন্দ প্রীতি ব্যবধান কমালেও অফসাইডে বাতিল হয় সেই গোল। বিরতির পর আর পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ। ৬৬ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন ইয়াং ইয়ি আই। শেষের দিকে হতাশা বেড়ে যায় আরও। যোগ করা সময়ে দুই মিনিটের ভেতর উ ইয়েন ইয়ু ও সিয়াও ইয়ু হুইয়ের পা থেকে আরও দুটি গোল পায় চায়নিজ তাইপে।

এর আগে প্রথম ম্যাচে জর্ডানের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করতে হলো টুর্নামেন্ট।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

অঙ্গীকারনামায় সংশোধনীর পরও বিক্ষোভ, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ রণক্ষেত্র

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র থাকছে জুলাই সনদে, স্পষ্ট হলো নোট অব ডিসেন্ট

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করলেন প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক নেতারা

নির্বাচন কীভাবে হবে, তা রাজনৈতিক নেতারা ঠিক করবেন: প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইয়াবার টাকা দিতে না পারায় থাপ্পড়, ক্ষুব্ধ হয়ে মাদক কারবারিকে হত্যা

ইয়াবার টাকা দিতে না পারায় থাপ্পড়, ক্ষুব্ধ হয়ে মাদক কারবারিকে হত্যা

অনশনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে এনসিপি

অনশনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে এনসিপি

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

সম্পর্কিত

বড় হারে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

বড় হারে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

দলে ফিরতে না পারায় কথার লড়াইয়ে জড়ালেন শামি

দলে ফিরতে না পারায় কথার লড়াইয়ে জড়ালেন শামি

অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়াকে কাবু করতে সেকারকে ফেরাল ইংল্যান্ড

অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়াকে কাবু করতে সেকারকে ফেরাল ইংল্যান্ড

মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরি করা কে এই ব্যাটার

মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরি করা কে এই ব্যাটার