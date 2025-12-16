ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার উঠছে কার হাতে

ক্রীড়া ডেস্ক
ফিফা বিশ্বকাপই ফুটবলের সবচেয়ে বড় আয়োজন। কিন্তু প্রশ্নটা যদি এসে যায় ব্যক্তিগত অ্যাওয়ার্ডের, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ফিফার বর্ষসেরা অ্যাওয়ার্ড তথা ‘ফিফা দ্য বেস্ট’। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে আজ। পুরুষ বিভাগে কে হবেন এবারের ফিফা দ্য বেস্ট। এই প্রশ্নে এবার এগিয়ে রাখছেন পিএসজির ফরাসি স্ট্রাইকার উসমান দেম্বেলেকে। ক্লাব পিএসজিকে লিগ, ফ্রেঞ্চ কাপ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে রেখেছেন বড় ভূমিকা। হয়েছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লিগ ওয়ানডের সেরা খেলোয়াড়। এখানেই শেষ নয়, গত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজিকে তুলতেও ছিল তাঁর বড় ভূমিকা। ফিফা দ্য বেস্টের খুঁটিনাটি তুলে ধরা হলো এখানে—
কবে: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কখন: বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা
কোথায়: ফেয়ারমন্ট কাতারা হল, দোহা
দেখা যাবে: ফিফার ওয়েবসাইটে
যে সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচ্য: ১১ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ২ আগস্ট, ২০২৫
যাদের ভোটে নির্বাচিত
জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ও কোচ এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা ভোট দিয়েছেন। এর বাইরেও অনলাইনে ভোট দিয়েছেন বিশ্বের ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি ফুটবলপ্রেমী।
যে ৮ ক্যাটাগরিতে দেওয়া হবে পুরস্কার
বর্ষসেরা ফুটবলার: পুরুষ ও নারী
বর্ষসেরা কোচ: পুরুষ ও নারী
বর্ষসেরা গোলরক্ষক: পুরুষ ও নারী
বর্ষসেরা গোল (পুসকাস অ্যাওয়ার্ড): পুরুষ ও নারী
ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড
বিশেষ সম্মাননা
বর্ষসেরা সমর্থক দল
বর্ষসেরা একাদশ: পুরুষ ও নারী
বর্ষসেরা ক্যাটাগরিতে দেম্বেলের অন্য ১০ প্রতিদ্বন্দ্বী
লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপ্পে, পেদ্রি, কোল পালমার, ভিতিনিয়া, রাফিনিয়া, আশরাফ হাকিমি, নুনো মেন্দেস, হ্যারি কেইন, মোহামেদ সালাহ
মেয়েদের বর্ষসেরায় মনোনীত ১১
আইতানা বোনমাতি, সান্দি বালতিমোর, নাতালি বিয়র্ন, লুসি ব্রোঞ্জ, মারিওনা কালদেন্তে, তেমওয়া চাউইঙ্গা, কাদিদিয়াতু দিয়ানি, মেলচি দুমোরনাই, পাত্রি গুইহারো, লিন্ডসে হিপস, লরেন জেমস, ক্লো কেলি, এভা পাজর, ক্লদিও পিনা, আলেক্সিয়া পুতেয়াস, অ্যালেসিয়া রুশো, লিহ উইলিয়ামসন
ক্রীড়া ডেস্ক
আইপিএল নিলাম শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। নিলাম সামনে রেখে এরই মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নানারকম পরিকল্পনা করেছে। কোন ক্রিকেটারকে কিনলে দলের উপকার হবে, কার কেমন দাম হতে পারে—সেই ধারণা পেতে হয়েছে মক নিলাম। আসল নিলাম শুরুর আগেই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদেশি ক্রিকেটারদের বেতন।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ বেলা তিনটায় শুরু হবে ২০২৬ আইপিএলের নিলাম। কোন ক্রিকেটারকে কত দামে কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনবে, সেটা তো পরের আলোচনা। তার আগেই বিদেশি ক্রিকেটারদের বেতন সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী আইপিএলে একজন বিদেশি ক্রিকেটার ১৮ কোটি রুপির বেশি আয় করতে পারবেন না। কারণ, বিদেশি খেলোয়াড়দের ধরে রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতন ধরা হয়েছে ১৮ কোটি রুপি। তাই বলে বিদেশি ক্রিকেটার কিনতে হলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি খরচ করতে পারবে না, ব্যাপারটা তা নয়। যদি কোনো ক্রিকেটার ২০ কোটি রুপিতে বিক্রি হয়ে থাকেন, তাহলে বাকি ২ কোটি রুপি বিসিসিআইয়ের কল্যাণ তহবিলে যোগ হবে।
আইপিএলে বিদেশি ক্রিকেটারদের আয়ের বাড়তি টাকার ব্যাপারে বিসিসিআইয়ের এই নিয়ম হয়তো অনেকের কাছে ‘ছলচাতুরি’ মনে হতে পারে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। মিনি নিলামে অর্থ নয়ছয় ঠেকাতেই মূলত নতুন নিয়ম চালু করেছে বিসিসিআই। এমনকি ফ্র্যাঞ্চাইজির সামর্থ্য থাকলে ২০ কোটি রুপি দিয়ে একাধিক ক্রিকেটার কেনা যাবে। আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার ঋষভ পন্ত। সৌদি আরবের জেদ্দায় গত বছরের নভেম্বরে দুই দিন ব্যাপী মেগা নিলামে ২৭ কোটি রুপি দিয়ে পন্তকে কিনেছিল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। সাধারণত তিন বছর পর পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের মেগা নিলাম হয়ে থাকে। গত বছরের আগে সবশেষ ২০২২ আইপিএল সামনে রেখে মেগা নিলাম হয়েছিল। এবারের আইপিএল নিলামটা হচ্ছে সাধারণ নিলাম।
সাইলেন্ট টাই ব্রেকার নামে একটা নিয়ম ফিরতে যাচ্ছে ২০২৬ আইপিএলের নিলামে। এই নিয়ম অনুসারে কোনো ক্রিকেটারকে একই দামে যদি একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি কেনে, তখন বিসিসিআইয়ের কাছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে লিখিত আকারে নিলাম পেশ করতে হবে। বিসিসিআইয়ের কাছে ফ্র্যাঞ্চাইজি একটা টাকার অঙ্ক পাঠাবে। সাইলেন্ট টাই ব্রেকারের কাজটা হবে অনেকটা নীরবে-নিভৃতে। যে ফ্র্যাঞ্চাইজি এখানে বেশি টাকা খরচ হবে, তারা সেই ক্রিকেটারকে কিনতে হবে। প্রথমবারের মতো এই নিয়ম ২০১০ আইপিএলের নিলামের সময় চালু হয়েছিল। সে বছরই কাইরন পোলার্ডকে কিনতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, কলকাতা নাইট রাইডার্স—চার ফ্র্যাঞ্চাইজি সাড়ে ৭ লাখ ডলার হাকিয়েছিল। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৯ কোটি ১৬ লাখ টাকা। মুম্বাই সাইলেন্ট টাইব্রেকারে ২৭ লাখ ৫০ হাজার ডলারে (৩৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা) কিনেছিল পোলার্ডকে। ৩০ দিনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করতে হবে সেই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে।
১৩৯০ ক্রিকেটার এবারের আইপিএলের নিলামে নাম নিবন্ধন করলেও তালিকাটা সংক্ষিপ্ত করে ৩৫০ ক্রিকেটারের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইপিএল কর্তৃপক্ষ ৯ ডিসেম্বর নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। গতকাল মক নিলামে সর্বোচ্চ ৩০ কোটি রুপি দাম উঠেছে ক্যামেরন গ্রিনের। তাঁকে কেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবারের আইপিএলের নিলামে সর্বোচ্চ দাম তাঁর উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ আইপিএল, পিএসএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনো প্রকাশ হয়নি। তার আগেই জানা গেছে ভারত ও পাকিস্তানের এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শুরুর দিনক্ষণ। আগামী বছর একই দিনে শুরু হচ্ছে আইপিএল-পিএসএল।
ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই মাঠে গড়াচ্ছে আইপিএল-পিএসএল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি মহসিন নাকভি গতকাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ১১তম পিএসএল শুরু হবে ২৬ মার্চ। শেষ হবে ৩ মে। ২৬ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএলও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখনো ১৯তম আইপিএলের সূচি প্রকাশ না করলেও আইপিএল কর্তৃপক্ষ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে। ক্রিকবাজ, ক্রিকইনফো গতকাল আইপিএল নিয়ে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
২০১৬ ও ২০১৭ সালে প্রথম দুইবার পিএসএল হয়েছিল পাঁচ দল নিয়ে। এরপর ২০১৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আট পিএসএলে অংশ নিয়েছে ছয় দল। ২০২৬ পিএসএলে অংশগ্রহণ করবে আট দল। নতুন কোন দুই দল আসবে, সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আর ২০২২ থেকে আইপিএল চলছে ১০ দল নিয়ে। ২০২৬ আইপিএলেও অংশগ্রহণ করছে ১০ দল। ২৬ মার্চ পিএসএল-আইপিএল শুরু হওয়ায় টানা দুই বছর আইপিএল-পিএসএলের সূচি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। সবশেষ এ বছর আইপিএল ২২ মার্চ থেকে ৩ জুন পর্যন্ত হয়েছিল। পিএসএল চলেছিল ১১ এপ্রিল থেকে ২৫ মে। ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘাতের কারণেই মূলত আইপিএল-পিএসএল শেষ হতে সময় লেগেছিল।
আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি এ বছরের নভেম্বরে ছেড়ে দেওয়া ও ধরে রাখা খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে। আজ আবুধাবিতে হচ্ছে ২০২৬ আইপিএলের নিলাম। সাধারণত তিন বছর পর পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের মেগা নিলাম। সবশেষ মেগা নিলাম হয়েছে ২০২৫ আইপিএল সামনে রেখে। ২০২৪ সালের ২৪ ও ২৫ নভেম্বর জেদ্দায় হয়েছিল আইপিএলের মেগা নিলাম। এবারের আইপিএল নিলামটা হচ্ছে সাধারণ নিলাম।
২০০৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১৮ আইপিএলের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচবার করে শিরোপা জিতেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। কলকাতা নাইট রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তিনবার। একবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, ডেকান চার্জার্স, রাজস্থান রয়্যালস, গুজরাট টাইটান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সবশেষ ২০২৫ আইপিএলেই শিরোপা জিতেছে বেঙ্গালুরু। আর ২০২৫ পিএসএলের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্স। তারা এখন পর্যন্ত তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের মতো তিনবার শিরোপা জিতেছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। একবার করে পিএসএল চ্যাম্পিয়ন মুলতান সুলতান্স, পেশোয়ার জালমি, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ও করাচি কিংস।
ক্রীড়া ডেস্ক
শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গা এখন ঘোর বিপদে। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার হবেন তিনি। তেলমন্ত্রী থাকাকালীন যে দুর্নীতি হয়েছে, তাঁর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ও তাঁর ভাই দাম্মিকা রানাতুঙ্গা।
রানাতুঙ্গার এই কেলেঙ্কারি মূলত ২০১৭ সালের। দুর্নীতি বিষয়ক একটি তদন্ত সংস্থা জানিয়েছে, রানাতুঙ্গা এবং তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী তেল কেনার চুক্তির পদ্ধতি পরিবর্তন করে মোটা অঙ্কের টাকায় কেনার অভিযোগ উঠেছে। শ্রীলঙ্কার এক আদালত গতকাল এই রায় দিয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য অনুযায়ীম ২০১৭ সালে রাজ্য থেকে ২৭টি তেল চুক্তির কাজ করা হয়েছিল। তাতে ৮০ কোটি লঙ্কান রুপি ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩১ কোটি ৬২ লাখ টাকা। এই মুহূর্তে দেশের বাইরে আছেন রানাতুঙ্গা। যখনই শ্রীলঙ্কায় ফিরবেন, তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে কলম্বো ম্যাজিস্ট্রেট আসাঙ্গা বোদারাগামাকে জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন।
অর্জুনা রানাতুঙ্গার ভাই দাম্মিকা রানাতুঙ্গাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল গতকাল। পরবর্তীতে তিনি জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। অর্জুনা রানাতুঙ্গা যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখন সেইলন পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁর ভাই দাম্মিকা। অর্জুনার ভাই দাম্মিকার ওপর ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তিনি শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিক। পরবর্তী শুনানি হবে ১৩ মার্চ।
১৯৮২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার হয়ে অর্জুনা রানাতুঙ্গা খেলেছেন ২৬৯ টেস্ট ও ৯৩ ওয়ানডে। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৬ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতে শ্রীলঙ্কা। ২০০৫ সালে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু হয়। ২০০৮ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ২০১৭-২০১৮ সালে রানাতুঙ্গা দেশটির তেলমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি দেশটির সড়ক ও যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। ২০১৫ সালে তিনি এসএলসির ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ধ্যান রানাতুঙ্গা নামে তাঁর এক ছেলে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট খেলেন। ২০২১ সালে ধ্যান যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
বিজয় দিবসে আজ ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) আয়োজনে মিরপুরে হতে যাচ্ছে একটি প্রীতি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ‘বাংলাদেশ অলস্টার্স ম্যাচ’ নামক ম্যাচটিতে খেলবে অদম্য এবং অপরাজেয় দল। অদম্য ও অপরাজেয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে এই প্রীতি ম্যাচ। শান্ত-মিরাজদের লড়াই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বাংলাদেশ অলস্টার্স টি-টোয়েন্টি
অদম্য-অপরাজেয়
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
যুব এশিয়া কাপ
আরব আমিরাত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
হোবার্ট হারিকেনস-সিডনি থান্ডার
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাডিলেড টেস্ট: প্রথম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
