Ajker Patrika
ফুটবল

শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়
শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামার আগে আর্জেন্টিনা দলের অনুশীলন। ছবি: এএফপি

ফুটবল বিশ্বকাপ এলেই বাংলাদেশের ফুটবল সমর্থকেরা ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা গ্রুপে ভাগ হয়ে পড়ে। ব্রাজিল গত পরশু ভোরে মরক্কোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে। আগামীকাল কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

ফ্রান্স-সেনেগাল

রাত ১টা

সরাসরি

ইরাক-নরওয়ে

আগামীকাল ভোর ৪টা

সরাসরি

আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া

আগামীকাল সকাল ৭টা

সরাসরি বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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