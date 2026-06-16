শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

ফুটবল বিশ্বকাপ এলেই বাংলাদেশের ফুটবল সমর্থকেরা ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা গ্রুপে ভাগ হয়ে পড়ে। ব্রাজিল গত পরশু ভোরে মরক্কোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে। আগামীকাল কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
ফ্রান্স-সেনেগাল
রাত ১টা
সরাসরি
ইরাক-নরওয়ে
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া
আগামীকাল সকাল ৭টা
সরাসরি বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ হতে চলল। ব্রাজিল, জার্মানি, স্পেনের মতো র্যাঙ্কিংয়ের প্রথম সারির দলগুলোর খেলাও হয়ে গেছে। কিন্তু ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার এখনো মাঠে নামা হয়নি। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামার আগে একরকম হুংকার ছুড়লেন দলটির তারকা ফুটবলার নিকোলাস ওতামেন্দি।১ ঘণ্টা আগে
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