ঢাকার ওয়ান্ডারার্সে ফরাসি সৌরভ ছড়াতে চান লোঁর

লিগামেন্টের চোট ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন কেড়ে নিলেও, ফুটবল যাঁর অস্তিত্বে মিশে আছে, তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। নাম তাঁর লোঁর আনিয়েস, ঢাকার অন্যতম পুরোনো ক্লাব ওয়ান্ডারার্সের ডাগআউটে দাঁড়ানো নতুন ফরাসি সেনাপতি। ৩৯ বছর বয়সী এই কোচ বাংলাদেশে এসেছেন এক বড় স্বপ্ন নিয়ে— ওয়ান্ডারার্সকে আবার দেশের ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরে ফিরিয়ে আনা।
প্রিমিয়ার লিগে যেখানে মাত্র দুটি ক্লাবের বিদেশি কোচ আছে, সেখানে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের দল হয়েও ইউরোপীয় কোচ এনেছে ওয়ান্ডারার্স। তাও উয়েফা ‘এ’ লাইসেন্সধারী। বাংলাদেশে উয়েফা ‘এ’ লাইসেন্স আছে কেবল আবাহনী লিমিটেডের কোচ মারুফুল হকের। আনিয়েস বাংলাদেশে এসেছেন পাঁচ দিন হলো। ২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে ওয়ারী ক্লাবের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় এনে দেন ক্লাবকে।
আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেন, ‘আমি জানতাম এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহাসিক একটি ক্লাব। এর সম্মান ও ঐতিহ্যের কথা ভেবেই আমি এখানে আসতে রাজি হয়েছি।’
বাংলাদেশে পা রাখার আগে ওয়ান্ডারার্স সম্পর্কে ইন্টারনেটে বিস্তর পড়াশোনা করেছেন আনিয়েস। তাঁর লক্ষ্য তাই পরিষ্কার, ‘ইন্টারনেটে এই ক্লাবটি সম্পর্কে অনেক তথ্য নিয়েছি। আমি দেখেছি বাংলাদেশে এই ক্লাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার লক্ষ্য পরিষ্কার— দলকে প্রিমিয়ার লিগে তোলা। এটি ঐতিহাসিক এক ক্লাব এবং এর সঠিক জায়গা হলো লোঁর আনিয়েস প্রিমিয়ার লিগেই।’
মাঠে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের মান দেখে আনিয়েস বেশ অবাক হয়েছেন। তাঁদের লড়াই করার মানসিকতা লরাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি অকপটে বললেন, ‘ আমি বেশ অবাক হয়েছি , বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা শারীরিকভাবে অনেক শক্তিশালী। তারা ডুয়েলে খুব ভালো এবং হেডেও দক্ষ। তাদের কারিগরি সামর্থ্য ভালো। তবে আমার মনে হয়, কৌশলের জায়গায় আরও উন্নতির প্রয়োজন আছে।'
ফ্রান্সের দ্বিতীয় সারির ক্লাব পাউ এফসির একাডেমিতে কাজ করেছেন আনিয়েস। ওয়ান্ডারার্সে আসার আগে ছিলেন চীনের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। এখানকার ফুটবলাররা লং পাসে বেশি অভ্যস্ত৷ আনিয়েসের অবশ্য ছোট ছোট পাস খেলাতেই পছন্দ, ‘ আমি চাই আমার দল বল দখলে রাখুক, ছোট পাসে নিচ থেকে খেলা গড়ে তুলুক এবং গোল করুক। একই সঙ্গে আমি রক্ষণাত্মক দিকটাও মাথায় রাখি।’
মাঠের কৌশলে তাই আনিয়েস আধুনিক পাসিং ফুটবলের অনুসারী। কোচিংয়ে তাঁর আদর্শ পেপ গার্দিওলা ও মার্সেলো বিয়েলসা। মজার ব্যাপার , নিজ দেশের বিশ্বকাপজয়ী কোচ দিদিয়ের দেশমকে নিয়ে সোজাসাপ্টা সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেন না তিনি। ৩৯ বছর বয়সী আনিয়েস হাসতে হাসতে বলেন, ‘ দিদিয়ের দেশম একজন ভালো কোচ এবং ম্যানেজার, কিন্তু আমি তাঁর ফুটবল স্টাইল পছন্দ করি না। আমার মনে হয় ফরাসি দল খুব একটা ভালো ফুটবল খেলে না ... তবে দিনশেষে ট্রফি জেতাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'
তাঁর স্বপ্নের নায়ক একজনই, ‘ জিনেদিন জিদান আমার প্রিয় ফুটবলার। দেশমের পর ফরাসি জাতীয় দলের পরবর্তী কোচ হিসেবে আমি জিদানকেই দেখি । তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার কাছে একটি স্বপ্নের মতো।’ বাংলাদেশের জাতীয় দল নিয়ে তেমন জানাশোনা নেই আনিয়েসের। তবে যখন জানতে পারলেন প্রিমিয়ার লিগে খেলা হামজা চৌধুরী জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন, তখন বেশ অভিভূতই হলেন। প্রবাসী ফুটবলারদের আনাগোনা ভালো চোখেই দেখছেন তিনি , ‘ আমি জানতাম না সে ( হামজা ) প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড়। (প্রবাসী ফুটবলারদের আনার উদ্যোগ) অবশ্যই ভালো। ইউরোপের ফুটবল বিশ্বের সেরা পর্যায়ে রয়েছে। ইংল্যান্ড , ফ্রান্স , ইতালি , স্পেন— এগুলোই বিশ্বের সেরা চ্যাম্পিয়নশিপ। যেকোনো দেশের জন্যই এটি দারুণ ব্যাপার যে তাদের খেলোয়াড়েরা ওই মানের লিগগুলোতে খেলে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজ নিজ জাতীয় দলে খেলতে আসবে।'
বাংলাদেশের ফুটবলে ফরাসি সৌরভ ছড়াতে পারবেন কি না, এমন প্রশ্নে আনিয়েস বলেন, ‘ হয়তো সময় বলে দেবে।’
