বিলিয়নিয়ার রোনালদো এখন ফোর্বসের তালিকায়ও শীর্ষে, মেসি কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
মাঠের পারফরম্যান্সে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তো রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলছেন। কিন্তু তারকা এই ফরোয়ার্ডের রেকর্ড তো কেবল এক জায়গায় থেমে নেই। অর্থকড়ির দিক থেকেও তিনি গড়েছেন রেকর্ড। বিশ্বের প্রথম বিলিয়নিয়ার ফুটবলার বনে যাওয়া রোনালদোর নাম ফোর্বসের তালিকাতেও শীর্ষে।
বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিলিয়নিয়ারের তালিকায় রোনালদো নাম লিখিয়েছেন ৮ অক্টোবর। বর্তমানে তিনি ১.৪ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৬ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা। এক সপ্তাহ পর এবার ফোর্বসের ২০২৫-২৬ মৌসুমের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ফুটবলারদের তালিকাতেও শীর্ষে। ফোর্বস গতকাল সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ফুটবলারদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখান থেকে তাঁর অর্থ-উপার্জনের ব্যাপারে জানা গেছে । মাঠ, মাঠের বাইরে সব মিলিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমে রোনালদোর আয় ২৮ কোটি ডলার। বাংলাদেশি হিসেবে সেটা ৩৩৯৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা।
২০২৩ সাল থেকে আল নাসরে খেলছেন রোনালদো। একই বছর লিওনেল মেসি পাড়ি জমিয়েছেন ইন্টার মায়ামিতে। ইউরোপীয় ফুটবলে তাদের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন আর দেখা না গেলেও প্রতিযোগিতা চলছে দারুণ। ফোর্বসের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ফুটবলারদের তালিকায় রোনালদোর পরেই অবস্থান করছেন মেসি। দুইয়ে থাকা মেসির আয় ১৩ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৫৭৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা। রোনালদো-মেসির পর এই তালিকায় আছেন করিম বেনজেমা। এক সময়ে রিয়াল মাদ্রিদ সতীর্থ করিম বেনজেমা-রোনালদো সৌদি ফুটবলে গিয়ে বনে গেলেন প্রতিদ্বন্দ্বী। বেনজেমা খেলছেন আল ইত্তিহাদের হয়ে। রোনালদো, মেসি, বেনজেমাই ফোর্বসের তালিকায় থাকা মিলিয়ন ডলার আয় করা ফুটবলার। বেনজেমার আয় ১০.৪ কোটি ডলার (১২৬১ কোটি ১২ লাখ টাকা)।
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। ৪ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ২ পয়েন্ট। কিন্তু ২ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে। শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া—এই দুইটা ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। দুটি ম্যাচই হয়েছে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। এই মাঠে...২৩ মিনিট আগে
কলম্বোতে ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কলম্বোর এই জয়ের পরই হোঁচট খায় জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। বিশাখাপত্তনমে গতকাল অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১০ উইকেটে হেরে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে বাংলাদেশ একরকম ছিটকে গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেটের একমাত্র ‘বিশ্বকাপজয়ী’ অধিনায়ক তিনি। ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া আকবর আলী সদ্য সমাপ্ত এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়ে নতুন বার্তাই যেন দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস।২ ঘণ্টা আগে
রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটেও। সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে দুই দলের অধিনায়কেরা করমর্দন করেননি। সেটা দেখা গেছে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। কলম্বোতে গত ৫ অক্টোবরের ম্যাচে ফাতিমা সানা ও হারমানপ্রীত কৌর হাত মেলাননি।২ ঘণ্টা আগে