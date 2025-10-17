Ajker Patrika
বিলিয়নিয়ার রোনালদো এখন ফোর্বসের তালিকায়ও শীর্ষে, মেসি কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিওনেল মেসিকে আবারও পেছনে ফেলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: এএফপি
মাঠের পারফরম্যান্সে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তো রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলছেন। কিন্তু তারকা এই ফরোয়ার্ডের রেকর্ড তো কেবল এক জায়গায় থেমে নেই। অর্থকড়ির দিক থেকেও তিনি গড়েছেন রেকর্ড। বিশ্বের প্রথম বিলিয়নিয়ার ফুটবলার বনে যাওয়া রোনালদোর নাম ফোর্বসের তালিকাতেও শীর্ষে।

বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিলিয়নিয়ারের তালিকায় রোনালদো নাম লিখিয়েছেন ৮ অক্টোবর। বর্তমানে তিনি ১.৪ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৬ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা। এক সপ্তাহ পর এবার ফোর্বসের ২০২৫-২৬ মৌসুমের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ফুটবলারদের তালিকাতেও শীর্ষে। ফোর্বস গতকাল সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ফুটবলারদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখান থেকে তাঁর অর্থ-উপার্জনের ব্যাপারে জানা গেছে । মাঠ, মাঠের বাইরে সব মিলিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমে রোনালদোর আয় ২৮ কোটি ডলার। বাংলাদেশি হিসেবে সেটা ৩৩৯৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা।

২০২৩ সাল থেকে আল নাসরে খেলছেন রোনালদো। একই বছর লিওনেল মেসি পাড়ি জমিয়েছেন ইন্টার মায়ামিতে। ইউরোপীয় ফুটবলে তাদের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন আর দেখা না গেলেও প্রতিযোগিতা চলছে দারুণ। ফোর্বসের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ফুটবলারদের তালিকায় রোনালদোর পরেই অবস্থান করছেন মেসি। দুইয়ে থাকা মেসির আয় ১৩ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৫৭৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা। রোনালদো-মেসির পর এই তালিকায় আছেন করিম বেনজেমা। এক সময়ে রিয়াল মাদ্রিদ সতীর্থ করিম বেনজেমা-রোনালদো সৌদি ফুটবলে গিয়ে বনে গেলেন প্রতিদ্বন্দ্বী। বেনজেমা খেলছেন আল ইত্তিহাদের হয়ে। রোনালদো, মেসি, বেনজেমাই ফোর্বসের তালিকায় থাকা মিলিয়ন ডলার আয় করা ফুটবলার। বেনজেমার আয় ১০.৪ কোটি ডলার (১২৬১ কোটি ১২ লাখ টাকা)।

খেলালিওনেল মেসিক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবল
