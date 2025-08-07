Ajker Patrika
আড়াই কোটি টাকায় মেসিদের লিগে জার্মান কিংবদন্তি

ক্রীড়া ডেস্ক    
থমাস মুলার এবার খেলবেন ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের হয়ে। ছবি: এএফপি
টমাস মুলারের ক্লাব ক্যারিয়ারের কথা বললে বায়ার্ন মিউনিখের নাম চলে আসবেই। এই ক্লাবে প্রায় দুই দশক কাটিয়েছেন। জার্মান ক্লাবটির হয়ে যে পরিমাণ শিরোপা জিতেছেন, তাতে তাঁর ক্যাবিনেট ভর্তি হয়ে গেছে। জার্মান এই কিংবদন্তি ফুটবলার এবার যোগ দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবে।

বায়ার্ন ছেড়ে দেওয়া মুলারকে এবার নিয়েছেন মেজর লিগ সকারের (এমএলসি) ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস। চলতি মৌসুমের (২০২৫) বাকি অংশের জন্য তাঁকে নেওয়া হয়েছে বলে ভ্যাঙ্কুভার গত রাতে জানিয়েছে। ডেজিগনেটেড প্লেয়ার (ডিপি) নিয়মের অধীনে তাঁকে ২০২৬ পর্যন্ত খেলাতে পারবে ভ্যাঙ্কুভার। প্রত্যেক ক্লাব ডিপি হিসেবে কমপক্ষে তিন ফুটবলার নিতে পারবে। তাদের পারিশ্রমিক চিরাচরিত বেতনের নিয়মে হিসেব করা হবে না। খেলোয়াড় প্রাধান্য দেওয়ার ভিত্তিতে মুলারকে নিতে ভ্যাঙ্কুভারের যুদ্ধ করতে হয়েছে এফসি সিনসিনাটির সঙ্গে। ভ্যাঙ্কুভারকে খরচ করতে হয়েছে ২ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২ কোটি ৪২ লাখ টাকা।

ভ্যাঙ্কুভারের এই মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হচ্ছে দুই ক্যাটেগরিতে। ২০২৬ সালের টাকা বণ্টনের সাধারণ সিস্টেম অনুযায়ী দিতে হচ্ছে ১ লাখ ডলার (১ কোটি ২১ লাখ টাকা)। বাকি ১ কোটি ২১ লাখ টাকা ২০২৬ সালের শর্তসাপেক্ষে অর্থ বণ্টনের ভিত্তিতে দিতে হয়েছে। মুলার বলেন, ‘ভ্যাঙ্কুভারে এসেছি এই দলকে চ্যাম্পিয়নশিপ জেতাতে। এই শহর সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি আমি। সবচেয়ে বড় কথা এখানে আমি জিততে এসেছি। স্পোর্টিং ডিরেক্টর অ্যাক্সেল কাস্টার ও প্রধান কোচ জেস্পার সোরেনসেনের সঙ্গে দারুণ কথাবার্তা হয়েছে।’ আন্তর্জাতিক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (আইটিসি), ভিসা ও কাজ করার অনুমতি মিললেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসে যোগ দিতে পারবেন।

২০০০ সালে বায়ার্ন মিউনিখের হয়েই বয়সভিত্তিক ক্লাব ক্যারিয়ার শুরু করেন মুলার। এরপর ২০০৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১৭ বছরের ক্যারিয়ারে বায়ার্নের জার্সিতে খেলেছেন ৭৫৬ ম্যাচ। ২৫৬ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ২৭৬ গোলে। জার্মান ক্লাবটির জার্সিতে ১৩ বার বুন্দেসলিগা জয়ের পাশাপাশি ২ বার জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা। জার্মানির জার্সিতে ২০১৪ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি।

মুলার এবার যে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের হয়ে খেলবেন, তারা এমএলএসে ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে অবস্থান করছে। ২৪ ম্যাচে ভ্যাঙ্কুভারের পয়েন্ট ৪৫। ২৫ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সান দিয়েগো এফসি। এদিকে মেসির ইন্টার মায়ামি খেলছে ইস্টার্ন কনফারেন্সে। ২০২৩ সাল থেকে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন তিনি।

