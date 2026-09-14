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ফুটবল

এমন ঘটনা ঘটলে মাথা ঠান্ডা রাখা কঠিন: মার্তিনেস

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ০৫
এমন ঘটনা ঘটলে মাথা ঠান্ডা রাখা কঠিন: মার্তিনেস
ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হারের পর ক্ষুব্ধ লিসান্দ্রো মার্তিনেস। ছবি: সংগৃহীত

১-০ গোলের ম্যাচ হলেও ম্যানচেস্টার ডার্বিতে যা ঘটেছে, তা হইচই ফেলে দিয়েছে। আলোচনা-সমালোচনা সব একটা গোলকে কেন্দ্র করেই। আর্লিং হালান্ডের সেই গোলটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এমন ঘটনায় ক্ষোভ ঝেড়েছেন ম্যান ইউ ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেস।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে গত রাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৬০ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন হালান্ড। প্রথমে অফসাইডের সংকেত দেওয়ার পর ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) সেখানে হস্তক্ষেপ করে। রেফারি মাইকেল অলিভারকে ভিএআর এরপর হালান্ডের গোলকে স্বীকৃতি দিতে বলেছে।

হালান্ডের বিতর্কিত গোল নিয়ে ম্যাচ শেষে মার্তিনেস হতাশা প্রকাশ করেছেন। ইউনাইটেড ডিফেন্ডার বলেন, ‘মাথা ঠান্ডা রাখা খুব কঠিন। কারণ, আমরা হেরেছি। এমন একটা ডার্বি হেরেছি। ঘরের মাঠে তিন পয়েন্ট হারিয়েছি। প্রতিটি মৌসুমে তারা আমাদের ক্লাবে এসে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ধরে নিয়মগুলো শেখায়। তখন তাদের দেখে মনে হয়, তারা এসব বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত।’

জোস্কো ভার্দিওলের ক্রস রিসিভ করে দূরপাল্লা শটে ৬০ মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেন হালান্ড। ভিএআর-রেফারি অলিভারের নানা নাটকীয়তার পর শেষ পর্যন্ত সিটির এই গোলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইউনাইটেড ডিফেন্ডার প্যাট্রিক দোরগুর বুটের অবস্থানের কারণে হালান্ড অফসাইড ছিলেন কি না, সেটা নিয়ে ঝামেলা হয়নি। মূলত বক্সে এনসো ফের্নান্দেসের অবস্থান নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। এই এনসোর কাছাকাছি ছিলেন মার্তিনেস। হালান্ডের শট নেওয়ার মুহূর্তে ভারসাম্য হারান ইউনাইটেড ডিফেন্ডার।

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নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হালান্ডের গোলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন মার্তিনেস। ১-০ গোলে হারের পর ইউনাইটেড ডিফেন্ডার বলেন, ‘আমি যতদূর বুঝি, কিছু নিয়ম আছে, তাই না? সে (এনসো ফের্নান্দেস) সেখানে ছিল। আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, সে ঠিক আমার সামনেই ছিল। এ কারণেই হালান্ড আমার পেছনে ফাঁকা জায়গা পেয়েছিল। এখন নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছি।’

হালান্ডের গোল বাতিলের ব্যাপারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আত্মবিশ্বাসী ছিল। শেষ পর্যন্ত নানা নাটকীয়তার পর গোলকে বৈধতা দেওয়া হয়। হারের পর মার্তিনেস বলেন, ‘পাঁচ-ছয়জন মিলে প্রিমিয়ার লিগে এ ধরনের ভুল করবে—এটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, এটা বিশ্বের সেরা লিগ। এখানে বিশ্বের সেরা দলগুলো খেলে, বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়েরা খেলে। আর এখন আমাদের এই অবিচার নিয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।’

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১১ জন নিয়ে খেললেও ম্যান সিটি তা পারেনি। ২৩ মিনিটে সিটির তারকা মিডফিল্ডার ফিল ফোডেন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ইউনাইটেড মিডফিল্ডার ব্রুনো ফের্নান্দেসের ট্যাকলে শুয়ে পড়েন ফোডেন। সে সময় রেফারিদের অলক্ষ্যে ফোডেনের পিঠে বুট দিয়ে বাড়ি মারলেন ফের্নান্দেস। ক্রুদ্ধ ফোডেন এরপর ব্রুনোর পেটে লাথি মারেন। রেফারি লাল কার্ড দেখান ফোডেনকে।

২০২৬-২৭ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে ৪ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ম্যান সিটিও চার ম্যাচে পেয়েছে ১২ পয়েন্ট। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় সবার ওপরে গানার্সরা। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে হাল সিটি। ৪ ম্যাচে জিতেছে দুই ম্যাচ। ড্র করেছে দুই ম্যাচ। আর ম্যান ইউনাইটেড ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে। একটি করে ম্যাচ জিতেছে ও ড্র করেছে। হেরেছে দুই ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
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