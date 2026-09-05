ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচের আগে বড় দুশ্চিন্তায় বার্সা

ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে হঠাৎ দুশ্চিন্তায় পড়েছে বার্সেলোনা। শনিবার দলের শেষ অনুশীলনে ছিলেন না লামিনে ইয়ামাল। স্বাভাবিকভাবেই রোববার মেস্তায়ায় হতে যাওয়া ম্যাচে এই তরুণ তারকার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
স্পোর্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে দলের শেষ অনুশীলনে দেখা যায়নি ইয়ামালকে। তবে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ বা কোনো নির্দিষ্ট চোটের বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বার্সা।
সোমবার রাতে রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন ইয়ামাল। পরবর্তী ম্যাচের আগে অনুশীলনে তাঁর অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে। শনিবার বিকেলে দল ভ্যালেন্সিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ইয়ামালের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করবে ক্লাবের মেডিকেল টিম। এরপরই তাঁর খেলার সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।
বিশেষ এক দিনের পরই ইয়ামালকে নিয়ে দুশ্চিন্তার খবর পেয়েছে বার্সা। ড্রেসিংরুমের ভোটে নতুন সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ১৯ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, সতীর্থদের ভোটেই এই দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।
হান্সি ফ্লিকের কৌশলেও ইয়ামালের গুরুত্ব অনেক। তাঁকে না পাওয়া গেলে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে একাদশে পরিবর্তন আনতে হতে পারে বার্সা কোচকে। ইয়ামালকে নিয়ে শঙ্কার মধ্যেই দুটি স্বস্তির খবর পেয়েছে কাতালান ক্লাবটি। দলের সঙ্গে পুরো অনুশীলন করেছেন গাভি। মৌসুমের প্রথম ম্যাচে এলচের বিপক্ষে হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর টানা দুটি ম্যাচে দলের বাইরে ছিলেন তিনি। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে মাঠের নামার জন্য তাঁকে বিবেচনায় রাখছেন ফ্লিক।
এদিকে আর্সেনাল থেকে গ্রীষ্মে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া গ্যাব্রিয়েল জেসুসের অভিষেকের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে সাম্প্রতিক সময়ে কাজ করা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো কাতালানদের দলে জায়গা পেতে পারেন।
এলচে, অ্যাথলেটিক ক্লাব ও রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে টানা তিন জয় নিয়ে পূর্ণ ৯ পয়েন্টে মৌসুম শুরু করেছে বার্সা। শিরোপার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ পয়েন্ট হারানোয় লিগের শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করার সুযোগও রয়েছে ফ্লিকের দলের সামনে।
বহুবার একে অপরের বিপক্ষে মাঠে নেমেছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু একই দলের জার্সিতে তাঁদের কখনো দেখা যায়নি। এবার সেই অপূর্ণতা পূরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কার্লোস তেভেজের বিদায়ী ম্যাচকে ঘিরে।১ ঘণ্টা আগে
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