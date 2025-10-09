বিশ্বকাপ সামনে রেখে ঐক্যের ডাক দিল ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
ফুটবলে ভালো করার পূর্বশর্ত দলগত পারফরম্যান্স। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে কথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে ফুটবলারদের ঐক্যের ডাক দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। তাঁর বিশ্বাস, দলীয় বন্ধন থাকলে বিশ্বকাপে দারুণ কিছু করতে পারবে ইংলিশরা।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে উড়ছে ইংল্যান্ড। ৫ ম্যাচে শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ১৫ পয়েন্ট। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘কে’ গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করেছে হ্যারি কেইনরা। বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করার খুবই কাছে আছে তাঁরা। সব মিলিয়ে গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর টুখেলের অধীনে ছয়টি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড। বাছাইপর্বে ৫ জয়ের বিপরীতে গত জুনে প্রীতি ম্যাচে সেনেগালের কাছে হেরেছে তারা।
পরিসংখ্যানই বলছে–টুখেলের অধীনে কতটা দারুণ সময় পার করছে ইংল্যান্ড। শুরুর এই আত্মবিশ্বাস বিশ্বকাপেও টেনে নিতে চান জার্মান কোচ। তাই নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছেন তিনি। প্রীতি ম্যাচে আগামীকাল দিবাগত রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে ওয়েলসের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। তার আগে সংবাদ সম্মেলনে টুখেল বলেন, ‘আন্তর্জাতিক ফুটবলে সব সময় ঐক্যবদ্ধ দল সফল হয়। দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তাহলেই ভালো ফল পাওয়া যাবে।’
ইংল্যান্ড দলে আছেন মার্কাস রাশফোর্ড, বুকায়ো সাকা, হ্যারি কেইন, ডেকলান রাইস, জর্ডান হেন্ডারসনদের মতো একঝাঁক তারকা ফুটবলাররা। এরপরও বিশ্বকাপে নিজেদের আন্ডারডগ হিসেবেই দেখছেন টুখেল। লম্বা সময় ধরে বিশ্বকাপ না জেতায় নিজেদের ফেবারিট ভাবতে নারাজ তিনি।
টুখেল বলেন, ‘আমরা বিশ্বকাপ জিতিন অনেক সময় পার হয়ে গেছে। তাই আমরা আন্ডারডগ হিসেবে বিশ্বকাপে যাব। যাদের সঙ্গে খেলব তারা নিকট অতীতে বিশ্বকাপ জিতেছে। ভালো করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ ফুটবল খেলতে হবে। এটা ছাড়া ভালো করার উপায় দেখছি না।’
ফুটবলে ভালো করার পূর্বশর্ত দলগত পারফরম্যান্স। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে কথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে ফুটবলারদের ঐক্যের ডাক দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। তাঁর বিশ্বাস, দলীয় বন্ধন থাকলে বিশ্বকাপে দারুণ কিছু করতে পারবে ইংলিশরা।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে উড়ছে ইংল্যান্ড। ৫ ম্যাচে শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ১৫ পয়েন্ট। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘কে’ গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করেছে হ্যারি কেইনরা। বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করার খুবই কাছে আছে তাঁরা। সব মিলিয়ে গত জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর টুখেলের অধীনে ছয়টি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড। বাছাইপর্বে ৫ জয়ের বিপরীতে গত জুনে প্রীতি ম্যাচে সেনেগালের কাছে হেরেছে তারা।
পরিসংখ্যানই বলছে–টুখেলের অধীনে কতটা দারুণ সময় পার করছে ইংল্যান্ড। শুরুর এই আত্মবিশ্বাস বিশ্বকাপেও টেনে নিতে চান জার্মান কোচ। তাই নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছেন তিনি। প্রীতি ম্যাচে আগামীকাল দিবাগত রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে ওয়েলসের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। তার আগে সংবাদ সম্মেলনে টুখেল বলেন, ‘আন্তর্জাতিক ফুটবলে সব সময় ঐক্যবদ্ধ দল সফল হয়। দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তাহলেই ভালো ফল পাওয়া যাবে।’
ইংল্যান্ড দলে আছেন মার্কাস রাশফোর্ড, বুকায়ো সাকা, হ্যারি কেইন, ডেকলান রাইস, জর্ডান হেন্ডারসনদের মতো একঝাঁক তারকা ফুটবলাররা। এরপরও বিশ্বকাপে নিজেদের আন্ডারডগ হিসেবেই দেখছেন টুখেল। লম্বা সময় ধরে বিশ্বকাপ না জেতায় নিজেদের ফেবারিট ভাবতে নারাজ তিনি।
টুখেল বলেন, ‘আমরা বিশ্বকাপ জিতিন অনেক সময় পার হয়ে গেছে। তাই আমরা আন্ডারডগ হিসেবে বিশ্বকাপে যাব। যাদের সঙ্গে খেলব তারা নিকট অতীতে বিশ্বকাপ জিতেছে। ভালো করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ ফুটবল খেলতে হবে। এটা ছাড়া ভালো করার উপায় দেখছি না।’
প্রথমার্ধের উত্তাপ দ্বিতীয়ার্ধে বেড়ে উঠল আরও। হামজা-শমিতদের ঘাড়ে চড়ে জয়ের স্বপ্নই দেখছিল বাংলাদেশ। সেই স্বপ্ন দিন শেষে রূপ নিল চরম হতাশায়। হামজা চৌধুরী হয়ে পড়লেন বিমর্ষ, শমিত শোমও যেন বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ফাহামিদুল ইসলাম তো কেঁদেই ফেললেন। এভাবেও হারা যায়!১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়; স্রেফ প্রীতি ম্যাচ। প্রীতি ম্যাচ হলেও ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে ব্রাজিলের জন্য এটা প্রস্তুতির দারুণ সুযোগ। তাই হেলাফেলা করছেন না সেলেসাওদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ছেলেদের সেরা শক্তি প্রদর্শনের বার্তা দিয়েছেন এই ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ড।২ ঘণ্টা আগে
আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে হামজা চৌধুরীকে বেঞ্চের খেলোয়াড় বানিয়ে দেন হংকং কোচ অ্যাশলি ওয়েস্টউড। মাঠে এর জবাব দিতে মাত্র ১৩ মিনিট সময় নিলেন হামজা। তাঁর দুর্দান্ত গোলে হংকংয়ের বিপক্ষে ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতেই যাচ্ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু যোগ করা সময়ে এভেরতনের গোলে সমতা আনে হংকং।২ ঘণ্টা আগে
আহমেদ শরিফের হাতে ক্যাচ দিয়ে আফিফ হোসেন ফিরলে ষষ্ঠ উইকেট হারায় খুলনা। তাদের স্কোরবোর্ডে তখন জমা হয়েছে ৩০ রান। এই অবস্থায় বোধহয় জয়ের আশাই ছেড়ে দিয়েছিল দলটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিষেক দাস ও নাহিদুল ইসলামের টর্নেডো ব্যাটিংয়ে বৃষ্টি আইনে ৪ উইকেটে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে খুলনা।৩ ঘণ্টা আগে