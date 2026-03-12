Ajker Patrika
ফুটবল

বেড়েই চলেছে মেসির ৯০০ গোলের অপেক্ষা, পারবেন কবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিওনেল মেসির ৯০০তম গোলের অপেক্ষা বেড়েই চলেছে। ছবি: এএফপি

৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা লিওনেল মেসির কাছে স্রেফ সময়ের ব্যাপার। রোববার ভোরে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোল করে মাইলফলকের পথে একধথাপ এগিয়েও যান তিনি। আজ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের প্রথম লেগের ম্যাচে সুযোগও পেয়েছিলেন। তবে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের অপেক্ষা আজও ফুরোয়নি।

ন্যাশভিলের গিওদিস পার্কে বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে মুখোমুখি হয়েছে ন্যাশভিল-ইন্টার মায়ামি। এক গোল করলেই বিশ্বের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতেন তিনি। কিন্তু ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হওয়ায় মেসির অপেক্ষা বেড়েই চলেছে। দুই দিন পর ফের ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করার সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। রোববার বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শার্লট এফসি-ইন্টার মায়ামি। প্রতিপক্ষের মাঠে মাইলফলক স্পর্শ করার সুবর্ণ সুযোগটা নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে চাইবেন মেসি।

ন্যাশভিল এসসির বিপক্ষে আজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলেছেন মেসি। প্রতিপক্ষের রক্ষণদুর্গে বারবার হানাও দেন। কিন্তু ন্যাশভিল ডিফেন্ডাররা আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে মাইলফলক স্পর্শ করার সুযোগ দেননি। দ্বিতীয়ার্ধেই মেসির গোলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। তেলাস্কো সেগোভিয়ার অ্যাসিস্টে ডান পায়ে শটও নেন মেসি। তবে ন্যাশভিল গোলরক্ষক ব্রায়ান স্কোয়াক সেই গোল প্রতিহত করেছেন।

গিওদিস পার্কে আজ ইন্টার মায়ামি ৫৯ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর করেছে এক শট। ন্যাশভিল বল কমে দখলে রাখলেও তারা মায়ামির গোলপোস্ট লক্ষ্য করে নিয়েছে পাঁচ শট। তবে ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা, প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় কোনো দলই গোল করতে পারেনি। কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস লেগের শেষ ষোলোর ইন্টার মায়ামি-ন্যাশভিল ম্যাচের দ্বিতীয় লেগ হবে আগামী বৃহস্পতিবার। এই ম্যাচটি হবে মায়ামির ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে। বর্তমানে দলটি ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার তিনে অবস্থান করছে।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবল
