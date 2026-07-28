গ্রিভসের অবিশ্বাস্য বোলিং, টানা ৫ মেডেন ওভার-উইকেট

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে দুর্দান্ত এক বোলিং স্পেল উপহার দিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার জাস্টিন গ্রিভস। টানা ৫ ওভারে কোনো রান না দিয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই কীর্তি গড়া প্রথম ক্রিকেটার তিনি।
তৃতীয় দিনের শুরুতে ৬ ওভার বল করে ২৭ রান দিলেও কোনো উইকেট পাননি গ্রিভস। দ্বিতীয় স্পেলে বোলিংয়ে এসে টানা পাঁচটি মেডেন ওভারে সমান উইকেট তুলে নেন তিনি। তাঁর বিধ্বংসী বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে ক্যারিবীয়দের করা ৩১১ রানের জবাবে পাকিস্তান অলআউট হয়েছে ২৮২ রানে।
দিনের খেলা শেষে নিজের বোলিং নিয়ে গ্রিভস বলেন, ‘আমি যখন আবার বোলিংয়ে আসি, অধিনায়ক রস্টন চেজ শুধু বলেছিলেন, ‘তুমি যেভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলিং করছ, সেটাই চালিয়ে যাও।’ আর দেখো, দলের জন্য কিছু উইকেট এনে দিতে পারো কি না।’
নিজের সাফল্যের পেছনে কন্ডিশনের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন গ্রিভস, ‘বল কিছুটা নড়াচড়া করছিল, আর আমি তার সুফল পেয়েছি। আমার হাতে যখনই বল তুলে দেওয়া হয়, দল আমার কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্সই আশা করে। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে আনার চেষ্টা করি।’
প্রথমবার টেস্টে পাঁচ উইকেট পাওয়ার অনুভূতি জানিয়ে গ্রিভস বলেন, ‘টেস্ট ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো পাঁচ উইকেট পেয়েছি, এতে আমি ভীষণ খুশি। তবে ম্যাচে এখনও অনেক কাজ বাকি।’
ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা ক্রিকেট একাডেমিতে গ্রিভসের প্রথম শিকার ছিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। ১০৯ রান করা মাসুদকে ৬৪তম ওভারে বোল্ড করেন তিনি। এরপরের ওভারেই আমের জামালের মিডল স্টাম্প উপড়ে ফেলেন গ্রিভস। পরে আলি উসমানকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন এবং মোহাম্মদ রিজওয়ান ও মোহাম্মদ আব্বাসকে উইকেটকিপারের ক্যাচে পরিণত করে টেস্ট ক্যারিয়ারে প্রথমবার পাঁচ উইকেট নেওয়ার স্বাদ পান। গ্রিভসের দুর্দান্ত স্পেলে ৩৮ রানের ব্যবধানে শেষ ৭ উইকেট হারায় পাকিস্তান।
তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ১২৬ রান তুলেছে। তাদের লিড এখন ১৫৫ রান।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা যেন শেষ হওয়ার নয়। লিওনেল মেসি তো বটেই, আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি ও ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোও দিয়েছেন বার্তা। কেউ সামাজিক মাধ্যমে, কেউবা চিরকুট ঝুলিয়ে, কেউ আবার খোলাচিঠিতে নিজের মনের কথা প্রকাশ করেছেন। এবার প্রকাশিত হলো কিলিয়ান এমবাপ্পের খোলাচিঠি।১২ ঘণ্টা আগে
৩৯ দিনের ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে গত সপ্তাহেই। তবু ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র রেশ এখনো রয়ে গেছে। এবার বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা বেছে নিল টুর্নামেন্টের সেরা গোল। যে গোলটা হয়েছে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে।১৩ ঘণ্টা আগে
আন্দ্রেয়া পিরলোকে ঘিরে ইতালির জাতীয় দলের কোচ নিয়োগের জল্পনা কয়েক দিনের মধ্যেই নাটকীয় মোড় নিল। কোচ হওয়ার প্রার্থিতায় একসময় যিনি ছিলেন সবচেয়ে এগিয়ে, তিনিই শেষ পর্যন্ত দৌড় থেকে ছিটকে পড়লেন। ফুটবলীয় যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং একটি বাণিজ্যিক চুক্তিই শেষ পর্যন্ত পিরলোর স্বপ্ন ভেঙে দিল১৪ ঘণ্টা আগে
ঘরের মাঠে ছন্দে থাকা বাংলাদেশ সবশেষ জিম্বাবুয়ে সফরে উপহার দিয়েছে একরাশ হতাশা। ব্যাটারদের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ জিম্বাবুয়ে সফরের আগে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জিতেছিল। জিম্বাবুয়ে সিরিজে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের ‘ফুলস্টপ’ হওয়ায় এই সি১৪ ঘণ্টা আগে