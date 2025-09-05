চিলিকে উড়িয়ে দিল নেইমার-ভিনিহীন ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রায় ২ বছর পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরার সুযোগ থাকলেও নেইমার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দলে ফিরতে পারেননি। নেইমারের পাশাপাশি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-রদ্রিগোর মতো তারকারাও সুযোগ পাননি ব্রাজিলের বাছাইপর্বের দলে। তবে একাধিক তারকা ফুটবলারের অনুপস্থিতি খুব একটা অনুভব করেনি ব্রাজিল। চিলিকে আজ উড়িয়ে দিয়েছে কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল।
২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে এরই মধ্যে উঠে গেছে ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার দলটির কাছে বাছাইপর্বের শেষ দুটি ম্যাচ নিজেদের আরও শাণিত করার দারুণ সুযোগ। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে মারাকানায় বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে চিলিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল। গোল তিনটি করেছেন এস্তেভাও, লুকাস পাকেতা ও ব্রুনো গিমারেজ।
কোর্টের বাইরে তাঁরা ভালো বন্ধু। বলা হচ্ছে ইয়ানিক সিনার ও লরোঞ্জো মুসেত্তির কথা। ডেভিস কাপের ইতালিয়ান দলে তাঁরা সতীর্থও। কিন্তু পেশাদার সার্কিটে মুখোমুখি হলে সেই বন্ধুতার কথা ভুলে যান সিনার। রুদ্ররূপ নিয়ে আবির্ভূত হন কোর্টে। যেমনটা হলেন গতকাল ইউএস ওপেনের কোয়াটার ফাইনালে...১০ ঘণ্টা আগে
আর কয়েক দিন পরই এশিয়া কাপ। ৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের আগে একটা বাজে খবরই শুনল পাকিস্তান—ফিল্ডিংয়ে বিশ্বের বাজে দলগুলোর একটি তারা।১১ ঘণ্টা আগে
ফল অনুমিতই ছিল যেন। ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) সভাপতি পদে বড় ব্যবধানে জিতলেন মোহাম্মদ মিঠুন। দুই ঘণ্টার ভোটাভুটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী সেলিম শাহেদকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন কোয়াবের নতুন সভাপতি হিসেবে।১৪ ঘণ্টা আগে
সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে সদ্য সমাপ্ত নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক সুখবরটি পেয়েছেন আজ দুপুরে। কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন মিরাজ।১৫ ঘণ্টা আগে