চিলিকে উড়িয়ে দিল নেইমার-ভিনিহীন ব্রাজিল

চিলিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ব্রাজিল। ছবি: এএফপি
প্রায় ২ বছর পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরার সুযোগ থাকলেও নেইমার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দলে ফিরতে পারেননি। নেইমারের পাশাপাশি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-রদ্রিগোর মতো তারকারাও সুযোগ পাননি ব্রাজিলের বাছাইপর্বের দলে। তবে একাধিক তারকা ফুটবলারের অনুপস্থিতি খুব একটা অনুভব করেনি ব্রাজিল। চিলিকে আজ উড়িয়ে দিয়েছে কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল।

২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে এরই মধ্যে উঠে গেছে ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার দলটির কাছে বাছাইপর্বের শেষ দুটি ম্যাচ নিজেদের আরও শাণিত করার দারুণ সুযোগ। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে মারাকানায় বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে চিলিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল। গোল তিনটি করেছেন এস্তেভাও, লুকাস পাকেতা ও ব্রুনো গিমারেজ।

