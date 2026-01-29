হেরে অপেক্ষায় রিয়াল, শেষ আটে বার্সার সঙ্গী কারা

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ডে অঘটনের শিকার হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। বেনফিকার কাছে ৪-২ গোলে হেরেছে তারা। এই হারে রাউন্ড অব সিক্সটিনে খেলার অপেক্ষা বেড়েছে লস ব্লাঙ্কোসদের। বিপরীত চিত্র বার্সেলোনা শিবিরে। কোপেনহেগেনকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে উৎসব করেছে কাতালানরা। এই জয়ে সরাসরি শেষ ষোলতে জায়গা করে নিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা।
এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের শুরু থেকেই উড়ছে আর্সেনাল ও বায়ার্ন মিউনিখ। প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ডের আগেই সরাসরি শেষ ষোলর টিকিট কাটে এই দুই ক্লাব। শেষ রাউন্ডেও কাঙ্খিত জয় তুলে নিয়েছে তারা। পিএসভিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বাভারিয়ানরা। অপর ম্যাচে কায়রাত আলমাতির বিপক্ষে আর্সেনালের জয় ৩-২ ব্যবধানে।
শেষ রাউন্ডে এসে বার্সা ছাড়াও সরাসরি শেষ ষোলতে জায়গা নিশ্চিত করেছে লিভারপুল, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, টটেনহাম হটস্পার ও স্পোর্টিং সিপি। শীর্ষ আটে থেকে প্রথম পর্বের বাধা পার করলেও শেষ রাউন্ডে হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে সিপি ও চেলসির। নাপোলির কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে ব্লুজরা। আথলেতিক বিলবাওয়ের কাছে সমান ব্যবধানে হেরেছে সিপি। বাকি ৩ দল পূর্ণ পয়েন্ট নিয়েই শেষ ষোলতে পা রেখেছে।
রিয়ালকে হারালেও প্লে অফ খেলতে হবে বেনফিকাকে। মাদ্রিদের ক্লাবটির মতো গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজিও সরাসরি শেষ ষোলতে জায়গা করে নিতে পারেনি। প্যারিসের ক্লাবটিকেও প্লে অফ পার করে পরের পর্বে ওঠতে হবে। শেষ রাউন্ডে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে লুইস এনরিকের শিষ্যরা। এছাড়া প্লে অফে খেলতে হবে ইন্টার মিলান, জুভেন্টাস, আতলেতিকো মাদ্রিদ, বুরুশিয়া ডর্টমুন্ড, নিউক্যাসলের মতো ক্লাবগুলোকে। অন্যদিকে প্রথম পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে মার্শেই, পাফোস, ইউনিয়ন সেন্ট জিলোয়া, পিএসভি, বিলবাও, নাপোলি, কোপেনহেগেন, আয়াক্স, ফ্রাঙ্কফুর্ট, স্লাভিয়া প্রাগ, ভিয়ারিয়াল ও কাইরাত আলমাতি।
সরাসরি শেষ ষোল: আর্সেনাল, বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুল, টটেনহাম হটস্পার, বার্সেলোনা, চেলসি, স্পোর্টিং সিপি, ম্যানচেস্টার সিটি।
প্লে অফ: রিয়াল মাদ্রিদ, ইন্টার মিলান, পিএসজি, নিউক্যাসল ইউনাইটেড, জুভেন্টাস, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আতালান্তা, বায়ার লেভারকুজেন, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, অলিম্পিয়াকোস, ক্লাব ব্রুজ, গালাতাসারাই, মোনাকো, কারাবাগ, বুদো/গ্লিম্ট, বেনফিকা।
প্রথম পর্ব থেকে বিদায়: মার্শেই, পাফোস, ইউনিয়ন সেন্ট জিলোয়া, পিএসভি, বিলবাও, নাপোলি, কোপেনহেগেন, আয়াক্স, ফ্রাঙ্কফুর্ট, স্লাভিয়া প্রাগ, ভিয়ারিয়াল ও কাইরাত আলমাতি।
