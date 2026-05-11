আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপের প্রাথমিক সদস্যের দলে আছেন কারা

ঠিক এক মাস পরই শুরু হবে বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনার জন্য চাপটা এবার আরও বেশি। তারা এবার নামছে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ সামনে রেখে আজ দল দিয়েছে আর্জেন্টিনা।
আর্জেন্টিনা চূড়ান্ত দল না দিলেও ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে। এই দলটির কথা জানিয়েছেে দেশটির সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস। যদিও এটা একটা প্রাথমিক দল এবং বেশির ভাগ ফুটবলারই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে থাকবেন না। তবে এই তালিকায় বেশ কিছু চমক রয়েছে। পালমেইরাসে খেলা দুই ফুটবলার হোসে মানুয়াল লোপেজ ও অগাস্টিন হিয়াই ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক দলে আছেন। যাঁর মধ্যে কিয়াইয়ের আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও লোপেজ আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলেননি।
রক্ষণভাগে লাওতারো দি লোল্লো ও জায়েদ রোমেরোর মতো চমক আছেন। লোল্লো বোকা জুনিয়র্সের একাদশে নিয়মিত খেলছেন। হুরাকানের বিপক্ষে দুটি পেনাল্টি দিয়েছিলেন তিনি। আর জায়েদ রোমেরো খেলেন হেতাফের হয়ে। কেভিন ম্যাক অ্যালিস্টার, নিকোলাস কাপালদোর মতো চমকও আছেন প্রাথমিক সদস্যের দলে।
ছয় গোলরক্ষকের মধ্যে আছেন সান্তিয়াগো বেলত্রান, এমিলিয়িানো মার্তিনেজ, হেরোনিমো রুলি, হুয়ান মুসো, ওয়াল্টার বেনিতেজ, ফাকুন্দো কামবেসেস। যাঁদের মধ্যে রিভারপ্লেটের যুব দল থেকে উঠে আসা বেলত্রানের আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেননি।
টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ৫৫ জনের মধ্যে ২২ ফুটবলার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে জায়গা করে নিয়েছেন। যদিও আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) এখনো চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেনি। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল।
গোলরক্ষক
রক্ষণভাগ
মাঝমাঠ
আক্রমণভাগ
মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট গড়িয়েছে পঞ্চম দিনেই। সম্ভাব্য পরিণতি ড্র মনে হলেও গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে ঘটতে পারে যেকোনো কিছুই। পাকিস্তানি মিডল অর্ডার ব্যাটার সালমান আলী আঘা রোমাঞ্চকর শেষের আশাই করছেন।১ ঘণ্টা আগে
১৭ মে দ্বিতীয় ও শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। এরপর ২১ মে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সাফের মূল লড়াইয়ে অংশ নিতে ভারতের গোয়ায় পৌঁছাবে দল। সেখানে গ্রুপ ‘বি’তে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত ও মালদ্বীপ।২ ঘণ্টা আগে
২০২৪ সালের মার্চে বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে জায়গা পেয়েছিলেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। টানা দুই বছর ধারাবাহিক ভালো আম্পায়ারিংয়ের পুরস্কার হিসেবে তাঁর মেয়াদ আরও এক বছর বেড়েছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মিরপুরের ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক হয়২ ঘণ্টা আগে
মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্টে তৃতীয় প্রতিপক্ষ হিসেবে খেলছে বৃষ্টি। হুট করে নেমে আসছে বেরসিক বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টির কারণে ওভারের পর ওভার নষ্ট হচ্ছে। হাতে আছে কেবল এক দিন। বাংলাদেশ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল এমন অবস্থা থেকেও ম্যাচ জেতা সম্ভব বলে আশার কথা শুনিয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে