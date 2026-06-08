Ajker Patrika
ফুটবল

হঠাৎ ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে ডাক: বন্ধুরা আনলেন পাসপোর্ট, স্ত্রী গোছালেন লাগেজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ জুন ২০২৬, ১৮: ৩৬
হঠাৎ ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে ডাক: বন্ধুরা আনলেন পাসপোর্ট, স্ত্রী গোছালেন লাগেজ
বিশ্বকাপ স্বপ্ন পূরণ হয়েছে ২৬ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের। ছবি: সংগৃহীত

এদেরসনের জন্য ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে ডাক পাওয়ার বিষয়টি ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মৌসুম শেষে নিজের শহরে ছুটি কাটাচ্ছিলেন, বন্ধুদের সঙ্গে সময় উপভোগ করছিলেন। কিন্তু এক ফোনকলে বদলে যায় সবকিছু। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার আনন্দের পাশাপাশি শুরু হয় পাসপোর্ট আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড়ের হুড়োহুড়ি।

চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া ওয়েসলির বদলি হিসেবে রোববার আতালান্তার মিডফিল্ডার এদেরসনকে বিশ্বকাপ দলে ডাকেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে এই ডাক যে আসবে, তা নিজেও কল্পনা করেননি ২৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

মাতো গ্রোসো দো সুল অঙ্গরাজ্যের কাম্পো গ্রান্দেতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন এদেরসন। শনিবার রাতে তিনি মেক্সিকান ক্লাব টাইগ্রেসে খেলা ফুটবলার রোমুলোর বিয়ের অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক তালিকায় তাঁর নাম থাকলেও চূড়ান্ত দলে সুযোগ পাওয়ার আশা ছিল না বললেই চলে।

সেই কারণেই ছুটিতে যাওয়ার সময় পাসপোর্ট সঙ্গে নেননি তিনি। গুরুত্বপূর্ণ সেই নথি পড়ে ছিল রিও ডি জেনেইরোতে। রোববার সকালে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) থেকে ফোন আসে। জানানো হয়, ওয়েসলির পরিবর্তে জাতীয় দলে জায়গা পেয়েছেন তিনি।

প্রথমে আনন্দে ভেসে গেলেও দ্রুতই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় এদেরসনকে। জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে হলে অল্প সময়ের মধ্যেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। তাঁর বন্ধুরা পাসপোর্টটি সাও পাওলোতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেন, যেখান থেকে এদেরসনের নিউ জার্সির ফ্লাইট ধরার কথা। অন্যদিকে এই মিডফিল্ডারের স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়েন লাগেজ ও প্রয়োজনীয় পোশাক গোছানোর কাজে।

ডাক পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অভিনন্দন বার্তার স্রোত নামে। শত শত বার্তার জবাব দিতে দিতেই রোববার দুপুরে কাম্পো গ্রান্দে থেকে সাও পাওলোর উদ্দেশে রওনা হন এদেরসন। সেখান থেকে রাতেই যুক্তরাষ্ট্রের বিমানে ওঠার কথা ছিল তাঁর।

সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আজ ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন এদেরসন এবং বিকেলে অংশ নেবেন প্রথম অনুশীলনে। আগামী ১৪ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। সেই অভিযানে শেষ মুহূর্তের এই অপ্রত্যাশিত ডাক এদেরসনের ক্যারিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায় হয়েই থাকবে।

বিষয়:

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