Ajker Patrika
ক্রিকেট

জাকিরের সেঞ্চুরিতে জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
জাকিরের সেঞ্চুরিতে জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ
জাকির হাসানের সেঞ্চুরিতে ৮৫ রানে জিতল বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) চলতি মৌসুমে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন জাকির হাসান। আট ইনিংসের মধ্যে তিনটিতে পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। যাঁর মধ্যে একটি সেঞ্চুরিও রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটের এই ফর্মটা টেনে নিয়ে গেলেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও। তাঁর সেঞ্চুরিতে উড়ন্ত জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ইমার্জিং টিমস-জিম্বাবুয়ে ‘এ’ দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। জাকিরের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ৮৫ রানের বিশাল জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল স্বাগতিকেরা।

৩৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৬০ রানের জুটি গড়েন জিম্বাবুয়ে ‘এ’ দলের দুই ওপেনার ইনোসেন্ট কাইয়া ও ম্যাথু ক্যাম্পবেল। দশম ওভারের চতুর্থ বলে ইনোসেন্ট কাইয়াকে (২৬) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন আলিস আল ইসলাম।

ইনোসেন্ট কাইয়া-ক্যাম্পবেলের জুটিই জিম্বাবুয়ের ইনিংসে সর্বোচ্চ। সফরকারীদের ইনিংসে আর কোনো জুটি ৫০ পেরোয়নি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা জিম্বাবুয়ে ৪৮.৫ ওভারে ২৭৯ রানে গুটিয়ে গেছে। মাধেভেড়ের ৯৩ বলে ১১৬ রানের ইনিংস শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। ১৩ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন তিনি।

৪৯তম ওভারের শেষ বলে মাধেভেড়েকে ফিরিয়ে জিম্বাবুয়ের ইনিংসের ইতি টানেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। ছয় নম্বরে নেমে ইনিংসের শেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হয়েছেন মাধেভেড়ে। বাংলাদেশের রহনত দৌল্লা বর্ষণ, সামিউন বাশির রাতুল তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন। আলিস নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন খালেদ ও সাকলাইন। বাংলাদেশের ৮৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন জাকির। বাঁহাতি এই ওপেনার ৯৭ বলে ৯ চার ও ৫ ছক্কায় করেছেন ১১৯ রান।

বগুড়ায় আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিম্বাবুয়ে ‘এ’ দলের অধিনায়ক রয় কাইয়া। আগে ব্যাটিং করা বাংলাদেশের একটা পর্যায়ে স্কোর ছিল ৪০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৭২ রান। শেষ ১০ ওভারে স্বাগতিকেরা যেমন রান তুলেছে, তেমনি নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে। ৬ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান যোগ করায় বাংলাদেশের স্কোর হয়েছে ৫০ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৩৬৪ রান। জিম্বাবুয়ের আর্নেস্ট মাসুকু ১০ ওভারে ৭০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

পরশু বগুড়ায় সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ইমার্জিং-জিম্বাবুয়ে ‘এ’। শেষ ওয়ানডের জন্য ভেন্যু বদলাতে হবে দুই দলকে। ১৩ জুন রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে হবে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে।

বিষয়:

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