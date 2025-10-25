Ajker Patrika
মেসির দর্শনীয় গোল এবং রেকর্ডময় এক ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আরও একবার মায়ামির জয়ের নায়ক মেসি। আজ জোড়া গোল করেছেন এই ফরোয়ার্ড। ছবি: এক্স

লিওনেল মেসির গোল উৎসব যেন থামছেই না। ক্যারিয়ারের শেষদিকে এসেও প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল করে ব্যবধান গড়ে দিচ্ছেন আর্জেন্টাইন তারকা। এর সুফল পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির হয়ে আজও জোড়া গোলের দেখা পেয়েছেন মেসি। তার ব্যক্তিগত নৈপুন্যে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্রথম প্লে অফে ন্যাশভিলকে ৩–১ গোলে হারিয়েছে মায়ামি।

এর আগে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের শেষ ম্যাচে ন্যাশিভলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। ম্যাজিকাল ফিগার স্পর্শ করতে না পারলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই ক্লাবের বিপক্ষে দুইবার জালের দেখা পেলেন। মেসির দুই গোলের মধ্যে একটি ছিল চোখে লেগে থাকার মতো। হেডে অসাধারণ এক গোল করেন তিনি। এমন দিনে একটি রেকর্ডের দেখাও পেয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক।

চেজে স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই ন্যাশভিলকে চেপে ধরে মায়ামি। গোলের জন্যও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি তাদের। ১৯ মিনিটে ডি বক্সে লুইস সুয়ারেজের ক্রস পান মেসি। এরপর শরীর শূন্যে ভাসিয়ে দারুণ এক হেডে জাল কাঁপান। কিছুই করার ছিল না ন্যাশভিলের গোলরক্ষক জো উইলিসের। দুর্দান্ত ক্যারিয়ার হলেও বরাবরই হেডে গোল করার দিক থেকে পিছিয়ে মেসি। তবে ন্যাশভিলের বিপক্ষে এই হেড গোলের কথা আলাদভাবেই মনে রাখবেন মেসি ভক্তরা।

৬২ মিনিটে মায়ামির হয়ে ব্যবধান বাড়ান তাদেই আলেন্দে। যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন মেসি। তাতেই এমএলএসের সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ গোলের মালিক বনে গেলেন এই ফরোয়ার্ড; ৩৯ গোল। আগের রেকর্ডটি যৌথভাবে কার্লোস ভেলা ও ডেনিস বোয়াঙ্গার দখলে ছিল। এক পঞ্জিকাবর্ষে সমান ৩৮ গোল করেছিলেন তাঁরা। অন্তিম মুহূর্তে সান্ত্বনা খুঁজে নেয় ন্যাশভিল। সফরকারীদের হয়ে একটি গোলের শোধ দেয় হ্যানি মুখতার।

Google News Icon

এলাকার খবর
সাউথ এশিয়ান অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশের হতাশার দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৪ গুণিতক ৪০০ মিটারে অংশ নেওয়ার আগে বাংলাদেশের অ্যাথলেটরা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের রাঁচিতে আজ থেকে শুরু হয়েছে চতুর্থ সাউথ এশিয়ান সিনিয়র অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথম দিনে হতাশাই উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশের অ্যাথলেটরা। পদকের ধারে কাছেও যেতে পারেননি কেউ।

ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে পঞ্চম ও ষষ্ঠ হয়েছেন বাংলাদেশের আব্দুল মোতালেব ও মোহাম্মদ ইসমাইল। দুজনের টাইমিং ছিল ১০.৮৪ সেকেন্ড। মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ১২.৩৫ সেকেন্ড নিয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন সুমাইয়া দেওয়ান। শিরিন আক্তার বাদ পড়েন হিটেই।

গত আগস্টে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সামার অ্যাথলেটিকসে দূরপাল্লার দৌড়ে আলো ছড়ান রিনকী বিশ্বাস। কিন্তু রাঁচিতে ৫০০০ মিটারে সবার শেষে দৌড় শেষ করেন তিনি। ছেলেদের ৫ মিটার দৌড়ে আল আমিনও তেমন কিছু করতে পারেননি।

৪ গুণিতক ৪০০ মিটার মিক্সড রিলেতে ৩ মিনিট ৩৮.৩১ সেকেন্ড নিয়ে চতুর্থ হয় বাংলাদেশ।

Google News Icon

এলাকার খবর
বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

ক্রীড়া ডেস্ক    
আগামী মাসে বিগ ব্যাশের পর্দা উঠবে। ছবি: এক্স

বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল) খেলার সুযোগ পাচ্ছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। বিদেশি লিগে ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল সেটা তুলে নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যম।

কয়েক সপ্তাহ আগে বিদেশি লিগের জন্য এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিল পিসিবি। সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতেও বেশি সময় নিল না পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগ ব্যাশের নতুন আসরের জন্য সাতজন ক্রিকেটারদের এনওসি দিয়েছে পিসিবি। এরা হলেন বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহীন আফ্রিদি, হারিস রউফ, শাদাব খান, হাসান আলী ও হাসান খান। এনওসি নিয়ে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ইতোমধ্যে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এবং খেলোয়াড়দের আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে পিসিবি।

এনওসি পাওয়ায় বিগ ব্যাশে অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন বাবর। এই অভিজ্ঞ ব্যাটারকে দলে ভিড়িয়েছে সিডনি সিক্সার্সে। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের জন্য ‘বাবারিস্তান’ নামে একটি বিশেষ ফ্যান জোন তৈরি করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। আফ্রিদির ঠিকানা ব্রিসবেন হিট। এছাড়া রউফ মেলবোর্ন স্টার্স, শাদাব সিডনি থান্ডার, হাসান অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স এছাড়া রিজওয়ান ও হাসান খান মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে মাঠ মাতাবেন।

বিগ ব্যাশের ১৫ তম আসরের পর্দা উঠবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর। ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারী ফাইনাল দিয়ে টুর্নামেন্টির পর্দা নামবে। আসন্ন আসরে মাঠে গড়াবে ৪৪টি ম্যাচ।

Google News Icon

এলাকার খবর
ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৩৭
ব্যক্তিগত কারণে প্রথম রাউন্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবারের মতো জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) দল পেয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ। এই অঞ্চল থেকে যে কয়েকজন ক্রিকেটার বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত অন্যতম। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের পর ময়মনসিংহের সেরা ক্রিকেটার মানা হয় এই ব্যাটিং অলরাউন্ডারকে।

এরপরও এনসিএলে ময়মনসিংহের মূল স্কোয়াডে নেই মোসাদ্দেকের নাম। যেটা হতাশ করেছে ভক্তদের। কেন মোসাদ্দেককে মূল স্কোয়াডে রাখা হয়নি সেটা নিয়ে কৌতুহল তৈরি হয়েছে সবার মনে। আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক হাসিবুল হোসেন শান্ত জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে প্রথম রাউন্ডে খেলছেন না এই ক্রিকেটার।

শান্ত বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে মোসাদ্দেক এনসিএলের প্রথম রাউন্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আমি যতটুকু জানি সে ঢাকার বাইরে আছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলতে চেয়েছেন। এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।’

এনসিএলে ময়মনসিংহের নেতৃত্বে থাকছেন শুভাগত হোম। এক সময় জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ ছিলেন এই অলরাউন্ডার। সহ–অধিনায়কের দায়িত্বে আছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচিত মুখ আব্দুল মজিদ। এছাড়া দলে আছেন নাঈম শেখ, আবু হায়দার রনি, মারুফ মৃধা, শহিদুল ইসলাম, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, আইচ মোল্লা, রাকিবুল হাসানদের মতো ক্রিকেটাররা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক সিলেটের বিপক্ষে খেলতে নামবে শুভাগতরা।

একনজরে এনসিএলে ময়মনসিংহের স্কোয়াড: শুভাগত হোম চৌধুরী (অধিনায়ক), আবদুল মজিদ (উইকেটকিপার ও সহ-অধিনায়ক), মাহফিজুল ইসলাম রবিন, আইচ মোল্লা, নাঈম শেখ, আরিফুল ইসলাম, আল আমিন হোসেন, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, গাজী মোহাম্মদ তাজিবুল (উইকেটকিপার), রাকিবুল হাসান, আরিফ আহমেদ, আবু হায়দার রনি, মারুফ মৃধা, শহিদুল ইসলাম এবং আসাদুল্লাহ হিল গালিব।

স্ট্যান্ডবাই: মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, শাকিল হোসেন, খালিদ হাসান, ফাহিম হাসান

Google News Icon

এলাকার খবর
ভারতে বিশ্বকাপ, খেলবে না পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ২৩
নিরপেক্ষ ভেন্যু না পাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। ছবি: এক্স

ভারত ও পাকিস্তানের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে তারা একে অন্যের দেশে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এ পথে হেঁটেছে আইসিসি ও এসিসির মতো সংস্থা। তবে হকিতে সে সুবিধা না পাওয়ায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।

তামিলনাড়ুতে আগামী ২৮ নভেম্বর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। টুর্নামেন্ট শুরুর এক মাস আগে সরে দাঁড়াল পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তৈরি হওয়া শঙ্কা শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো।

বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলার আবেদন জানিয়েছিল পাকিস্তান, কিন্তু তাদের সে কথা রাখেনি এফআইএইচ। পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় বিকল্প দলের খোঁজে আছে বিশ্ব হকির নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

এফআইএইচ জানিয়েছে, ‘আমরা নিশ্চিত করছি যে, পাকিস্তান হকি ফেডারেশন আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে জানিয়েছে, তারা পুরুষদের জুনিয়র বিশ্বকাপে অংশ নেবে না। এই বিশ্বকাপে খেলার জন্য দলটি যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এখন পাকিস্তানের পরিবর্তে আরও একটি দলের নাম জানানো হবে।’

পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রানা মুজাহিদ বলেন, ‘বিশ্বকাপে আমরা আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে আমাদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। টুর্নামেন্টটি ভারতে হওয়ায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারছি না। এটা আমাদের খেলোয়াড়দের বিকাশের পথে অন্তরায়।’

ভারতের হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ সিং এখনো পাকিস্তানের প্রত্যাহার সম্পর্কে অবগত নন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে ভারত আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়নি। যদি পাকিস্তান অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তাদের জায়গায় কোন দল খেলবে, তা ঘোষণা করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের।

Google News Icon

এলাকার খবর
