Ajker Patrika
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ফুটবল

চোখে রক্ত নিয়েও খেলে যাচ্ছেন মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ জুলাই ২০২৬, ০৯: ২৩
চোখে রক্ত নিয়েও খেলে যাচ্ছেন মেসি
চোখে রক্ত নিয়েও খেলে যাচ্ছেন মেসি। ছবি: এক্স

কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার জন্য মাঠের লড়াইটা কঠিনই চলছে। সেই লড়াইয়ের মাঝেই আরেকটি অস্বস্তিকর মুহূর্তের মুখোমুখি হন লিওনেল মেসি। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর ডান চোখের পাশে কেটে রক্ত পড়তে দেখা যায়, যদিও ঘটনাটি রেফারি জোয়াও পেদ্রো সিলভা পিনেইরোর নজর এড়িয়ে যায়।

রিপ্লেতে দেখা যায়, মেসির ডান চোখের পাশ বেয়ে রক্ত ঝরছে। চোখের ওই অংশে অস্বস্তি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল আর্জেন্টাইন অধিনায়কের আচরণে। খেলা থামার এক ফাঁকে তিনি বারবার পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

পরে দ্বিতীয়ার্ধের হাইড্রেশন বিরতিতে আর্জেন্টিনা দলের চিকিৎসক এসে তাঁর চোখ পরীক্ষা করেন। তখন ডান চোখের চারপাশে ফোলাও দেখা যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়ার পর আবার মাঠে ফিরে খেলা চালিয়ে যান মেসি।

চোখে কাটা ও রক্তপাত সত্ত্বেও ম্যাচ ছেড়ে যাননি ৩৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। অস্বস্তি নিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালের বাকি সময় দলের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ১০৫ মিনিট শেষে ১–১ সমতায় রয়েছে আর্জেন্টিনা।

বিষয়:

লিওনেল মেসিফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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