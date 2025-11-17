হামজার জন্য হলেও জিততে হবে, বলছেন ভারতকে হারানোর নায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় স্টেডিয়ামে স্নায়ুক্ষয়ী উত্তেজনা। ১-১ স্কোরলাইনে খেলা চলছে সাডেন ডেথে। ঠিক তখনই বাঁ পায়ের দুর্দান্ত এক শটে হিম বাতাসে সোনালি সুবাস ছড়ালেন মতিউর মুন্না। গ্যালারি ফেটে পড়ল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। ২২ বছর পেরিয়ে গেলেও তেমন উপলক্ষ আর পায়নি বাংলাদেশ। হারাতে পারেনি ভারতকে।
সেই আক্ষেপ নিয়ে নতুন করে বুনতে হচ্ছে স্বপ্ন। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে কাল বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথের আরও একটি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামেই মতিউর রহমানের গোল্ডেন গোলে ২০০৩ সাফের সেমিফাইনালে শেষবার ভারতকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।
এর পর থেকে প্রতিবার ভারত ম্যাচ এলেই মনে পড়ে মুন্নাকে। গতকাল আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপে সাবেক এই ফুটবলারও খুলে দিলেন স্মৃতির ঝাঁপি। বাংলাদেশের হয়ে অর্ধশত ম্যাচ খেলে তাঁর গোল দুটি; যার একটিতে রয়েছে সোনালি প্রলেপ, ‘আমার ক্যারিয়ারের সেরা মুহূর্ত এটি। ওদের প্রেস করে বলটা নিয়ে সলো রান নিয়েছিলাম। সেখান থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল। এমন গোল যদি আমাকে হাজারবার চেষ্টা করতে বলে, তারপরও আর সম্ভব না। দর্শক সমর্থন ছিল, নিজের ভেতর একটা তাড়না ছিল। তাতেই হয়ে গেছে। কিছু কিছু বিষয় এ রকম থাকে। এটাই শেষ গোল্ডেন গোল। এরপর তো সেটা বন্ধই হয়ে গেছে। হয়তো আমার ভাগ্যেই ছিল।’
বাংলাদেশ আর ভাগ্যের সহায়তা পায়নি। ঘরের মাঠ হোক কিংবা বাইরে—ভারতের বিপক্ষে মাঠ ছাড়তে হয়েছে হার কিংবা ড্র নিয়ে। জয়ের হাসি আর হাসেনি বাংলাদেশ। ২২ বছর পর সেই দুঃখ এবার ঘুচবে বলে মনে করেন মুন্না। আর অন্য সবার মতো তাঁর মনেও আত্মবিশ্বাসের বারুদ জমিয়ে দিয়েছেন হামজা চৌধুরী। মুন্না বলেন, ‘আমরা সৌভাগ্যবান, হামজা আমাদের হয়ে খেলছে। এটা আমাদের অনেক বড় পাওনা। তাকে দেখে আরও অনেকে আসছে খেলতে। ম্যাচটা তার জন্য হলেও জিততে হবে।’
ঘরের মাঠ বলেই ভারতের বিপক্ষে জেতা কঠিন হবে না বলে মনে করেন মুন্না। তাঁর চোখে, ‘ভারতের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটা আমি দেখেছি। সেটা দেখার পর মনে হয়েছে, জেতা তেমন একটা কঠিন হওয়ার কথা না। যেহেতু ঘরের মাঠে খেলা, গ্যালারি পূর্ণ থাকবে।’
হামজার কাঁধে নেতৃত্বের ভার দেখতে চান মুন্না, ‘আমার মনে হয়, অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ড হামজার হাতে দিলে ভালো হয়। তাতে হামজা আরও দায়িত্ব নেবে, সবাই তার কথা শুনবে। এটা তো কোচের সিদ্ধান্ত, কোচ কীভাবে কী করবেন, সেটা তিনিই বলতে পারবেন।’
প্রবাসী ফুটবলাররা প্রশংসায় ভাসলেও মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখছেন স্থানীয় ফুটবলাররা। মুন্না মনে করেন, জিততে হলে হামজাকে কেন্দ্র করেই খেলতে হবে। বললেন, ‘আমাদের স্থানীয় যারা এখানে আছে, যদিও সবাই বাংলাদেশি, তবু তারা যদি হামজাকে সহায়তা করে, এই ম্যাচ জেতা তেমন একটা কঠিন হবে না। হামজা আসায় ধরে নিচ্ছে, আমরা ওই মানের হয়ে গেছি। হামজাকে সহায়তা করে শুধু নিজের দায়িত্বটা পালন করলেই হয়।’
ভারত ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেপালের বিপক্ষে ঘরের মাঠে শেষ মুহূর্তের গোলে ২-২ গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ। এমন ভুল করলে ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না। মুন্না বলেন, ‘হামজা-শমিত দুজনে মিলে তো আর ১১ জনের খেলা খেলে দেবে না। এটা ডিফেন্স লাইনের দুর্বলতা। ওরা অমনোযোগী হয়ে যায় কিছু কিছু সময়। শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।’
ফুটবল ছাড়ার পর ফুটবল অঙ্গনে আর নিয়মিত দেখা যায় না মুন্নাকে। নিজের ব্যবসায় কাটাচ্ছেন ব্যস্ত সময়। এর মধ্যেও কাল মাঠে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। হয়তো তাঁর মতো আরেক মুন্নাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য।
২০০৫ সালের ২৬ মে লর্ডসে অভিষেক হওয়া বেবি-ফেসের সেই মুশফিকুর রহিম বিশেষ এক মুহূর্তের অপেক্ষায়। ২০ বছর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের মুশফিক খেলে ফেলেছেন ৯৯ টেস্ট। পরশু মুশফিক যখন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট খেলতে নামবেন, পূর্ণ হবে টেস্ট ম্যাচের সেঞ্চুরি। ১০০ টেস্ট খেলা বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ক্রিকেটার হবেন তিনি। দেড় শ বছরের টেস্ট ইতিহাসে ১০০ টেস্ট খেলা ক্রিকেটারের সংখ্যা মাত্র ৭৮ জন।
মুশফিকের এই বিশেষ মুহূর্ত দেখার জন্য মাঠে উপস্থিত থাকবেন তাঁর বাবা ও মা। বাবা মাহবুব হামিদ নিয়মিতই দেশে-বিদেশে ছেলের খেলা দেখে থাকেন। তবে পরশু শুরু মিরপুর টেস্টের তাৎপর্য তাঁর কাছে অন্যরকম। গতকাল আজকের পত্রিকাকে মাহবুব বলেন, ‘আমি ও তার মা থাকব মাঠে। উপস্থিত থাকতে পারে তার স্ত্রী-সন্তানেরাও। আমরা তার বাবা-মা মাঠে উপস্থিত থেকে ছেলের গৌরবময় মুহূর্ত দেখব ইনশা আল্লাহ।’
মুশফিকের শততম টেস্ট খেলা উপলক্ষে বিসিবির কিছু উদ্যোগ থাকছে। তবে তারা এখনো পরিষ্কার করেনি দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটারের বিশেষ মুহূর্ত কীভাবে রাঙানো হবে। গতকাল ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম আজকের পত্রিকাকে বললেন, ‘অবশ্যই মুশফিকের সম্মান জানাব আমরা। যেদিন খেলা হবে, আমরা উদ্যাপনও করব। কারণ, আমাদের দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সে ১০০ টেস্ট খেলতে যাচ্ছে। কিছু পরিকল্পনা আছে আমাদের। এখনই বলতে চাচ্ছি না, কিছুটা রহস্য রাখছি। তবে তাকে যোগ্য সম্মান দেব। সেটা ম্যাচের কোন সময়ে দেওয়া হবে, ম্যাচ রেফারির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব।’
শৃঙ্খলা, নিবেদন, পরিশ্রম, সততা—সবকিছুর মিশ্রণে মুশফিককে পরিণত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটারে। তিন সংস্করণের এই যুগে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অন্যরকম। ২০ বছর ধরে তাই মাথায় টেস্টের ব্যাগি গ্রিনটা পরে খেলেন। যে টুপি তাঁর পরিশ্রম, নিবেদন আর অসংখ্য কীর্তির সাক্ষী। বাংলাদেশ ক্রিকেটে ব্যাগি গ্রিনের প্রচলনটা সেভাবে নেই। যদিও এখনো পর্যন্ত যে ৮৭ ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেক হয়েছে, প্রত্যেকেই একটি করে ব্যাগি গ্রিন টুপি পেয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগই মাঠে ব্যবহার করেন না, সযত্নে তুলে রাখেন শোকেসে। একজন অবশ্য ব্যতিক্রম—মুশফিকুর রহিম।
টেস্ট টুপি নিয়ে মুশফিক একবার এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, ‘টেস্টের মর্যাদাই অন্য রকম। যতগুলো টেস্ট খেলি, এই আফসোস যেন না থাকে সেটার জন্য এটি পরি। টুপিটা পরলে আমার কাছে অন্য রকম ভালো লাগা কাজ করে। যত পুরোনো হবে, নোংরা হবে, যত ঘামের দাগ থাকবে, ততই মনে হবে, কিছু একটা হয়তো করেছিলাম।’
মুশফিকের শততম টেস্ট দেখার অপেক্ষায় বাংলাদেশ, শুনে গতকাল তাঁর সংক্ষিপ্ত বার্তা, ‘ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ মালিক।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবারের মতো লাল কার্ড দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে পর্তুগালের শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়া খেলতে অব্য অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। বিস্ফোরক এক জয়ে কেটেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।
২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কাটতে পর্তুগালের সমীকরণ ছিল বেশ সহজ। আর্মেনিয়াকে হারালেই সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট কাটবে পর্তুগিজরা। পোর্তোর দো দ্রাগাও স্টেডিয়ামে আজ হলো এমনটাই। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আর্মেনিয়াকে ৮-১ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল।
ম্যাচের ৭ মিনিটে রেনাতো ভিগার গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। সেট পিস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন ভিগা। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) দেখে পর্তুগিজ ডিফেন্ডারের গোলের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সমতায় ফিরতে বেশি সময় লাগেনি আর্মেনিয়ার।
১৮ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন আর্মেনিয়ার মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো স্পার্তসিয়ান। সমতায় ফেরার পর শুধু গোলই হজম করে গেছে আর্মেনিয়া। প্রথমার্ধ পর্তুগাল শেষ করেছে ৫-১ গোলে এগিয়ে থেকে। যেখানে ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। ২৮ মিনিটে গোল করেন গনসালো রামোস। ৩০ ও ৪১ মিনিটে গোল করেন জোয়াও নেভেস। যার মধ্যে তাঁর (নেভেস) দ্বিতীয় গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফার্নান্দেজ।
দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের বন্যা অব্যাহত রেখেছে পর্তুগাল। ৫১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ফার্নান্দেজ। হ্যাটট্রিকটা তিনি পেয়েছেন ঠিক ২১ মিনিট পরেই। ৭১ মিনিটে আর্মেনিয়ান ডিফেন্ডার সার্জেই মুরাদিয়ান ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন। ভিএআর দেখে পর্তুগালকে পেনাল্টি দেওয়া হয়। স্পটকিক থেকে হ্যাটট্রিক আদায় করে নেন ফার্নান্দেজ। ৮১ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেছেন তাঁর সতীর্থ নেভেস।
ফার্নান্দেজ, নেভেসের জোড়া হ্যাটট্রিকে ৮-১ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। তবে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে একগাদা গোল দিয়েও যে পেট ভরেনি পর্তুগিজদের। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে আর্মেনিয়ার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও। শেষ পর্যন্ত ৯-১ গোলের বিশাল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পর্তুগিজরা। তাতে করে নবমবারের মতো বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে পর্তুগাল। যার মধ্যে ২০০২ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত টানা সাত বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে ইউরোপ মহাদেশের এই দলটি। যার মধ্যে সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালেই থেমে যায় পর্তুগিজদের পথচলা।
ঘরের মাঠে ভারত সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত খেললেও সেটা সীমিত ওভারের দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। এই দুই সংস্করণে ভারতকে তাদের মাঠে হারানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু যখন টেস্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন অনেকটা পিছিয়েই থাকছে ভারত। ঘরের মাঠে ভারতের এমন হতশ্রী অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন।
এক বছরে টেস্টে ভারতের অন্যতম বাজে এক অধ্যায় হয়ে রইল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আজ তিন দিনে শেষ হওয়া ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৯৩ রানে গুটিয়ে গেছে ভারত। তাতে ইডেনে সবচেয়ে কম রানের লক্ষ্য দিয়ে জেতার রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩০ রানে হারের পরই ভারতের গত এক বছরে ঘরের মাঠে টেস্টের পারফরম্যান্স নিয়ে শুরু হয় আলাপ-আলোচনা। গত বছরের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে ভারত নিজেদের মাঠে ছয় টেস্ট খেলে জিতেছে দুটি। হেরেছে চার ম্যাচ। এই চার ম্যাচের মধ্যে রয়েছে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত বছর টেস্ট সিরিজে ভারত নিজেদের মাঠে ‘স্পিনিং ট্র্যাক’ বানিয়ে ধরা খেয়েছিল। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর ভারতকে ধুয়ে দিয়েছেন ওয়াসিম জাফর। একই সঙ্গে ভারতকে তরিকা বদলাতে বলছেন জাফরও। ভারতের সাবেক এই ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমরা নিউজিল্যান্ড সিরিজের হার থেকে মনে হয় কিছু শিখিনি। এ ধরনের পিচে আমাদের স্পিনার আর প্রতিপক্ষের স্পিনারদের মধ্যে পার্থক্য অনেক কমে যায়। সেই ক্ল্যাসিক ভারতীয় পিচে ফিরতে হবে। ২০১৬-১৭ মৌসুমে যখন ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড সফর করেছিল, ভারতে এমন উইকেট ছিল। কোহলি ছিল তখন অধিনায়ক।’
ভারত ৩০ রানে হারের পর তোপের মুখে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জী। সুজনকে যখন সবাই ধুয়ে দিচ্ছেন, তখন যেন তাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সাংবাদিকদের গম্ভীর বলেন, ‘ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম আমরা। কিউরেটর অনেক সাহায্য করেছেন। ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। এ ধরনের উইকেটে আপনি অবশ্যই রান করতে পারবেন। আমার মতে, অসম বাউন্স বেশি ছিল। স্পিনার-পেসার সবার জন্যই প্রযোজ্য। ১২৪ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল।’
শুবমান গিল প্রথম ইনিংসে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ভারতের দুই ইনিংসেই ৯ উইকেট পড়ার পর ইনিংস শেষ হয়েছে। ৩৮ উইকেটের মধ্যে স্পিনাররা নিয়েছেন ২২ উইকেট। পেসাররা পেয়েছেন ১৬ উইকেট। যাঁদের মধ্যে দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সায়মন হারমার। ইরফান এক্সে লিখেছেন, ‘ঘূর্ণি উইকেটে স্পিন খেলতে যে দক্ষতা লাগে, সেটা অবশ্যই কমে গেছে। সফট হ্যান্ড, কবজির কাজের দক্ষতার যে অভাব রয়েছে, সেটা ভারতের ব্যাটিংয়ে বোঝা গেছে।’ ভারত গত এক বছরে নিজেদের মাঠে যে দুই টেস্ট জিতেছে, দুটিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। দুটিই হয়েছে এ বছরের অক্টোবরে। যার মধ্যে আহমেদাবাদে ভারত জিতেছে ইনিংস ও ১৪০ রানে।
২০২৫ বিপিএলে সাইফ হাসান খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবারের বিপিএলে তিনি খেলবেন ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে। তবে তিনি দল বদলালেও শাকিব খানের দল কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। এবারও তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের সত্ত্বাধিকারী হিসেবেই আছেন।
বাংলাদেশের সিনেমা জগতের অন্যতম তারকা শাকিব খানের ঢাকার সবশেষ বিপিএলে ভরাডুবি হয়েছে। সেই ঢাকা এবার দলে ভিড়িয়েছে সাইফ হাসানকে। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।পরবর্তীতে আফগানিস্তান সিরিজেও ঝড় তুলেছেন তিনি। শাকিব খানের দলে নাম লেখানোর পর আজ গণমাধ্যমকর্মীদের কৌতূহল ছিল, সাইফের সঙ্গে জনপ্রিয় এই অভিনেতার কী কথা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাইফ বলেন,‘শাকিব খানের সঙ্গে কথা হয়েছে সাইনিংয়ের দিন। গুডলাক জানিয়েছেন। আশা করি ঢাকা দলের জন্য ভালো কিছু করতে পারব।’
রশিদ খান, মোহাম্মদ নবি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো আফগান তারকা ক্রিকেটাররা আইপিএলসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সেই অর্থে বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ মেলে না। যদিও সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএলে কাঁপিয়েছেন। ইদানীং রিশাদ হোসেন বাইরের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এ বছরের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ৭ ম্যাচে ৯.৩৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা প্রসঙ্গে সাইফ আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। আজ সাংবাদিকদের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন,‘আমাদের খেলার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দেখতে পারেন আফগানিস্তানের সবাই অনেক প্রতিষ্ঠিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। আমাদের বেশ কিছু ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত হচ্ছে। এটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। আবুধাবি টি-টেন লিগ খেলে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রস্তুতি ভালো হবে বলে মনে করেন সাইফ। বাংলাদেশের ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘বিসিবির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তারা এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের কারণে পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে পারব না। অর্ধেক এনওসি দিয়েছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে ভালো অনুশীলন হবে।’
সাইফ বর্তমানে দারুণ ছন্দে থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। এ বছরের আগস্টে নেদারল্যান্ডস সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে প্রায় দুই বছর পর ফিরলেন তিনি। প্রত্যাবর্তনের পর দারুণ ছন্দে ২৭ বছর বয়সী এই ব্যাটার। এরই মধ্যে তাঁর ওয়ানডেতেও অভিষেক হয়েছে।
সাইফের এত দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের রহস্য তাহলে কী—কথা প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্যাম্পের কথা উল্লেখ করেছেন। ২৭ বছর বয়সী এই ওপেনার বলেন, ‘সবাই সাহায্য করেছে। বিসিবির ক্যাম্পেই তো ছিলাম। বাবুল স্যার, সোহেল স্যারের সঙ্গে ছিলাম। মাস্কোতে অনুশীলন করেছি সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে। যেখানে সুযোগ পাই, নিজেকে উন্নতির চেষ্টা করছি। আসলে নিজের কোচ নিজে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।’
২০২১ সালের সাইফের সঙ্গে বর্তমান সাইফের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে তিনি জানালেন, এখনো তাঁর অনেক দুর্বলতা রয়েছে। আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘দুর্বলতা বলতে এখনো অনেক জায়গায় রয়েছে। নিজের স্পিরিট নিয়ে খেলার চেষ্টা করি। যেটা শক্তির জায়গা, সেটা নিয়ে ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করি। আগে কী হয়েছে, সেটা নিয়ে ভাবি না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বর্তমানে থাকার চেষ্টা করি।’
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিম। মুশফিক বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন সাইফ। আজ গণমাধ্যমকে সাইফ বলেন, ‘অবশ্যই অনুপ্রেরণার। তার কাজের নীতিসহ সব কিছুই অনেক বড় অনুপ্রেরণার বিষয়। তাঁর পরিসংখ্যান সেটা বলে। আশা করি ভালো একটা শেষ হবে মুশফিক ভাইয়ের। মুশফিক ভাইয়ের জন্য শুভকামনা। আজকেও দেখা হয়েছে জিমে। ইনশা আল্লাহ মুশফিক ভাইয়ের ভালো একটা শেষ হবে।’
১৮ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হবে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। এদিকে ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও ২৯ নভেম্বর হবে এই মাঠে। মিরপুরে ২ ডিসেম্বর হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
