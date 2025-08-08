চীন সফর বাতিল করল আর্জেন্টিনা, নতুন প্রতিপক্ষ কারা

ক্রীড়া ডেস্ক
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল অক্টোবরে চীন সফরে যেত। কিন্তু সফরটি শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেছে বলে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র সফরে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলবেন লিওনেল মেসিরা।
আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম মুন্দো আলবিসেলেস্তের গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে আর্জেন্টিনার চীন সফর বাতিল হওয়ার কথা। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘৮ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে আর্জেন্টিনা দল চীন সফর করত। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। শিকাগোতে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলবে লিওনেল স্কালোনির দল।’
২০২৬ বিশ্বকাপে লাতিন আমেরিকার দল হিসেবে সবার আগে জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ আলবিসেলেস্তেরা খেলবে সেপ্টেম্বরে। এস্তাদিও মাস মনুমেন্তালে ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ভোর সাড়ে পাঁচটায় মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। পরের ম্যাচে স্কালোনির দল খেলবে স্বাগতিক ইকুয়েডরের বিপক্ষে। ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় শুরু হবে ইকুয়েডর-আর্জেন্টিনা।
বাছাইপর্ব শেষে ইকুয়েডর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ধরবে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। আর্জেন্টিনার টিওয়াইসি স্পোর্টসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ৮ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে হবে মেক্সিকো-আর্জেন্টিনা ম্যাচ। অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র সফরে দুটি ম্যাচ খেলার কথা আর্জেন্টিনার। দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ কারা, সেটা খুব শিগগিরই জানানো হবে। মেক্সিকো-আর্জেন্টিনা ম্যাচের তারিখও জানা যাবে তখন। আর্জেন্টিনার আরেক সংবাদমাধ্যম ‘ক্লারিন’ জানিয়েছে, চীন সফর আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক ঠিকই। তবে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবলে খেলা জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের জন্য সেটা বেশ অস্বস্তিদায়ক। কোচ লিওনেল স্কালোনি ও এএফএ প্রধান ক্লদিও তাপিয়া তাই চীন সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো সবশেষ মুখোমুখি হয়েছিল ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে। লুসাইল স্টেডিয়ামে ‘সি’ গ্রুপের সেই ম্যাচে মেক্সিকোকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসি ও এনজো ফার্নান্দেজ একটি করে গোল করেছিলেন। বিশ্বকাপের ফাইনালও আর্জেন্টিনা খেলেছিল লুসাইলে। ফ্রান্সের বিপক্ষে ধ্রুপদী ফাইনাল জিতে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল আলবিসেলেস্তেরা। মেসিও তাঁর পরম আরাধ্য বিশ্বকাপ জিতেছিলেন।
