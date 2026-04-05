সুলিভান ব্রাদার্সের চোখে বাংলাদেশের ফুটবল সমর্থকেরা বিশ্বসেরা

মিঠু চৌধুরীর দলের অসাধারণ নৈপুণ্যে সাফ অনূর্ধ্ব ২০ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। মালদ্বীপে টানা কয়েক দিন ধরে চলা টুর্নামেন্টে খেলোয়াড়দের খুব কাছ থেকে সমর্থন দিয়ে গেছেন বাংলাদেশি ভক্তরা। প্রতি ম্যাচেই গ্যালারিতে লাল সবুজের ভক্তদের আধিক্য ছিল।
এমনকি দেশে ফেরার পরও বয়সভিত্তিক সাফজয়ী ফুটবলারদের নিয়ে আনন্দে মেতেছিল ভক্তরা। ভক্তদের এমন ফুটবলপ্রীতি নজর এড়ায়নি ডেকলান সুলিভানের। এ দেশের ভক্তদের বিশ্বের সেরা বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই ফুটবলার।
বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হলেও সাফ অনূর্ধ্ব ২০ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে খুব একটা মাঠে নামার সুযোগ পাননি ডেকলান; মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তাও আবার বদলি হিসেবে। মিনিট পেয়েছেন খুব কম। এই সময়েই নিজেকে প্রমাণ করেছেন ডেকলান। নিয়মিত একাদশে সুযোগ না হলেও বাংলাদেশের সাফল্য এই তরুণ ফুটবলারও বেশ উচ্ছ্বসিত।
দলের সঙ্গে দেশে ফেরার পর হাতিরঝিলের অ্যাম্ফিথিয়েটারে সংবর্ধনায় ডেকলান বলেন, ‘আমি বাংলা খুব ভালো বলতে পারি না। তবে শুধু সমর্থকদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দিতে চেয়েছি। অনলাইনে আপনারা যে সমর্থন দিয়েছেন, মালদ্বীপে যারা আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন—সবকিছু সত্যিই অনন্য। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সমর্থকরাই বিশ্বের সেরা। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’
বাংলাদেশের শিরোপা জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন রোনান সুলিভান। টুর্নামেন্টে নিজে দুই গোল করার পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্ট করেছেন। ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে টাইব্রেকারে পানেনকা শটে বাংলাদেশের হয়ে শেষ গোলটি করেন এই ফরোয়ার্ড। দেশে ফিরে পাকিস্তান, নেপাল, ভারতের খেলোয়াড়দের তাচ্ছিল্যের জবাব দিলেন তিনি।
রোনান বলেন, ‘পাকিস্তানের কী খবর? নেপালের কী খবর? ভারতের কী খবর? তারা জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা যদি জিততে না পারি তাহলে কী হবে? এখন মনে হচ্ছে, আর কখনো এমন প্রশ্ন শুনতে হবে না।’
