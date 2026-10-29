সাফ খেলতে ঢাকায় শমিত সোম

সাফ খেলতে ঢাকায় শমিত সোম
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ দলে যোগ দিতে আজ ঢাকায় পৌঁছেছেন শমিত সোম। কানাডাপ্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে ঘিরে আগ্রহ থাকলেও আপাতত তাঁর চোখে অনুশীলনে ফেরা ও পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ। আজ অবশ্য জাতীয় দলের অনুশীলন নেই। খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিতেই অনুশীলন থেকে বিরতি দিয়েছেন কোচ টমাস ডুলি।
গত ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের সাফ প্রস্তুতি। এরপর জাতীয় স্টেডিয়ামে টানা তিন দিন অনুশীলন করেছে দল। প্রথম দিন ফ্লাডলাইটের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল ফুটবলারদের। আগামীকাল থেকে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা শমিতের।
তবে হাঁটুর চোট পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি এই মিডফিল্ডার। এখনো সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন তিনি। ফলে সাফের আগে অনুশীলনে তাঁর অংশগ্রহণ এবং ম্যাচ খেলার জন্য কতটা প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেন, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
শমিত বর্তমানে খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় স্তরের ক্লাব নিউইয়র্ক কসমসে। কানাডার জাতীয় দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের হয়ে খেলার অনুমতি পাওয়ার পর একই বছরের জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অভিষেক হয় তাঁর।
আগামী ৫ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে সাফ অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে রাত আটটায়। গ্রুপ পর্বে স্বাগতিকদের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচ ১১ নভেম্বর, একই সময়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।