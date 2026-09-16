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ফুটবল

মাদ্রিদ ডার্বির আগে ভিনিসিয়ুসের হুংকার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ২৯
মাদ্রিদ ডার্বির আগে ভিনিসিয়ুসের হুংকার
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ছবি: সংগৃহীত

এলচের বিপক্ষে বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েও গোলের দেখা পাননি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তবে সেই ব্যর্থতা ব্রাজিলিয়ান তারকার আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলেনি। আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে গোলখরা কাটানোর প্রত্যয় জানিয়ে প্রতিপক্ষকে একরকম হুঙ্কারই দিয়েছেন তিনি।

লা লিগার ষষ্ঠ রাউন্ডে এলচেকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচে একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করলেও সেগুলো কাজে লাগাতে পারেননি ভিনিসিয়ুস। ফলে গোল বা অ্যাসিস্ট ছাড়াই মাঠ ছাড়তে হয়েছে এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারকে।

ম্যাচের ৬৮ মিনিটে কোচ জোসে মরিনিও ভিনিসিয়ুসকে তুলে নেন। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে কার্লোস এস্পির গোলে জয় নিশ্চিত করে রিয়াল মাদ্রিদ।

মৌসুমের প্রথম মাদ্রিদ ডার্বিতে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে আতলেতিকোর আতিথেয়তা নেবে রিয়াল। এলচের বিপক্ষে জয়ের পর মাদ্রিদ ডার্বি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন ভিনিসিয়ুস। তিনি লিখেছেন, ‘শিগগিরই আমি গোলে ফিরে আসব। আমি এতগুলো সুযোগ নষ্ট করে যেতে পারি না। রোববার আরও কিছু আসছে, হালা মাদ্রিদ।’

এলচের বিপক্ষে গোল করতে না পারলেও ভিনিসিয়ুস আক্রমণে সক্রিয় ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিলেন। এবার আতলেতিকোর বিপক্ষে সেই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে জালে বল পাঠাতে চান তিনি। নিজের কথাতেই সেই আত্মবিশ্বাসের জানান দিলেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার।

বিষয়:

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