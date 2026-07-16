আর্জেন্টিনার ফুটবলারকে চড় মেরেছেন বেলিংহাম

আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল শুরুর তৃতীয় মিনিটেই লিওনেল মেসির সঙ্গে তর্কে জড়ান জুড বেলিংহাম। ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষের ফুটবলার ভালেনতিন বার্কোর ঘাড়ে চড় মারতে দেখা যায় তাঁকে। সব মিলিয়ে দলের হারের দিনে আচরণজনিত কারণে সমালোচিত নাম হয়ে থাকলেন বেলিংহাম।
ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা পর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে সেই ঘটনার পেছনের কারণ জানা যায়। ভিডিওটি ধারণ করেছিলেন গ্যালারিতে থাকা এক দর্শক। ভিডিওতে দেখা যায়, এনসো ফার্নান্দেস আর্জেন্টিনাকে ম্যাচে ফেরানোর পর বদলি বেঞ্চ থেকে উচ্ছ্বাস নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন বার্কো। এ সময় বিমর্ষ হয়ে থাকা ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের খুব কাছ দিয়ে যান তিনি।
দৌড়ানোর সময় প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সামনে দিয়েই গোল উদযাপন করতে দেখা যায় বার্কোকে। এক পর্যায়ে ইংল্যান্ডের এক ফুটবলার তাঁকে ধাক্কাও দেন। সেখানে ছিলেন কয়েকজন ইংলিশ খেলোয়াড়। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন বেলিংহাম, যাঁকে ভিডিওতে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে দেখা যায়। রিয়াল মাদ্রিদ তারকার কয়েক মিটার দূর দিয়ে দৌড়ে চলে যান বার্কো।
অফিসিয়াল সম্প্রচারে এই অংশটি না থাকায় দর্শকেরা কেবল ম্যাচ শেষে বেলিংহামের চড় মারা, ওতামেন্দির হস্তক্ষেপ এবং দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বাক্যবিনিময়ই দেখতে পেয়েছিলেন। তবে নতুন এই ভিডিও প্রকাশের পর বেলিংহামের ক্ষোভের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
বেলিংহামের এমন আচরণের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। এই সংঘর্ষ নিয়ে আর্জেন্টিনা দলের পক্ষ থেকেও কোনো মন্তব্য করা হয়নি।
আর্জেন্টিনার ম্যাচ মানেই যেন আইশোস্পিডের (স্পিড) জন্য নতুন করে ট্রলের উপলক্ষ। বিশ্বকাপজুড়ে লিওনেল মেসির দলের প্রতিপক্ষকে সমর্থন করে আসা জনপ্রিয় এই মার্কিন ইউটিউবার এবারও ব্যতিক্রম হননি। তবে ইংল্যান্ডকে সমর্থন করেও শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়েছে তাঁকে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয়কে পাশ কাটিয়ে সামনে উঠে এসেছে লিওনেল মেসি ও জুড বেলিংহামের তর্কে জড়ানোর ঘটনা। ম্যাচের শুরুতেই মুখোমুখি অবস্থান নিতে দেখা যায় তাঁদের। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি।২ ঘণ্টা আগে
সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ফল নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর উদযাপনের মাঝেই সামনে আসে এক মজার ঘটনা। গোলপোস্টের কাছে পড়ে থাকা একটি পানির বোতল হাতে নিয়ে আর্জেন্টাইন উইঙ্গার নিকো গঞ্জালেস আবিষ্কার করেন, সেটি আসলে ইংল্যান্ডের গোলকিপ৩ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ৪০ দিনের ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হচ্ছে ১৯ জুলাই। নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। এমনকি ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র ভেন্যুর ঘাস সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। যা ফিফা মোটা অঙ্কের টাকায় বিক্রি করছে বলে জানা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে