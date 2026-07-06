Ajker Patrika
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ফুটবল

পেনাল্টি পেয়েও গোল করতে পারল না ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ০২: ১৯
পেনাল্টি পেয়েও গোল করতে পারল না ব্রাজিল
পেনাল্টি মিস করেছেন ব্রুনো গিমারেস। ছবি: এএফপি

ম্যাচের শুরুতে ভিএআরের সহায়তায় পেনাল্টি পেয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল ব্রাজিল। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

নিউ জার্সিতে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে নবম মিনিটে মাথিয়াস কুনিয়াকে বক্সের মধ্যে ফেলে দেন নরওয়ের ডিফেন্ডার ক্রিস্টোফার আজের। প্রথমে খেলা চালিয়ে যেতে বললেও পরে ভিএআরের আহ্বানে রিপ্লে দেখে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি।

১৩ মিনিটে স্পটকিক নিতে যান ব্রুনো গিমারেসস। ব্রাজিলের মিডফিল্ডারের বাঁ দিক লক্ষ্য করে নেওয়া শট দারুণ দক্ষতায় ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন নরওয়ের গোলরক্ষক অরইয়ান নিল্যান্ড। ফলে নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট করে হতাশ হতে হয় ব্রাজিলকে।

এর আগে দ্বিতীয় মিনিটেই বল জালে পাঠিয়েছিল নরওয়ে। তবে আলেক্সান্ডার সোরলথ অফসাইডে থাকায় গোলটি বাতিল হয়। এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে নিজেদের দিকে টানলেও পেনাল্টি থেকে গোল করতে না পারায় ব্রাজিল এখনও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করল।

১৩ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচে গোলশূন্য সমতা বিরাজ করছে।

বিষয়:

ব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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