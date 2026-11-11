টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপপর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়। প্রথম ম্যাচে ভুটানকে হারিয়ে এরই মধ্যে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করেছে স্বাগতিকেরা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮টা, সরাসরি
ভারত-মালদ্বীপ
বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ক্রিকেট
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৩য় দিন
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী বিগ ব্যাশ
স্কর্চার্স-থান্ডার
বেলা ২টা ১০ মিনিট, সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া