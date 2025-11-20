Ajker Patrika
ফুটবল

হামজাদের আনন্দের মাঝে আছে সংশয়ও

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৩
ভারতকে ২২ বছর পর হারিয়ে হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়াদের উদযাপন। ছবি: ফেসবুক
ভারতকে ২২ বছর পর হারিয়ে হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়াদের উদযাপন। ছবি: ফেসবুক

দেয়ালচিত্রে বদলে গেছে বাফুফে ভবনের চেহারা। গতকাল ‘হোম অব ফুটবল’ ছিল নীরবতায় ঢাকা। টানা দুটি ম্যাচ, বিশেষ করে ভারত ম্যাচ আয়োজনের ধকল কাটিয়ে উঠতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছিলেন ছুটিতে। ২২ বছর পর পাওয়া জয়ে সবার মনে বইছে আনন্দের স্রোত।

বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে এক বিশেষ দিন হয়ে থাকবে ১৮ নভেম্বর। শেখ মোরসালিনের গোলে ১-০ ব্যবধানের অবিস্মরণীয় জয়ে রাতে কেক কেটে, নেচে-গেয়ে উদ্‌যাপন করেন ফুটবলাররা। অধিকাংশ ফুটবলার রাতেই ছেড়েছেন হোটেল। হামজা চৌধুরী সকালে রওনা দিয়েছেন ইংল্যান্ডের পথে। কানাডা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ না থাকায় এই ফাঁকে শমিত সোম ছুটে গেছেন শ্রীমঙ্গলে। ফুটবলার হিসেবে এবারই প্রথম গ্রামের বাড়ি গেলেন তিনি।

দুই দিন পেরিয়ে গেলেও জয়ের রেশ এখনো কাটেনি। ম্যাচে বাংলাদেশ হয়তো সেভাবে গোছানো খেলাটা খেলতে পারেনি। তবে ফুটবলে জয়ই শেষ কথা। জয় দিয়ে বছর শেষ করতে পারার তৃপ্তি হয়তো বলে বোঝানো যায় না। সেই রেশ তখনই হতাশায় মোড় নেবে, যখন প্রশ্ন করা হবে, বছরটা কেমন হলো বাংলাদেশের।

হয়তো বলতে পারেন, হামজা এসেছেন, শমিত এসেছেন, দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ার এসেছে। মানুষ এখন জাতীয় দল নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, আগ্রহ বাড়িয়েছে। কিন্তু তেতো হলেও সত্যি, হামজা-শমিতদের নিয়েও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। এই বছর আটটি ম্যাচ খেলে জয় এসেছে শুধু ভারত আর তুলনামূলক দুর্বল ভুটানের বিপক্ষে। নেপালকেও দুবারের দেখায় পারেনি হারাতে।

নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখানো প্রবাসী ফুটবলাররা হয়ে উঠছেন ফুটবলের আশার প্রতীক। এই নীতি শুধু বাংলাদেশই নয়, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। কেপ ভার্দের কথাই ধরুন না। কজনই-বা চিনত প্রায় ৬ লাখ জনসংখ্যার ছোট দেশকে। অথচ বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের ঘাড়ে চরে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে নাম লিখিয়েছে তারা। ভারত পর্যন্ত বাংলাদেশকে দেখে নিজেদের নীতি বদলেছে। বিশ্বকাপে না হোক, হামজা-শমিতদের নিয়ে অন্তত এশিয়ান কাপে খেলার স্বপ্ন তো দেখতেই পারে বাংলাদেশ। ১৯৮০ সালের পর যে স্বপ্ন অধরা হয়ে আছে এখনো।

গত পরশু সংবাদ সম্মেলনে হামজা তেমনই আশ্বাস দিলেন, ‘আমাদের এখনো কিছু ধাপ পেরোতে হবে। আমরা বারবার বলেছি, কোচও বলেছেন, সবাই একই কথা বলেছে—আমাদের পারফরম্যান্স হচ্ছে, এখন দরকার ফল। এখন হয়তো পারফরম্যান্স ছাড়াই ফল এসেছে। আমরা আবার মার্চে নতুন করে গড়তে শুরু করব এবং ইনশা আল্লাহ, তখন পারফরম্যান্স ও ফল—দুটোই একসঙ্গে এনে দল হিসেবে আরও শক্তিশালী হব।’

বাংলাদেশের পরের ম্যাচ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। অপেক্ষা করতে হবে আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এরপর আর কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ এখন পর্যন্ত নেই বাংলাদেশের। বিশ্বকাপের বছরে সেভাবে থাকেও না। পরের ফিফা উইন্ডো প্রায় এক বছর পর সেই সেপ্টেম্বরে। সেটাও ঘরের মাঠে হবে কি না, নিশ্চয়তা নেই। তাই আগামী এক বছরে ঘরের মাঠে হামজা-শমিতদের খেলার সম্ভাবনা খুবই কম।

এই লম্বা বিরতিতে ফুটবলের প্রতি আগ্রহটা হয়তো হারাবে না। আমেজটা ধরে রাখতে হলে বাফুফের নজর দেওয়া উচিত ঘরোয়া ফুটবলে। ভারত ম্যাচ দিয়ে আর্থিকভাবে সফল হওয়ার কথা বেশ জোরগলায় শুনিয়েছেন বাফুফে সহসভাপতি ও মার্কেটিং কমিটির চেয়ারম্যান ফাহাদ করিম। অথচ ফুটবলের আসলে ব্র্যান্ডিংটা যে করতে হয় ক্লাব ফুটবল। সেটা হয়তো তিনিও উপলব্ধি করে থাকেন। তবে বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। ঘরোয়া লিগ চলছে জরাজীর্ণ অবস্থায়। ফুটবলাররা পাচ্ছেন না নিয়মিত পারিশ্রমিক। ক্লাবগুলোয় আসেনি আধুনিকতার ছোঁয়া। ফুটবলের জন্য নিবেদিত কোনো মাঠ না থাকার হাহাকার প্রায়শই শোনা যায় বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কণ্ঠে।

হামজা-শমিতরা বাংলাদেশের হয়ে নাম লেখানোর আগেই পেয়েছেন তারকাখ্যাতি। যে দেশে বড় হয়েছেন, সে দেশের উন্নত ফুটবল কাঠামো তাঁদের বড় মানের ফুটবলার হতে সহায়তা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবল খেলে বর্তমানে তারকা হয়েছেন কজন? একসময় ফুটবলারদের পরিচয়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকত ক্লাবের নাম—আবাহনীর অমুক, মোহামেডানের অমুক। সেই দৃশ্য ফিরে এলে তবেই পুনরুজ্জীবিত হতে পারে দেশের সামগ্রিক ফুটবল। শমিত যেমন শ্রীমঙ্গল ফিরে বললেন, ‘আশা করি, আমি এখানকার ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করতে পারব। তারা যদি ভালোভাবে অনুশীলন করে, কঠোর পরিশ্রম করে, তাহলে সুযোগ পাবে। আমি অনেক স্থানীয় খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলি, এরা তো শুধু ঢাকা নয়, ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে।’

সমর্থকেরাও এখন জাতীয় দলকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ক্লাব ফুটবল তাদের খুব বেশি টানে না। ২৪ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া লিগে হয়তো চোখে পড়বে তা। সেদিনই কুমিল্লায় মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী-মোহামেডান।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
খেলা

ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার উড়ন্ত সূচনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উড়ন্ত সূচনা করেছে আজকের পত্রিকা। প্রথম ম্যাচে জি টিভিকে ২ উইকেটে হারিয়ে সুপার সিক্সটিনে পৌঁছে গেছে তারা।

মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ শুক্রবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামে আজকের পত্রিকা। প্রথমে ব্যাটিং করে ৬৮ রানের টার্গেট দেয় জি টিভি।

আজকের পত্রিকার অধিনায়ক রেজা করিম সর্বোচ্চ ৪৪ রান করে মেন অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন। ৩ উইকেট হারিয়ে ৩ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আজকের পত্রিকা।

শহীদুল ইসলাম, রাহুল শর্মা, হুমায়ুন কবির, সৈয়দ ঋয়াদ, তানিম আহমেদ, জয়নাল আবেদীন খান আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দলে ছিলেন।

ক্রিকেট

আয়ারল্যান্ডকে ফলো অন না করিয়ে বড় লক্ষ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আয়ারল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আয়ারল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরলেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ। আয়ারল্যান্ড তাতে অলআউট ২৬৫ রানে। গুটিয়ে যাওয়ার পর ফলো অন এড়াতে তখনো ১২ রান প্রয়োজন ছিল আইরিশদের। কিন্তু নাজমুল হোসেন শান্তর দল সেটা করল না। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে রানের পাহাড় গড়ছে স্বাগতিকেরা।

টেলএন্ডার ব্যাটার ম্যাথু হামফ্রিজকে ফিরিয়েই আয়ারল্যান্ডের ইনিংসের ইতি টেনেছেন তাইজুল ইসলাম। তাতে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে টেস্টে ২৪৬ উইকেট নিয়ে তাইজুল যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হয়ে সাকিব আল হাসানের পাশে নাম লেখালেন। যদি আয়ারল্যান্ডকে ফলো অন করাত বাংলাদেশ, তাহলে হয়তো দ্রুতই সাকিবের রেকর্ড ভেঙে দিতেন তাইজুল। কিন্তু বাংলাদেশ ফের ব্যাটিংয়ে নামায় অপেক্ষা বাড়ল তাইজুলের। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ ওভারে ৪ উইকেটে ২৫৬ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের লিড তাতে হয়েছে ৩৬৭ রান।

প্রথম ইনিংসে ৩৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৮ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। দিনের খেলা শুরুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে পুরো দেশের মতো মিরপুর শেরেবাংলাও থমকে যায়। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে। গ্যালারিতে থাকা দর্শকোরা ভয় পেয়ে যান। প্রেস বক্স, মিডিয়া বক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিস, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবখানেই। ভূমিকম্প আতঙ্কে তিন মিনিট খেলা বন্ধ ছিল। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৬তম ওভারের খেলা চলছিল তখন।

ভূমিকম্প আতঙ্কে বন্ধ থাকা খেলা পুনরায় শুরুর পর তাইজুলের জোড়া আঘাত। ৫৯তম ওভারের প্রথম ও তৃতীয় বলে স্টিভেন ডোহেনি, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন দুজনকেই বোল্ড করেন তাইজুল। ডোহেনি ৪৬ রান করলেও ম্যাকব্রাইন রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্রুত ২ উইকেট হারানোর পর আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৫৮.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৫ রান। বেকায়দায় পড়া আইরিশ এরপর উদ্ধার হয় লরকান টাকার ও জর্ডান নিলের ব্যাটিংয়ে। অষ্টম উইকেটে তাঁরা গড়েন (টাকার-নিল) গড়েন ১৪৫ বলে ৭৪ রানের জুটি। ৮৩তম ওভারের চতুর্থ বলে নিলকে (৪৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ইবাদত হোসেন চৌধুরী। ইবাদতের লাফিয়ে ওঠা বলে কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি নিল। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল কাভারে সহজেই ক্যাচ ধরেছেন মুমিনুল হক।

নিলের বিদায়ে ৮২.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪৯ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড। স্কোরবোর্ডে ১৬ রান যোগ করতে শেষ ২ উইকেট হারায় আইরিশরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৫ রান করে অপরাজিত থাকেন টাকার। তাইজুল নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হাসান মুরাদ ও খালেদ। ইবাদত ও মিরাজ নিয়েছেন ১ উইকেট।

বাংলাদেশ যখন তৃতীয় দিনের বিকেলে নামে, তখন আয়ারল্যান্ড স্পিনারদের বল সাপের মতো বাঁক খেতে থাকে। অনেক বল আবার নিচুও হয়ে যায়। আইরিশদের ঘূর্ণি সামলে সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয় বাংলাদেশের দুই ওপেনারই ফিফটির দেখা পেয়েছেন। ১৮৭ বলে ১১৯ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন সাদমান ও জয়। ৩২তম ওভারের প্রথম বলে জয়কে (৬০) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন আইরিশ লেগস্পিনার গ্যাভিন হোয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন মুমিনুল হক। দ্বিতীয় উইকেটে এরই মধ্যে মুমিনুল-সাদমান ৩৫ বলে ৩৭ রানের জুটি গড়েছেন। সাদমান ৬৯ রানে অপরাজিত। মুমিনুল ১৯ রানে ব্যাটিং করছেন।

ফুটবল

নেই রোনালদো, চাপের মুখে বিশ্বকাপের পোস্টার মুছে ফেলল ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪২
রোনালদো। ছবি: এক্স
রোনালদো। ছবি: এক্স

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রচারণার জন্য সম্প্রতি একটি পোস্টার প্রকাশ করেছিল ফিফা। যেখানে ছিল না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ছবি। তাতে বেশ চাপের মুখে পড়তে হয় বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে। চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ওই প্রচারণামূলক পোস্টার মুছে ফেলল ফিফা।

বিশ্বকাপের ২৩ তম আসরের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো। আগামী বছরের জুনে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের পরবর্তী আসর শুরু হবে। তার আগে আগামী ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। মুলত ড্র’কে সামনে রেখে প্রচারণা চালাতেই ওই পোস্টার তৈরি করেছিল ফিফা। যেখানে এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া ৪২ দলের একজন করে সেরা ফুটবলারের ছবি রাখা হয়েছিল।

পোস্টারটিতে আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে লিওনেল মেসি, ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে, ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন এবং নরওয়ের আর্লিং হাল্যান্ডকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পর্তুগালের প্রসঙ্গ আসতেই বিতর্ক তৈরি হয়। দলটি থেকে প্রত্যাশিতভাবেই থাকার কথা ছিল রোনালদোর। কিন্তু সাত নম্বর জার্সধারীর পরিবর্তে ম্যানচেস্টারের মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজের ছবি রেখেছিল ফিফা।

যেটা মেনে নিতে পারেননি ভক্তরা। রোনালদোকে বিশ্বকাপ প্রচারণায় না রাখায় ফিফার কড়া সমালোচনা করতে থাকেন ভক্তরা। প্রতিবেদনে বোলাভিপ জানিয়েছে, কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টারটি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় ফিফা।

এর আগে ফিফার ওই প্রচারণামূলক পোস্টারের সমালোচনা করতে গিয়ে এক ভক্ত লিখেছেন, ‘সম্পাদক রোনালদোকে ভুলে গেছেন? তিনি মনে হয় মেসির ভক্ত।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘রোনালদোর কোনো পোস্টারের প্রয়োজন নেই। পোস্টারেই বরং রোনালদোর প্রয়োজন।’

আরেকজন ভক্ত লিখেছেন, ‘সিআরসেভেন সব সময় উত্তাপ বয়ে আনেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তাঁর ছবি ইচ্ছে করেই মুছে ফেলা হয়েছে।’

ক্রিকেট

পার্থে ১৯ উইকেট পতনের দিনে বিপদে অস্ট্রেলিয়াও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৭
৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বেন স্টোকস। ছবি: ক্রিকইনফো
৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বেন স্টোকস। ছবি: ক্রিকইনফো

আগুনের জবাব আগুনে দেওয়া বুঝি একেই বলে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট পড়ছে পার্থে। ইংল্যান্ডকে দ্রুত গুটিয়ে দিয়েও স্বস্তিতে নেই অস্ট্রেলিয়া। ৯ উইকেট হারিয়ে বড্ড বিপাকে অজিরা।

পার্থে আজ অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম অংশটা ছিল মিচেল স্টার্ক। ৭ উইকেট নিয়ে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার। স্টার্কের পাল্টা জবাব দিচ্ছেন বেন স্টোকস-জফরা আর্চাররা। প্রথম দিনেই পড়েছে ১৯ উইকেট। হাতে ১ উইকেট দিনে এখনো ৪৯ রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া।

পার্থে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ইংল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ২৪.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৫ রান। অর্ধেক ব্যাটার ড্রেসিংরুমে ফেরার পর পার্থে তাণ্ডব চলে।ষষ্ঠ উইকেটে হ্যারি ব্রুক-জেমি স্মিথ গড়েন ৩১ বলে ৪৫ রানের জুটি। ৩১তম ওভারের পঞ্চম বলে ব্রুককে (৫২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ব্রেন্ডন ডগেট। তাতে অভিষেক টেস্টেই উইকেটের দেখা পেলেন ডগেট।

ব্রুকের বিদায়ের মাধ্যমেই ইংল্যান্ডের ইনিংসে ধসের শুরু। ২৯.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬০ রান থেকে ৩২.৫ ওভারে ১৭২ রানে গুটিয়ে যায়। স্টার্ক ৭ উইকেট নিয়ে অ্যাশেজে ১৩তম অস্ট্রেলিয়ার বোলার হিসেবে ১০০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন তিনি। অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারের উইকেট এখন ১০৪।

অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিংয়ে নেমে অস্বস্তিতে পড়েছে ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়ে। জফরা আর্চার লাগাতার ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং করেছেন। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা অজিদের স্কোর হয়ে যায় ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৩১ রান। যাঁদের মধ্যে টেস্ট অভিষেকে শূন্য রানে আউট হয়েছেন অজি ওপেনার জেক ওয়েদার‍্যাল্ড। অজিদের প্রথম ৪ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন দুই পেসার মার্ক উড ও জফরা আর্চার।

বেকায়দায় পড়া অস্ট্রেলিয়ার হাল ধরেন ট্রাভিস হেড ও ক্যামেরন গ্রিন। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা (হেড-গ্রিন) গড়েন ৭১ বলে ৪৫ রানের জুটি। কিন্তু অজিরা যে তখনো ঘুণাক্ষরে টের পায়নি কী হতে চলেছে। ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, স্টার্ক, অ্যালেক্স ক্যারি, স্কট বোল্যান্ড—অস্ট্রেলিয়ার এই পাঁচ ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন বেন স্টোকস। যাঁদের মধ্যে হেড (২১), গ্রিন (২৪), ক্যারি (২৬) ২০-এর ওপর রান করেছেন। স্টার্ক ১২ রান করেছেন। তবে রানের খাতা খুলতে পারেননি বোল্যান্ড।

টেস্টে এই নিয়ে ছয়বার ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন স্টোকস। স্টোকসের আগুনে বোলিংয়ে ৪ উইকেটে ৭৬ রান থেকে ৯ উইকেটে ১২১ রানে পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৩ রান করে আজ প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে অজিরা।

