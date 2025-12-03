হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্কোরলাইন বলবে আজারবাইজানের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। সেই গোলটি কে করেছেন সেটাও বলে দেবে। তবে তা কতটা সুন্দর ছিল তা হয়তো বর্ণনা করতে পারবে না। বাংলাদেশের হারের পরও তাই মারিয়া মান্দা তাঁর অসাধারণ গোলের মোহে ডুবিয়ে রেখেছেন সমর্থকদের।
জাতীয় স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার মারিয়া গোলটি করেন ম্যাচের ৩৪ মিনিটে। এর আগপর্যন্ত ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। স্বপ্না রানীর কর্নার আজারবাইজান গোলরক্ষক ফিস্ট করে ফিরিয়ে দিলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি। বল চলে যায় বক্সে থাকা মারিয়ার কাছে। দুর্দান্ত এক ভলিতে উঁচু কোনা দিয়ে জাল খুঁজে নেন এই মিডফিল্ডার। আজারবাইজান ফুটবলারদের তখন তাকিয়ে ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।
একই ভেন্যুতে এমনই এক বিস্ময়কর গোল করেছিলেন। নেপালের বিপক্ষে ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাংলাদেশ পুরুষ দলের হয়ে গোলটি করেন হামজা চৌধুরী। সেই গোলের আগেও বাংলাদেশ পিছিয়ে ছিল ১-০ গোলে। হামজা বাইসাইকেল কিকে আনেন সমতা। সেই গোল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নারী দলের মারিয়াও করলেন অভাবনীয় এক গোল।
ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমে মারিয়া বলেন, ‘জ্বী(অনুপ্রাণিত) ভাই যখন গোল দিয়েছিলো, তো আমরা খেলাটা দেখেছি। খুব ভালো লেগেছিলো। আমাদের সবসময় প্র্যাকটিস থাকে কিভাবে গোল করতে হবে। তো চেষ্টা করেছি এবং হয়ে গেছে।’
মারিয়া আরও বলেন, ‘আসলে অনেক সময় কিন্তু আপনার গোল খাওয়ার পরে কিন্তু দল একটু ভেঙে পড়ে । তো এরপরেও কিন্তু আমাদের দল ভেঙে পড়েনি। আর তাছাড়াও আমাদের বাইরে আমাদের সমর্থকেরা ছিলো। সমর্থণের জন্য আমরা আবার ম্যাচে ফিরে এসেছি এবং গোল দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’
জাতীয় দলের হয়ে এবারই প্রথম গোলের দেখা পেলেন মারিয়া, ‘হ্যাঁ (ক্যারিয়ারের সেরা গোল)। আমি এই প্রথম আমি সিনিয়রে টিমের হয়ে গোল করেছি। তো ওই হিসেবেই আমার... চেষ্টা করেছি আমাদের সেরাটা দেওয়ার। তো খেলার পরিস্থিতিতে আসলে গোল হয়ে যায়।’
এশিয়ান কাপে জায়গা করে নেওয়ার পর হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ নারী দল। সর্বশেষ জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ আজারবাইজানের কাছে হেরেছে ২-১ গোলে। যদিও খেলায় ছিল উন্নতির ছাপ। তা দেখে আজারবাইজান কোচ আসগারোভ সিয়াসাতও মনে করছেন, এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ।
'শেষ ভালো যাঁর, সব ভালো তাঁর'—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশের জয়ের পর এমনটা বলাই যায়। আয়ারল্যান্ডকে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ শেষ করেছে ২০২৫ সাল। নিজেদের ইতিহাসে টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে সর্বোচ্চ ৩০ ম্যাচ খেলার পাশাপাশি সবচেয়ে
এ বছরের ২৪ মার্চ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের (ডিপিএল) পর তামিম ইকবাল আর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেননি। মাঠের ক্রিকেটে ব্যস্ততা না থাকলেও আলোচনায় ঠিকই আছেন তামিম। গত ৮ মাসে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার।
মাসের পর মাস ধরে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না ফুটবলাররা। তাই ফেডারেশন কাপে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে নামবে কি না তা নিয়ে ছিল সংশয়। সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে আগের দিন সেই সংশয় দূর করেন সাদা-কালো মিডফিল্ডার মুজাফফর মুজাফফরভ। কিন্তু মোহামেডান ফিরতে পারেনি তাদের চেনা রূপে। শেষ মুহূর্তের গোলে হার এড়িয়েছে তা
এশিয়ান কাপে জায়গা করে নেওয়ার পর হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ নারী দল। সর্বশেষ জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ আজারবাইজানের কাছে হেরেছে ২-১ গোলে। যদিও খেলায় ছিল উন্নতির ছাপ। তা দেখে আজারবাইজান কোচ আসগারোভ সিয়াসাতও মনে করছেন, এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ।
মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো এশিয়ান মঞ্চে খেলবে বাংলাদেশ। গ্রুপে প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে শক্তিশালী চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান।
যদিও র্যাঙ্কিংয়ে সব দলই বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। তবু উজবেকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। কারণ, র্যাঙ্কিংয়ে তাদের (৫২) সঙ্গেই বাংলাদেশের (১০৪) দূরত্ব (৫২) কম। আজারবাইজান কোচ বলেন, ‘বাংলাদেশ আজ যেভাবে আমাদের সঙ্গে খেলেছে, সেভাবে খেললে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে তারা।’
বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলারও তাই মনে করেন। তবে কী ভুল করা যাবে না সেটাও তুলে ধরলেন তিনি, ‘উজবেকিস্তান টেকনিক্যালি খুব ভালো দল। আর আজকের মতো সুযোগ নষ্ট করলে, বল ধরে না রাখলে বা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে না পারলে তারা আপনাকে শাস্তি দেবে। কারণ, তারা খুব দ্রুত কাউন্টার-অ্যাটাক করে।’
‘শেষ ভালো যাঁর, সব ভালো তাঁর’—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশের জয়ের পর এমনটা বলাই যায়। আয়ারল্যান্ডকে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ শেষ করেছে ২০২৫ সাল। নিজেদের ইতিহাসে টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে সর্বোচ্চ ৩০ ম্যাচ খেলার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি ১৫ জয়ও বাংলাদেশ পেয়েছে এ বছর।
আয়ারল্যান্ড সিরিজ শেষে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) নিয়ে। বিপিএল শেষ না হতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে বাংলাদেশ। বিপিএলে প্রায়ই কোনো না কোনো ক্রিকেটার দুর্দান্ত খেলে চলে আসেন পাদপ্রদীপের আলোয়। এবার কি এই টুর্নামেন্ট থেকে প্রমিজিং কাউকে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেওয়া হবে—আজ চট্টগ্রামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে লিটনকে করা হয়েছে এমন প্রশ্ন। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক বলেন,‘এখনই বলা খুবই কঠিন। কারণ, বাংলাদেশ দলে যারা ভালো করছে, তাদের জায়গায় কাউকে নিলে সেই পারফর্ম করা ক্রিকেটারকেও তো বাদ দিতে পারবেন না। এটাও একটা ব্যাপার। দেখা যাক। চিন্তাভাবনা করি। এক মাস বাকি আছে এখনো। সবচেয়ে বড় খারাপ ব্যাপার হচ্ছে চোট। দোয়া করবেন যেন কোনো ক্রিকেটার চোটে না পড়ে।’
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারালেও একটু এদিক-সেদিক হলে লিটনরা ম্যাচটা হারতে পারতেন। গতকাল ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিতে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আমি বলেছিলাম যেন দল চাপে পড়ে। সঙ্গে বলেছিলাম, চাপ থেকেও কীভাবে আমরা জিততে পারি। শুরুতে চাপে পড়লেও জিততে পারিনি। তবে এবার শেষ দুই ম্যাচে জিততে পেরেছি। অনেক ইতিবাচক আছে। এই দলটা আগে এত ভালো ফিল্ডিং করেনি। এই সিরিজে অনেক ভালো ফিল্ডিং হয়েছে। ফিল্ডিংয়ের দিক থেকে অন্তত ভালো হয়েছে।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে যে এশিয়া কাপ হয়েছে, সেখান থেকেই দল প্রস্তুত করা ছিল বলে জানিয়েছেন লিটন। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘দল আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছিল। এশিয়া কাপ থেকেই যদি দেখেন, এই কয়েকজন ক্রিকেটার প্রস্তুত ছিল। এখন তারা বিপিএল খেলবে। যে যেখানেই খেলুক, আশা করি সেরা ক্রিকেটটাই খেলবে এবং জাতীয় দলেও সেরাটাই খেলবে।’ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন থাকলেও পুরো সিরিজটা তাঁর কেটেছে বেঞ্চে বসে। অঙ্কনকে তাই দুর্ভাগা মনে করছেন লিটন।
চট্টগ্রামে আজ আয়ারল্যান্ডের ষষ্ঠ থেকে দশম—শেষ পাঁচ উইকেটের প্রত্যেকটিতে ক্যাচ ধরেছেন তানজিদ তামিম। শুরুটা করেছেন ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে গ্যারেথ ডেলানিকে দিয়ে। শেষটা করেছেন ২০তম ওভারের পঞ্চম বলে বেন হোয়াইটের ক্যাচ ধরে। পাঁচটা ক্যাচই ধরেছেন লং অন, লং অফ এলাকায়। পাঁচ ক্যাচ ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ডে যৌথভাবে সবার ওপরে তিনি। চট্টগ্রামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তামিম বলেন,‘আলহামদুলিল্লাহ সিরিজ জিতেছি। পাঁচটা ক্যাচ নিয়েছি। আসলেই মজার ছিল। আমি ও আমার সতীর্থরা এটা উপভোগ করছিল। প্রথম ইনিংস শেষে সবাই এই ব্যাপা নিয়েই কথা বলছিল।’
সমান পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ তামিমের সঙ্গে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আরও দুই ক্রিকেটার। মালদ্বীপের ওয়েদাগে মালিন্দা ও সুইডেনের সেদিক সাহাক এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে কাতারের বিপক্ষে মালদ্বীপের মালিন্দা এই কীর্তি গড়েছিলেন। সুইডেনের সেদিকের পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডটা হয়েছে এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে।
এ বছরের ২৪ মার্চ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের (ডিপিএল) পর তামিম ইকবাল আর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেননি। মাঠের ক্রিকেটে ব্যস্ততা না থাকলেও আলোচনায় ঠিকই আছেন তামিম। গত ৮ মাসে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ কয়েক দফা পেছানোর পর নতুন করে ১১ ডিসেম্বর শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তবে লিগ শুরু নিয়ে যে অনিশ্চয়তা কাটেনি, বোঝা গেল আজ ৪৪ ক্লাবের প্রতিনিধিদের সংবাদ সম্মেলনে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান পরিচালনা পর্ষদকে ‘অযোগ্য ও বিতর্কিত’ উল্লেখ করে তাদের অধীনে কোনো ধরনের লিগ না খেলার কথা আবারও ব্যক্ত করেছেন ঢাকার ৪৪টি ক্লাবের সংগঠকেরা। ‘বিদ্রোহী’ ক্লাবগুলোর আগের সংবাদ সম্মেলনে তামিম থাকলেও আজ বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরের মিলনায়তনে ছিলেন না তিনি। তামিমের না থাকা প্রসঙ্গে মোহামেডান ক্লাবের পরিচালক ও ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘তামিম ইকবাল আমাদের সঙ্গে আছে। আবার খেলোয়াড়দের সঙ্গেও আছে। যেহেতু সে এখনো অবসর নেয়নি, তাই তার নিজস্ব একটা অবস্থান আছে। থাকতেই পারে। এমন তো না, কোনো অন্যায় করছে। যদি আমরা এটাকে সমর্থন দিতাম না, তার বিরুদ্ধে থাকতাম.. বিষয়টা হলো সে অন্যায় করছে না।’
তামিমের দুই পক্ষে থাকাতে যেমন দোষের কিছু দেখছেন না মাসুদুজ্জামান, একই সঙ্গে তাঁর (মাসুদুজ্জামান) দাবি লিগ বর্জনের দাবি থেকে পিছু হটছেন না তাঁরা। বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরের মিলনায়তনে আজ মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকছি। লিগে না অংশ নেওয়ার ব্যাপারে যে কথা বলেছিলাম, সেখানেই আছি। ৪৫ ক্লাবের সঙ্গে মোহামেডান সব সময় আছে এবং থাকবে। আমরা যেমন এই বোর্ডকে অবৈধ বলছি, তেমনি তামিমও অবৈধ বলছে।’
এ বছরের ১০ জানুয়ারি সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তামিম। বাংলাদেশের বাঁহাতি ওপেনারের ব্যস্ততা শুধু ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়েই। তবে ২০২৬ বিপিএলে তিনি খেলছেন না। এমনকি সবশেষ বিপিএলে তাঁর নেতৃত্বে যে ফরচুন বরিশাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই দলও নেই এবার। সিলেটে ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ১২তম বিপিএল। মিরপুরে ২৩ জানুয়ারি হবে ফাইনাল।
ফেডারেশন কাপ
মাসের পর মাস ধরে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না ফুটবলাররা। তাই ফেডারেশন কাপে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে নামবে কি না তা নিয়ে ছিল সংশয়। সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে আগের দিন সেই সংশয় দূর করেন সাদা-কালো মিডফিল্ডার মুজাফফর মুজাফফরভ। কিন্তু মোহামেডান ফিরতে পারেনি তাদের চেনা রূপে। শেষ মুহূর্তের গোলে হার এড়িয়েছে তারা।
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে ফর্টিসের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে মোহামেডান। পুলিশ এফসিকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপ শুরুর পর নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট হারাল ১১ বারের চ্যাম্পিয়নরা।
ম্যাচে ফর্টিস এগিয়ে যেতে সময় নিয়েছে ২৮ মিনিট। কর্নার থেকে আসা বল তিন হেডে জড়ায় জালে। শেষ হেডটি করে গোলের খাতায় নাম লেখান নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ওকাফোর ওনিয়াকাচি।
৩২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। ওমর বাবুর কাটব্যাক থেকে ওমর আব্দুল্লাহর শট ফিস্ট করে ফেরান মোহামেডান গোলরক্ষক সাকিব আল হাসান।
স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের গোলে শেষ দিকে সমতার স্বস্তি ফেরে মোহামেডানের ডাগআউটে। ৮৬ মিনিটে মুজাফ্ফর মুজাফফরভের নিচু কর্নারে বক্সের জটলার ভেতর থেকে প্লেসিং শটে লক্ষ্যভেদ করেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড।
গ্রুপের অন্য ম্যাচে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ১-০ গোলে হারিয়েছে পুলিশ এফসি। দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ টেবিলে অবশ্য শীর্ষেই আছে মোহামেডন। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে পুলিশ।
