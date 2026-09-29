মেসিকে ছাড়া কেমন দল সাজাচ্ছেন স্কালোনি

লিওনেল মেসিকে ছাড়া নতুন বাস্তবতায় পা রাখছে আর্জেন্টিনা। পরশু ভোরে বলিভিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে সেই অধ্যায়। এ ম্যাচকে সামনে রেখে লিওনেল স্কালোনি ইতিমধ্যে সম্ভাব্য একাদশ নিয়ে কাজ শুরু করেছেন।
প্রতিবেদনে টিওয়াসি স্পোর্টস জানিয়েছে, সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা যেতে পারে আক্রমণভাগে। মেসি না থাকায় লাওতারো মার্তিনেস ও হুলিয়ান আলভারেসকে একসঙ্গে খেলানোর পরিকল্পনা করছেন স্কালোনি। মেসি দলে থাকলে এই জুটি নিয়মিত একসঙ্গে শুরুর একাদশে দেখা যেত না।
মেসির অনুপস্থিতিতে আক্রমণের পেছনে নিকোলাস পাসকে খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝমাঠে এসেকিয়েল পালাসিওস ও আলেক্সিস মাক আলিস্তারকে রাখার পরিকল্পনা করেছেন স্কালোনি। তবে একাদশ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হয়নি।
রক্ষণেও কয়েকটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য একাদশে গোলরক্ষক হিসেবে থাকছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। রক্ষণে আগুস্তিন গিয়াই, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেস ও ফাকুন্দো মেদিনাকে দেখা যেতে পারে।
মঙ্গলবারের অনুশীলনে স্কালোনি বিভিন্ন পজিশন ও কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) জানিয়েছে, অনুশীলনে আক্রমণ ও রক্ষণ দুই বিভাগেই নির্দিষ্ট কিছু মুভমেন্ট নিয়ে কাজ করেন স্কালোনি। এরপর খেলোয়াড়দের ছোট দলে ভাগ করে ম্যাচ পরিস্থিতির অনুশীলন করান।
চোট থেকে ফেরার পথে থাকা থিয়াগো আলমাদা ও নিকোলাস তালিয়াফিকো আলাদা অনুশীলন করেছেন। তালিয়াফিকো ইতিমধ্যে ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে মাঠের কাজও শুরু করেছেন।
মেসি অবশ্য পুরোপুরি জাতীয় দলের বাইরে থাকছেন না। আগামী ৬ অক্টোবর বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবার মাঠে নামার কথা রয়েছে তাঁর। তার আগে ৩০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়া এবং ৩ অক্টোবর বুরকিনা ফাসোর বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।
বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি তাই শুধু আরেকটি প্রীতি ম্যাচ নয়। মেসিকে ছাড়া আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগ কীভাবে কাজ করে, সেটিরও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হবে এই ম্যাচে। আর সেই পরীক্ষায় মার্তিনেস ও আলভারেস জুটিকে সামনে রেখেই দল সাজানোর পথে এগোচ্ছেন স্কালোনি।
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