ভারত ম্যাচের আগে ধাক্কা খেল ব্রাজিল

চোটে পড়ায় গতকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সানকর্প স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলতে পারেননি রাফিনিয়া। ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়েও তৈরি হয় শঙ্কা। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো।
ভারত ম্যাচে রাফিনিয়াকে পাচ্ছে না ব্রাজিল। আজ ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) এক বিবৃতিতে সেটা নিশ্চিত করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গতকাল ডান ঊরুতে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড তাই দলের সঙ্গে ভারত সফর করছেন না। তবে তাঁর পরিবর্তে কাউকে দলেও নেয়নি ব্রাজিল। ৩ অক্টোবর সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল-ভারত।
সানকর্প স্টেডিয়ামে গতকাল প্রথমার্ধের শেষ দিকে পেনাল্টিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সমতাসূচক গোল করেন রাফিনিয়া। তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই তাঁকে তুলে নেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ৪৬ মিনিটে রাফিনিয়ার পরিবর্তে নামেন এনদ্রিক। পরবর্তীতে ব্রাজিল জেতে ৪-২ গোলে। ম্যাচের ৬ গোল করেন ছয় ভিন্ন ফুটবলার। ব্রাজিলের হয়ে গোল করেন ভ্যান্ডারসন, রাফিনিয়া, ব্রুনো গিমারেস ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। অস্ট্রেলিয়ার দুই গোলদাতা আলেসান্দ্রো কিরকাটি ও কনর মেটকালফে।
চোট সম্প্রতি রাফিনিয়ার ঘোরতর শত্রু হয়ে উঠেছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় ক্লাব, আন্তর্জাতিক ফুটবলসহ ২৫ ম্যাচ মিস করেছিলেন তিনি। নতুন মৌসুমে শুরুটাও দারুণ করেন। ২০২৬-২৭ মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল মিলে তিনি ৮ ম্যাচে ১৪ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে। লা লিগায় দুটি হ্যাটট্রিকও করেছেন। তবে তাঁর ছন্দে থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল চোট।
এবারের ফিফা উইন্ডোতে তিন ম্যাচের দুটিই ব্রাজিল খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সেলেসাওদের পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ ভারত। সল্টলেকে ৩ অক্টোবর ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবার মুখোমুখি হচ্ছে তারা। এর আগে ২৫ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডের কান্ট্রি ব্যাংক স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হারতে বেঁচে যায় ব্রাজিল। রায়ানের শেষ মুহূর্তের হেড থেকে করা গোলে ১-১ সমতায় শেষ হয় ব্রাজিল-অস্ট্রেলিয়ার সেই ম্যাচ। গতকাল ৪-২ গোলে সহজে জিতেছে সেলেসাওরা।
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