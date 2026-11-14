আমরা এখনো শিখছি, হারের পর আর্জেন্টিনার ফুটবলার
লিওনেল মেসি পরবর্তী যুগের শুরুটা আর্জেন্টিনার হলো ভুলে যাওয়ার মতোই। ঘরের মাঠে নতুন শুরু করতে গিয়ে হেরে গেল ২-১ ব্যবধানে। দলের এমন পরিস্থিতিতে হতাশ হতে না করছেন দলটির তারকা ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভােরস।
বুয়েনস এইরেসের লা বোম্বোনেরায় আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে উরুগুয়ে। যেখানে প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৫ মিনিটের মাথায় ২ গোল দিয়ে ফেলে উরুগুয়ে। যার মধ্যে ৪৮ মিনিটে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার লিওনার্দো বালের্দি করেন আত্মঘাতী গোল। আর ৫৩ মিনিটে ম্যাক্সিমিলানো আরাউহোর গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে উরুগুয়ে। আর্জেন্টিনার একমাত্র গোলটি আলভারেস করেছেন ৭৩ মিনিটে।
প্রথমার্ধের গোলশূন্য লড়াইয়ে মাঝমাঠের দায়িত্বে ছিলেন এক্সেকিয়েল পালাসিওস। তাঁর সামনে ছিলেন আরও দুই মিডফিল্ডার এনসো ফের্নান্দেস ও আলেক্সিস মাক-আলিস্তার। দুই প্রান্তে খেলেছেন নিকো পাস ও থিয়াগো আলমাদা। আক্রমণভাগে কোচ লিওনেল স্কালোনি রাখেন হুলিয়ান আলভারেস ও নিকো পাসকে। ২-১ গোলে হারের পর আর্জেন্টাইন কোচ ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। ২-১ গোলে হারের পর সংবাদমাধ্যমকে আলভারেস বলেন, ‘আমরা এখনো শিখছি। কঠোর পরিশ্রম করব।’
গত কয়েক বছরে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলে পরিবর্তন কম দেখা যায়নি। ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা জয়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলেন আনহেল দি মারিয়া। আর এ বছরের ৭ অক্টোবর বেনিন ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন মেসি। মেসি-দি মারিয়ার সঙ্গে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—এই দুই শিরোপা জয়ের সৌভাগ্য হয়েছে আলভারেসের। এবার তাঁদের (মেসি-দি মারিয়া) শূন্যতা পূরণ যে সহজ নয়, সেটা মানছেন আলভারেসও।
তারকা ফুটবলারদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে এবার সেটা দলের জন্য কাজে লাগাতে চান আলভারেস। উরুগুয়ের কাছে ২-১ গোলে হারের পর ২৬ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘দলের জন্য পুরোটা নিংড়ে দেওয়া মানুষদের সঙ্গে কাজ করে গত কয়েক বছরে অনেক কিছু শিখেছি। নিজেদের আরও পরিণত করেছি। আমরা তাঁদের পথ অনুসরণ করে একটা উদাহরণ তৈরির চেষ্টা করছি।’
আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগেই স্কালোনির চুক্তি বাড়িয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। পরশু রাতে এএফএ জানিয়েছে, ২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্বে থাকছেন। স্কালোনির চুক্তি বাড়ানোর পর ড্রেসিংরুমে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন আলভারেস। ২৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বলেন, ‘স্কালোনি আমাদের জানিয়েছেন তিনি দায়িত্বে থেকে যাচ্ছেন। এটা আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ জুগিয়েছে।’
উরুগুয়ের কাছে হারের পর দুই দিনের বিরতি পাচ্ছে আর্জেন্টিনা। ১৭ নভেম্বর আলবিসেলেস্তেরা খেলবে কোস্টারিকার বিপক্ষে। আর্জেন্টিনা-কোস্টারিকা প্রীতি ম্যাচ হবে কর্দোবার মারিও কেম্পেস স্টেডিয়ামে।