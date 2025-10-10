Ajker Patrika
প্রিমিয়ার লিগের মাসসেরা হয়ে কী বললেন হালান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেপ্টেম্বর মাসে ৩ ম্যাচে ৫ গোল করেছেন হালান্ড। ম্যানচেস্টার ডার্বিতে জোড়া গোল করেছিলেন এই তারকা স্ট্রাইকার। ছবি: এক্স
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সেপ্টেম্বর মাসে ৩ ম্যাচ খেলে একটিতেও হারেনি ম্যানচেস্টার সিটি। দুই জয়ের বিপরীতে একটিতে ড্র করেছে জায়ান্টরা। তাদের এমন ফলাফলের রূপকার আর্লিং হালান্ড। সেটারই পুরস্কার পেলেন এই স্ট্রাইকার।

প্রিমিয়ার লিগের সেপ্টেম্বর মাসের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন হালান্ড। সিটিজেনদের অপরাজিত রাখার পথে ৩ ম্যাচে ৫ গোল করেন এই নরওয়েজিয়ান তারকা। এছাড়া সতীর্থকে দিয়ে করান আরও এক গোল। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের মাসসেরার পুরস্কার জিতলেন হালান্ড। দলের জয়ে অবদান রাখতে পারায় তৃপ্ত তিনি।

ম্যানসিটির ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে হাল্যান্ড বলেন, ‘দল হিসেবে সেপ্টেম্বর মাস আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই মাসে আমরা সত্যিই ভালো ফুটবল খেলেছি। অপরাজিত থেকেছি এবং আমাদের ভক্তদের গুরুত্বপূর্ণ জয় উপহার দিতে পেয়েছি। গোল এবং পারফর্মেন্স দিয়ে দলকে সাহায্য করতে পারায় আমি খুশি।’

নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে হালান্ড বলেন, ‘এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আন্তর্জাতিক বিরতির পর আমাদের কঠিন সূচী রয়েছে। আশা করি আমরা এমন ফর্ম ধরে রাখতে পারব এবং আরও বেশি ম্যাচ জিততে পারব।’

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ম্যানেচস্টার ডার্বিতে ম্যানচেস্টার ইনাইটেডকে ৩–০ গোলে হারায় ম্যানসিটি। সে ম্যাচে জোড়া গোল করেন হালান্ড। আর্সেনালের সঙ্গে ১–১ গোলে ড্রয়ের ম্যাচে ম্যানসিটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সাবেক বুরুশিয়া ডর্টমুন্ড তারকা। বার্নলিকে ৫–১ ব্যবধানে হারানোর ম্যাচে জালে বল জড়ান দুইবার। সব মিলিয়ে চলতি প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ৭ ম্যাচে ৯ গোল করেছেন হালান্ড।

২০২২ সালে ম্যানসিটিতে যোগ দেন হালান্ড। এখন পর্যন্ত লিগে ১০৪ ম্যাচে ৯৪ গোল করেছেন তিনি। আকাশী নীল জার্সিধারীদের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মাঠে নেমেছেন ১৫৫ ম্যাচ। ১৩৬ গোল করেছেন হালান্ড।

