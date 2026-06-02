নিলামে উঠছে পেলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের জার্সি

কীর্তিমানের মৃত্যু নাই—বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্য পেলে-দিয়েগো ম্যারাডোনার ক্ষেত্রে এটা কখনো পুরোনো হবে না। মৃত্যুর তিন-চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো তাঁরা অমর। এবার ব্রাজিল কিংবদন্তি পেলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের জার্সি নিলামে উঠতে যাচ্ছে। দাম হতে পারে ৭০ কোটি টাকারও বেশি।
পেলের ১৯৫৮ বিশ্বকাপ জয়ের ১০ নম্বর জার্সি নিলামে উঠছে বলে আজ জানিয়েছে নিলাম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সথবি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, প্রয়াত ব্রাজিল কিংবদন্তির প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের জার্সিটির দাম হতে পারে ৬০ লাখ ডলারেরও বেশি। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৭৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। ২৯ জুন থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলবে নিলাম।
১৯৫৮ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতেন পেলে। সথবির তথ্য অনুযায়ী ব্রাজিল কিংবদন্তি তাঁর প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের জার্সিটি সতীর্থ ও বন্ধু দিদাকে উপহার দিয়েছিলেন। দিদার পরিবার বহু বছর এটি সংরক্ষণ করে রেখেছিল। পরে এটা এক জাদুঘরে উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং ২০০৪ সালে প্রথমবার নিলামে তোলা হয়েছিল। সথবির বিশেষ ‘দ্য বিউটিফুল গেম’ নিলামে ১৯৮৬ সালের ‘হ্যান্ড অব গড’-এর ব্যবহৃত আর্মব্যান্ড ও লিওনেল মেসির ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম রয়েছে। নিলামে থাকা সামগ্রীগুলোর উন্মুক্ত প্রদর্শনী ১ জুলাই নিউ ইয়র্ক সিটির সথবির ব্রিউয়ার বিল্ডিংয়ে তোলা
ব্রাজিলের জার্সিতে ৯২ ম্যাচে ৭৭ গোল করেন পেলে। অ্যাসিস্ট করেছেন ৪১ গোলে। যার মধ্যে বিশ্বকাপে ১৪ ম্যাচে করেন ১২ গোল। ১৯৫৮ সালে ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ে তিনি অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন। সেবার ৬ গোলের পাশাপাশি তাঁর ছিল ১ অ্যাসিস্ট। যার মধ্যে সেমিতে ফ্রান্সের বিপক্ষে করেছিলেন হ্যাটট্রিক এবং সতীর্থকে দিয়ে একটি গোলও করিয়েছিলেন। ফাইনালে সুইডেনের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছিলেন।
পেলের প্রকৃত নাম ছিল এদসন আরান্তেস দো নাসিমন্তো। তাঁর দেখানো পথেই ব্রাজিল জিতেছে পাঁচ বিশ্বকাপ। সবশেষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২০০২ সালে। যার মধ্যে ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে তিনবার বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ব্রাজিলের প্রয়াত কিংবদন্তি। ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ৮২ বছর বয়সে চলে গিয়েছিলেন না ফেরার দেশে। এবার বিশ্বকাপের মাঝেই চলবে তাঁর জার্সির নিলাম। ব্রাজিলের প্রয়াত কিংবদন্তির নিলামের তিন দিন পর নিউইয়র্কে হবে ফাইনাল।
পেলের আগে না ফেরার দেশে চলে যান ম্যারাডোনা। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ম্যারাডোনা। তাঁর বিখ্যাত ‘হ্যান্ড অব গড’ জার্সিটি ২০২২ সালে ৯৩ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছিল।বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ১১৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা।
পেলেকে ছাড়া এবার হতে যাচ্ছে প্রথম বিশ্বকাপ। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার যৌথ আয়োজনে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। এবারই প্রথমবারের মতো হচ্ছে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে।
জিততেই যেন ভুলে গিয়েছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। সিলেট থেকে এডিনবার্গ—ভেন্যু বদলালেও নিগার সুলতানা জ্যোতির বাংলাদেশ পাচ্ছিল না কোনো সুখবর। অবশেষে টানা পাঁচ ম্যাচ হারের পর জয়ের দেখা পেল জ্যোতির দল।৬ মিনিট আগে
বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে অভ্যস্ত হাবিবুর রহমান সোহানের কাছে বোলার, টুর্নামেন্ট বলে কোনো কথা নেই। আজ মিরপুর শেরেবাংলায় নাহিদ রানাকে পিটিয়ে এক ওভারে ২৬ রান নিয়েছেন সোহান। ১৫ বলে ফিফটি করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে যৌথভাবে বাংলাদেশের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়লেন লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের সোহান। তাঁর রেকর্ডের দিনে হয়েছে৩১ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে চড়ার আগে মারাকানায় সমর্থকদের সামনে পানামাকে ছিন্নভিন্ন করলেও বিশ্বকাপের আগে যে ধারাবাহিকতা দরকার, সাম্প্রতিক সময়ে তা ছিল না ব্রাজিলের পারফরম্যান্সে। এর ছাপ দলটির র্যাঙ্কিংয়ে; অবস্থান ছয় নম্বরে। ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ফেবারিট হিসেবেও ফুটবল পণ্ডিতদের তালিকার অগ্রভাগে১ ঘণ্টা আগে
হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। ত্রিদেশীয় সিরিজে স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দুটি ম্যাচেই হেরেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির বাংলাদেশ। হতাশার মাঝেও বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারদের সুখবর দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন জ্যোতি-স্বর্ণা আক্তাররা।২ ঘণ্টা আগে